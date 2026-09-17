Pourquoi le Grand Prix d'Azerbaïdjan a lieu un samedi

La saison 2026 de Formule 1 s'approche de son terme. Le GP d'Espagne marquait la fin de la tournée européenne et, désormais, le championnat va s'avancer hors du Vieux continent pour le dernier tiers de la campagne. Prochaine étape du calendrier : le Grand Prix d'Azerbaïdjan, à Bakou.

La 15e manche de la saison aura toutefois une particularité : elle se courra du 24 au 26 septembre, soit du jeudi au samedi, contrairement au traditionnel programme qui va du vendredi au dimanche.

Mais alors, pour quelle raison la course de Bakou se tiendra le samedi et non le dimanche ?

Pourquoi le GP d'Azerbaïdjan sera-t-il couru un samedi ?

Originellement, lors de la première annonce officielle du calendrier 2026 le 10 juin 2025, le Grand Prix d'Azerbaïdjan était bien prévu sur des journées classiques, à savoir du vendredi 25 au dimanche 27 septembre.

Toutefois, une vingtaine de jours plus tard, le calendrier était retouché pour avancer d'une journée l'épreuve - du jeudi au samedi -, "à la demande de l'organisateur et des autorités gouvernementales concernées" indiquait un communiqué de la F1.

La raison est simple : le 27 septembre est, depuis 2020, un "jour commémoratif" - ou "Anım Günü" - destiné à honorer les militaires décédés pendant la récente deuxième guerre du Haut-Karabagh, officiellement intitulée "Guerre patriotique".

Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Cette date a été retenue, car c'est ce jour-là que le conflit, sous l'impulsion d'opérations militaires azerbaïdjanaises, a éclaté dans cette région que se disputent Azerbaïdjan et Arménie. Il a duré 44 jours et s'est soldé par une victoire des forces azerbaïdjanaises, qui ont pris le contrôle de la majorité du territoire en question. Le gouvernement de Bakou a recensé la mort de 2783 soldats durant cette guerre.

Au modeste niveau de la F1, cela signifie donc que le week-end s'achèvera le samedi par la course de 51 tours autour du circuit urbain de Bakou. La journée média aura lieu le mercredi. Le jeudi auront lieu les Essais Libres 1 et 2, alors que le vendredi sera le théâtre des EL3 et des qualifications.

La course un samedi, une rareté en F1 ?

Le format classique qui s'est imposé et s'est systématisé ces dernières décennies est celui d'une épreuve sur trois jours allant du vendredi au dimanche.

Toutefois, cela n'a pas toujours été aussi rigide. En fait, le tout premier Grand Prix de l'Histoire du championnat du monde a vu la course se disputer à Silverstone, en 1950, un samedi. Le GP de Grande-Bretagne s'est d'ailleurs tenu chaque année un samedi jusqu'en 1975.

Les 500 Miles d'Indianapolis, qui furent inscrits au calendrier F1 entre 1950 et 1960, furent longtemps organisés le 30 mai (ou le 31 mai si le 30 tombait... un dimanche). En conséquence, jamais - quand elle était au programme du championnat du monde - l'épreuve ne s'est courue un dimanche. En revanche, elle s'est déroulée sur les six autres jours de la semaine durant cette décennie.

Au fur et à mesure de la professionnalisation de la discipline et de la standardisation du format des épreuves, il est devenu quasi systématique de voir les courses s'organiser le dimanche. À tel point qu'après le GP d'Afrique du Sud 1985, il a fallu attendre quasiment 40 ans pour trouver une exception à cette règle.

George Russell sur le circuit de Las Vegas. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ces dernières années, les situations où les courses ont été organisées le samedi au lieu du dimanche se sont cependant multipliées.

L'exemple le plus évident est celui qui a succédé à l'Afrique du Sud. Le Grand Prix de Las Vegas, ville qui a fait son retour au calendrier en 2023, est en effet volontairement organisé le samedi en soirée (même si, en Europe, cela correspond au dimanche matin).

En 2024, ce sont des raisons religieuses qui ont poussé à l'organisation de deux courses consécutives un samedi : en raison de la date de début du Ramadan, les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite avaient en effet vu leur course être avancée d'une journée.

Le classement F1 2026 avant le GP d'Azerbaïdjan