WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye du Chili
Vainqueur du Rallye du Chili, Oliver Solberg s'est relancé dans un championnat toujours mené par Elfyn Evans. Le point complet avant les deux dernières manches de la saison.
Photo de : Toyota Racing
Championnat Pilotes (12/14)
|POS.
|Pilote
|Voiture
|Points
|1
|E. Evans
|Toyota
|230
|2
|S. Pajari
|Toyota
|213
|3
|O. Solberg
|Toyota
|209
|6
|S. Ogier
|Toyota
|171
|5
|A. Fourmaux
|Hyundai
|167
|4
|T. Katsuta
|Toyota
|163
|7
|T. Neuville
|Hyundai
|129
|8
|H. Paddon
|Hyundai
|38
|9
|J. McErlean
|Ford M-Sport
|35
|10
|E. Lappi
|Hyundai
|33
|11
|Y. Rossel
|Lancia Rally2
|24
|12
|L. Rossel
|Citroën Rally2
|18
|13
|J. Armstrong
|Ford M-Sport
|16
|14
|R. Virves
|Škoda Rally2
|15
|15
|G. Greensmith
|Toyota Rally2
|13
|16
|N. Gryazin
|Lancia Rally2
|10
|17
|M. Sesks
|Ford M-Sport
|10
|18
|D. Domínguez
|Toyota Rally2
|8
|19
|A. Cachón
|Toyota Rally2
|7
|20
|R. Daprà
|Škoda Rally2
|6
|21
|F. Zaldívar
|Škoda Rally2
|6
|22
|D. Sordo
|Hyundai
|6
|23
|R. Korhonen
|Toyota Rally2
|5
|24
|A. Mikkelsen
|Škoda Rally2
|5
|25
|J. Latvala
|Toyota Rally2
|4
|26
|T. Suninen
|Toyota Rally2
|2
|27
|M. Fontana
|Ford Rally3
|2
|28
|A. Pelamourgues
|Hyundai Rally2
|2
|29
|A. Galanti
|Toyota
|2
|30
|T. Gill
|Škoda
|1
|31
|E. Camilli
|Škoda Rally2
|1
|32
|E. Lindholm
|Škoda Rally2
|1
Championnat Constructeurs (12/14)
|POS.
|Constructeur
|Points
|1
|Toyota
|614
|2
|Hyundai
|410
|3
|Toyota WRT2
|227
|4
|M-Sport Ford
|152
Rallye du Chili - Classement final
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps / écart
|1
|O. Solberg
|Toyota
|2h17'09"5
|2
|S. Ogier
|Toyota
|+16"6
|3
|A. Fourmaux
|Hyundai
|+33"3
|4
|S. Pajari
|Toyota
|+1'33"9
|5
|E. Evans
|Toyota
|+2'22"3
|6
|E. Lappi
|Hyundai
|+5'07"0
|7
|J. McErlean
|Ford M-Sport
|+7'31"5
|8
|Y. Rossel
|Lancia (WRC2)
|+9'31"0
|9
|R. Virves
|Skoda (WRC2)
|+10'24"0
|10
|G. Greensmith
|Toyota (WRC2)
|+10'58"2
Rallye du Chili - Power Stage
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Points
|1
|O. Solberg
|Toyota
|5
|2
|E. Evans
|Toyota
|4
|3
|S. Pajari
|Toyota
|3
|4
|T. Katsuta
|Toyota
|2
|5
|S. Ogier
|Toyota
|1
Rallye du Chili - Super Sunday
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Points
|1
|S. Ogier
|Toyota
|5
|2
|O. Solberg
|Toyota
|4
|3
|A. Fourmaux
|Hyundai
|3
|4
|S. Pajari
|Toyota
|2
|5
|T. Katsuta
|Toyota
|1
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