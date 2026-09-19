Le MotoGP s'attend à un maintien du GP du Qatar

La guerre au Moyen-Orient continue à avoir des effets sur les calendriers des principaux championnats de sports mécaniques. En début d'année, le MotoGP a reporté le GP du Qatar au mois de novembre, tandis que la F1 a dû renoncer à se rendre à Bahreïn et en Arabie saoudite et que le WEC a annulé les courses à Bahreïn et au Qatar.

Les championnats arrivent en fin de saison et la F1 a définitivement abandonné ses plans à Sakhir, tandis que le WRC a annulé le Rallye d'Arabie saoudite cette semaine. Comme la F1, le MotoGP doit se rendre au Qatar après le changement de date décidé en début d'année, et si aucune décision formelle n'a été prise, le championnat s'attend à un maintien.

"Actuellement, l'idée est d'y aller", a déclaré Carmelo Ezpeleta, le directeur général de MotoGP Sports Entertainment Group, le promoteur du championnat, à DAZN. "Nous sommes en contact permanent avec le Qatar, les autorités nous disent qu'ils veulent l'organiser et si rien ne change radicalement, l'idée est d'y aller."

Selon les dernières recommandations de la diplomatie française, qui datent d'il y a deux mois, il n'est pas déconseillé aux ressortissants français de se rendre au Qatar, mais ces derniers sont "appelés à faire preuve de la plus grande vigilance" en raison d'une situation encore "très instable" dans la région.

Les décisions sur le Qatar auront des conséquences à plus long terme puisque le championnat a déjà précisé qu'il suivait l'évolution de la situation au Moyen-Orient avant d'annoncer son calendrier 2027.

Ce dernier devrait être publié dans les prochains jours. "Je pense que nous publierons le calendrier 2027 très vite, le plus probablement la semaine prochaine ou juste après", a précisé Ezpeleta.

Avec Germán Garcia Casanova