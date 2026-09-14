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WRC Rallye du Chili

WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye du Chili

Vainqueur du Rallye du Chili, Oliver Solberg s'est relancé dans un championnat toujours mené par Elfyn Evans. Le point complet avant les deux dernières manches de la saison.

Basile Davoine
Mis à jour:
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo de : Toyota Racing

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Championnat Pilotes (12/14)

POS. Pilote Voiture Points
1 United Kingdom E. Evans Toyota 230
2 Finland S. Pajari Toyota 213
3 Sweden O. Solberg Toyota 209
6 France S. Ogier Toyota 171
5 France A. Fourmaux Hyundai 167
4 Japan T. Katsuta Toyota 163
7 Belgium T. Neuville Hyundai 129
8 New Zealand H. Paddon Hyundai 38
9 Ireland J. McErlean Ford M-Sport 35
10 Finland E. Lappi Hyundai 33
11 France Y. Rossel Lancia Rally2 24
12 France L. Rossel Citroën Rally2 18
13 Ireland J. Armstrong Ford M-Sport 16
14 Estonia R. Virves Škoda Rally2 15
15 United Kingdom G. Greensmith Toyota Rally2 13
16 Bulgaria N. Gryazin Lancia Rally2 10
17 Latvia M. Sesks Ford M-Sport 10
18 Paraguay D. Domínguez Toyota Rally2 8
19 Spain A. Cachón Toyota Rally2 7
20 Italy R. Daprà Škoda Rally2 6
21 Paraguay F. Zaldívar Škoda Rally2 6
22 Spain D. Sordo Hyundai 6
23 Finland R. Korhonen Toyota Rally2 5
24 Norway A. Mikkelsen Škoda Rally2 5
25 Finland J. Latvala Toyota Rally2 4
26 Finland T. Suninen Toyota Rally2 2
27 Italy M. Fontana Ford Rally3 2
28 France A. Pelamourgues Hyundai Rally2 2
29 Paraguay A. Galanti Toyota 2
30 Australia T. Gill Škoda  1
31 France E. Camilli Škoda Rally2 1
32 Finland E. Lindholm Škoda Rally2 1

Championnat Constructeurs (12/14)

POS. Constructeur Points
1 Japan Toyota 614
2 Korea, Republic of Hyundai 410
3 Japan Toyota WRT2 227
4 United Kingdom M-Sport Ford 152

Rallye du Chili - Classement final

Pos. Pilote Voiture Temps / écart
1 Sweden O. Solberg Toyota 2h17'09"5
2 France S. Ogier Toyota +16"6
3 France A. Fourmaux Hyundai +33"3
4 Finland S. Pajari Toyota +1'33"9
5 United Kingdom E. Evans Toyota +2'22"3
6 Finland E. Lappi Hyundai +5'07"0
7 Ireland J. McErlean Ford M-Sport +7'31"5
8 France Y. Rossel Lancia (WRC2) +9'31"0
9 Estonia R. Virves Skoda (WRC2) +10'24"0
10 United Kingdom G. Greensmith Toyota (WRC2) +10'58"2

Rallye du Chili - Power Stage

Pos. Pilote Voiture Points
1 Sweden O. Solberg Toyota 5
2 United Kingdom E. Evans Toyota 4
3 Finland S. Pajari Toyota 3
4 Japan T. Katsuta Toyota 2
5 France S. Ogier Toyota 1

Rallye du Chili - Super Sunday

Pos. Pilote Voiture Points
1 France S. Ogier Toyota 5
2 Sweden O. Solberg Toyota 4
3 France A. Fourmaux Hyundai 3
4 Finland S. Pajari Toyota 2
5 Japan T. Katsuta Toyota 1

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