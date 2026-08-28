Red Bull impressionnée par Liam Lawson : "Il a fait tout ce qu'il pouvait"

Le patron de Red Bull, Laurent Mekies, s'est montré impressionné par la prestation de son joker de luxe, Liam Lawson, au Grand Prix des Pays-Bas, estimant que le Néo-Zélandais avait tiré le maximum de sa monoplace à Zandvoort.

Dimanche dernier, Lawson a terminé septième derrière les trois écuries de pointe - McLaren, Mercedes et Ferrari - après être parti depuis la huitième place et avoir gagné une position à la suite de l'accident de Max Verstappen, son équipier du week-end. Cette performance est intervenue après une course sprint plus difficile, lors de laquelle Lawson s'était élancé et avait terminé 11e.

Globalement, le bilan de la pige de Liam Lawson chez Red Bull semble satisfaisant. Malgré la difficulté de retrouver un baquet qui lui avait donné tant de mal lorsqu'il était titulaire en 2025, et au volant d'une RB22 en difficulté depuis le début de la saison, le pilote de 24 ans ne s'est pas laissé distancer et a su réaliser le travail qui était attendu de lui.

"Il est tellement difficile aujourd'hui de passer d'une équipe à une autre que je pense que Liam a fait tout ce qu'il pouvait", a déclaré Laurent Mekies à Sky Sports. "Il a évidemment fait du très bon travail en qualifications hier, à seulement un dixième de Max. Aujourd'hui, il a plutôt fait une course en solitaire."

"Nous n'avons pas la référence de Max, donc vous savez, il n'est pas possible de juger son rythme. Mais il a pris les points, ceux de la septième place, et c'est probablement le meilleur résultat qu'il pouvait obtenir aujourd'hui."

Liam Lawson pourrait de nouveau courir pour Red Bull à Monza, si Isack Hadjar n'est pas remis à temps. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La prestation de Lawson à Zandvoort n'a toutefois pas été totalement parfaite. Lors du Grand Prix, le Néo-Zélandais a écopé d'une pénalité de dix secondes pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeau jaune dans le virage 3, au 55e tour, après l'arrêt d'Esteban Ocon dans le virage suivant.

Lawson a reconnu qu'il allait "tirer les leçons" de cette erreur. Celle-ci n'a toutefois eu aucune conséquence sur son classement, puisqu'il a terminé avec un tour d'avance sur le huitième, Nico Hülkenberg.

"Aujourd'hui, c'était difficile, honnêtement", a expliqué Lawson à Sky Sports. "Le premier tour était plutôt sympa, mais ensuite, honnêtement, nous avons simplement manqué de rythme pour suivre les pilotes de tête."

"Après [samedi], je savais que la course allait être difficile. Nous étions tous les deux [avec Verstappen] derrière [les autres top teams] et je pense avoir fait un assez bon tour hier, donc je savais que ce serait difficile."

"Mais peut-être pas à ce point-là. Nous avons vraiment eu du mal à suivre les équipes de tête. Mais je suis sûr qu'il y a des choses que je peux apprendre. Je vais évidemment essayer de comprendre ce qui s'est passé après ce week-end."

L'avenir à court terme de Liam Lawson reste toujours incertain : il n'est pas encore établi s'il retrouvera Racing Bulls dès le prochain Grand Prix, à Monza, ou s'il continuera de remplacer Isack Hadjar chez Red Bull, si le Français n'est pas rétabli d'ici là.