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Mercedes prévoit un package d'évolutions pour le GP en Malaisie

Les Mercedes ont décroché la pole position lors de chacune des dix premières manches du championnat 2026 de F1, mais n'en ont enregistré aucune lors des quatre dernières.

Ed Hardy
Ed Hardy
Publié:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Mercedes a confirmé que le prochain package majeur d'évolutions pour sa Formule 1 serait déployé lors du Grand Prix de Bahreïn (2-4 octobre), qui se tiendra en Malaisie, où l'écurie espère se replacer dans la course à la pole position.

Les "Flèches d'Argent" sont largement en tête du championnat 2026, avec 145 points d'avance sur Ferrari au classement constructeurs, bien que leur dernier ensemble d'évolutions majeur remonte au Grand Prix du Canada en mai.

Mercedes a depuis préféré se contenter d'améliorations mineures spécifiques à chaque course, tandis que ses principaux rivaux, Ferrari et McLaren, se sont montrés nettement plus agressifs en matière de développement.

Ainsi, bien que Mercedes ait remporté les six premiers Grands Prix, elle n'a depuis obtenu "que" quatre victoires sur les huit manches suivantes, McLaren et Ferrari remportant chacune deux courses sur la même cette période. L'écurie allemande espère donc asseoir à nouveau sa domination lors du week-end malaisien.

S'exprimant dans le podcast "Nu Silver Arrows Radio Show", Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie de piste, a déclaré : "Nous n'avons pas beaucoup de nouveautés à apporter à Bakou, mais il s'agit en réalité d'un circuit où la traînée est plus importante que l'appui aérodynamique."

"La voiture s'est bien comportée à Monza, donc espérons qu'elle fonctionnera bien à Bakou. Mais il faut une voiture capable d'atteindre une bonne vitesse en ligne droite."

Toto Wolff, Mercedes, James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes, James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Il y a toutefois d'autres éléments indispensables à Bakou, comme la nature même de circuit urbain, un peu à la manière de Monaco, où il faut savoir gérer les basses vitesses tout en gardant les quatre roues au sol."

"Et puis les évolutions, eh bien, elles arriveront à partir de la Malaisie et, espérons-le, nous ferons un bon pas en avant. Je ne pense pas que nous allons largement dominer, mais j'espère que nous serons de nouveau en mesure d'aborder les qualifications avec l'espoir de nous battre pour la pole."

Bien que Mercedes ait remporté les deux dernières courses - Monza et Madrid - grâce aux performances de Kimi Antonelli, l'écurie n'a en revanche plus décroché la pole depuis que l'Italien a signé le meilleur temps des qualifications à Spa en juillet.

Cela fait donc quatre courses de "disette", dont trois ont vu Lando Norris (McLaren) signer la pole, ce qui est bien loin du début de la saison 2026, où les W17 étaient parties du premier emplacement de la grille de la course principale à chacune des dix premières manches.

"Au début de la saison, nous avions tendance à penser : 'Nous avons une voiture qui, si nous faisons vraiment du bon travail, devrait être en pole'", a ajouté Shovlin.

"Nous devrions nous battre pour la victoire. Or, aujourd'hui, l'écart entre la première et la sixième place n'est que d'un ou deux dixièmes, et c'est difficile à prévoir car Monza est un circuit unique."

"Il faut une voiture assez agile avec une faible traînée, alors qu'un nouveau circuit comme le Madring ne pouvait pas être plus différent. Mais nous nous concentrons simplement sur le fait de tirer le meilleur parti de la voiture, et si nous gagnons, tant mieux."

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