Verstappen s'est surpris lui-même par sa performance lors du "Max vs 100"

Max Verstappen a confié avoir dépassé ses propres attentes en venant à bout du défi de karting "Max vs 100" organisé par Red Bull à Silverstone. L'événement opposait le quadruple champion du monde à 100 pilotes amateurs, parmi lesquels des créateurs de contenu, des acteurs du monde du sport automobile et des athlètes.

Parti depuis la dernière position, Verstappen devait dépasser les 100 concurrents en moins de 30 tours sur un tracé spécialement aménagé à Silverstone, comprenant la piste de karting du circuit ainsi que certaines portions du tracé de F1, notamment Brooklands.

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Mais le Néerlandais n'a eu besoin que de 14 tours, soit 37 minutes, pour relever le défi. Il a notamment réalisé un premier tour impressionnant, au cours duquel il a dépassé 64 concurrents ; il en avait doublé déjà 84 au terme du cinquième tour.

"Quand je me suis dirigé vers la grille et que j'ai vu d'où je devais partir, je me suis dit : 'Ouh, c'est vraiment très loin'", a raconté Max Verstappen après l'épreuve, tout sourire.

"Mais après mon premier tour, je me suis dit : 'Ah, je pense que ça va, je pense qu'on est bien'. Tout dépendait surtout des deux premiers tours. Si je passais bien les deux premiers tours, alors je me disais : 'Bon, combien de tours [il va me falloir] ? 15 ou 20 ?'. Mais le premier tour s'est un peu mieux passé que prévu, donc ça aide beaucoup."

Max Verstappen a réussi haut la main son défi de karting. Photo de: Red Bull Content Pool

Dès l'extinction des feux, la différence de vitesse de réaction entre un pilote de F1 et un pilote amateur était flagrante. Max Verstappen a dépassé une douzaine de concurrents dès l'envol avant de se frayer un chemin à travers la mêlée jusqu'au premier virage.

"Il faut simplement réagir à l'instinct, quoi qu'il arrive", a-t-il ajouté. "Quand les feux s'éteignent, on regarde simplement où se trouvent les espaces, et il faut aussi faire confiance aux personnes autour de soi pour qu'elles ne fassent rien de complètement fou."

"Pour être honnête, ils ne l'ont pas fait. Ils étaient très excités entre eux, mais ils ont été plutôt sympas avec moi. Ils n'avaient donc pas besoin de venir me percuter ou quoi que ce soit. Il faut simplement réagir très rapidement quand on voit tout ce qui se passe devant soi."

Combien de fois a-t-on l'occasion de créer quelque chose comme ça ? Courir contre une centaine d'autres personnes. Seul Red Bull peut faire quelque chose comme ça.

Depuis ses débuts chez Red Bull en 2016, Verstappen a participé à de nombreux défis imaginés par l'écurie, qu'il s'agisse de piloter des GT de compétition ou même de participer à une course de caravanes avec son ancien équipier Daniel Ricciardo.

La marque autrichienne est réputée pour ses événements décalés et le Néerlandais de 28 ans a déjà évoqué de nouveaux défis, en plaisantant sur l'idée d'affronter "peut-être 200" pilotes amateurs.

Max Verstappen se réjouit de pouvoir participer aux événements délirants de Red Bull. Photo de: Red Bull Content Pool

"Avec Red Bull, ils trouvent toujours des choses complètement folles et amusantes : ça me correspond", a-t-il expliqué.

"Je peux vraiment être moi-même. Je sais que l'organisation d'un événement comme celui-ci demande énormément de travail, notamment pour réunir autant de personnes, mais c'est très amusant d'en faire partie."

"Parfois, on me rappelle ce que j'ai pu faire dans le passé et je me dis : 'Oh mon Dieu, j'ai vraiment fait ça ?'. C'est amusant et c'est certainement l'un des meilleurs événements dans le genre."

"Combien de fois a-t-on l'occasion de créer quelque chose comme ça ? Courir contre une centaine d'autres personnes. Je trouve ça vraiment génial. Seul Red Bull peut faire quelque chose comme ça."