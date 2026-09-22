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Le MotoGP annonce Valence comme dernier Grand Prix 2027

On connaît le premier et le dernier Grand Prix de la saison MotoGP 2027, avant l'officialisation prochaine du reste du calendrier.

Léna Buffa
Publié:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de : Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Le championnat MotoGP a officialisé ce jour une nouvelle date pour sa saison 2027, en l'occurrence celle du dernier Grand Prix de cette prochaine année. Celui-ci se tiendra sur le circuit Ricardo Tormo de Valence du 26 au 29 novembre 2027.

Entré au calendrier en 1999, le GP de Valence a pris la place de finale du championnat MotoGP en 2002, rôle qu'il a ensuite tenu avec pour exceptions 2020, pour cause de Covid-19, et 2024, à la suite de violentes intempéries dans la région.

L'année prochaine, Valence accueillera donc bel et bien la conclusion du championnat, avec la promesse d'offrir une grande fête aux acteurs du MotoGP comme au public.

"Peu d'endroits incarnent aussi bien l'esprit d'une finale de saison de MotoGP que le circuit Ricardo Tormo", souligne Carlos Ezpeleta, PDG adjoint de MotoGP SEG, promotteur du championnat. "Le circuit, la ville et les fans créent chaque année une ambiance vraiment unique, ce qui en fait le lieu idéal pour clôturer une nouvelle saison de compétition de niveau mondial. Nous sommes ravis de confirmer que Valence accueillera la finale de 2027."

Juanfran Pérez Llorca, président du gouvernement de Valence, ajoute : "[Il s'agit d'une] excellente nouvelle pour le circuit Ricardo Tormo et pour l'ensemble de la Communauté valencienne. Accueillir la dernière manche du championnat du monde de MotoGP est un hommage aux organisateurs de l'événement et à nos fans, qui font en sorte que ce Grand Prix ne cesse de prendre de l'ampleur d'année en année."

Cette année, le GP de Valence se tiendra déjà du 27 au 29 novembre, à la suite du report du GP du Qatar, annoncé courant mars dans le contexte de la Guerre d'Iran. Valence a été déplacé dans le cadre d'un remaniement de la fin de saison visant à placer le rendez-vous de Losail le week-end du 8 novembre.

On sait donc pour le moment que la saison 2027 débutera par le GP de Thaïlande, prévu du 5 au 7 mars, et se terminera à Valence. Les instances font savoir que l'intégralité du calendrier complet du championnat MotoGP 2027 sera dévoilé vendredi 25 septembre à 12h heure de Paris.

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