Le Rallye d'Arabie saoudite annulé, la saison de WRC se terminera en Sardaigne

La FIA a confirmé que la finale de la saison 2026 du championnat du monde des rallyes, prévue en Arabie saoudite, a été exclue du calendrier et ne sera pas remplacée. Le Rallye de Sardaigne est donc désormais la dernière manche du championnat.

L'Arabie saoudite devait accueillir son épreuve WRC du 11 au 14 novembre, mais celle-ci faisait partie des nombreux événements de sports mécaniques au Moyen-Orient confrontés à une situation d'incertitude en raison du conflit qui sévit actuellement dans la région. Si, factuellement, le rallye est en réalité maintenu, le WRC a donc choisi de faire l'impasse dessus ; il sera intégré, à la place, au championnat du Moyen-Orient des rallyes de la FIA (MERC).

Cette décision fait suite à plusieurs semaines de discussions et intervient quelques jours après que Toyota et Hyundai avaient toutes deux informé la FIA que les membres de leurs équipes ne pouvaient pas se rendre au Moyen-Orient en raison des politiques de déplacement en vigueur au sein de ces entreprises.

La semaine dernière, l'équipe M-Sport Ford était prête à faire le déplacement en Arabie saoudite, le ministère britannique des Affaires étrangères ayant déclaré qu'il était sûr de se rendre à Djeddah et dans la région environnante, où le rallye devait avoir lieu.

L'équipe britannique avait également sollicité des garanties de sécurité auprès des organisateurs de l'épreuve. Mais dès mercredi, le ministère britannique des Affaires étrangères a mis à jour ses recommandations, déconseillant tout déplacement vers certaines régions saoudiennes.

Le WRC et la FIA suivaient attentivement la situation et restaient en contact avec les organisateurs de l'épreuve et les équipes afin d'évaluer toutes les options permettant à l'épreuve de se dérouler.

Evans tout proche du sacre

Leader, Elfyn Evans s'avance désormais en grand favori au titre avec une seule épreuve à disputer. Photo de: Toyota Racing

Le Rallye d'Arabie saoudite a fait ses débuts en WRC l'année dernière, pour la première édition dans le cadre d'un important contrat de dix ans signé avec le championnat en 2024.

La décision de clôturer la saison par le Rallye de Sardaigne, du 1er au 4 octobre, constitue une surprise. On s'attendait en effet à ce que, en cas d'annulation du Rallye d'Arabie saoudite, une épreuve de remplacement soit recherchée afin de respecter un calendrier de 14 manches.

Selon certaines rumeurs, le Rallye de Catalogne, en Espagne, aurait pu combler ce vide, mais la saison s'achèvera finalement une manche plus tôt que prévu.

Cela aura un impact significatif sur la course au titre, puisque les trois premiers se tiennent en 21 points après qu'Oliver Solberg, vainqueur au Chili le week-end dernier, est revenu dans la course.

Les chances d'Elfyn Evans sont néanmoins plus grandes puisqu'il ne reste plus que 35 points en jeu et que le Gallois devance de 17 points un autre de ses équipiers chez Toyota, Sami Pajari. Cela implique désormais qu'il est en passe de devenir le premier champion britannique du WRC depuis Richard Burns en 2001.

Hors WRC, la Guerre d'Iran a déjà perturbé et risque de perturber d'autres championnats. Le WEC avait ainsi pris la décision, dès fin juillet, d'annuler ses deux manches finales de la saison, au Qatar et à Bahreïn.

Côté F1 et MotoGP, la donne est différente car, pour l'heure, aucune annulation des manches restantes dans la région (Qatar pour les deux disciplines et Abu Dhabi pour la F1) n'a été annoncée, bien qu'elle apparaisse de plus en plus probable.

La Formule 1 a cependant déjà écarté le circuit de Sakhir de son programme en déplaçant le GP de Bahreïn en Malaisie, et elle envisage depuis plusieurs semaines un remplacement de la finale de Yas Marina, début décembre, par une épreuve organisée sur le circuit d'Imola.

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