Max Verstappen vs 100 pilotes : où, quand et comment ?

Ce mercredi 16 septembre, Max Verstappen va replonger en enfance en reprenant le volant d'un kart lors d'une course un peu particulière organisée par Red Bull sur le circuit de Silverstone. Le quadruple champion du monde devra se mesurer à 100 pilotes venus d'horizons complètement différents et tenter de tous les battre en partant... de la dernière place.

La course sera intégralement diffusée en direct. Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre et comprendre "Max VS 100".

Lire aussi : Formule 1 Max Verstappen va affronter 100 pilotes dans une course de karting

Comment fonctionne la course ?

Max Verstappen s'élancera donc depuis la dernière position et devra dépasser les 100 autres pilotes au cours des 30 tours de course. À chaque fois qu'un participant est dépassé, celui-ci est éliminé de l'épreuve. Autrement dit, le Néerlandais pourrait théoriquement venir à bout de tous ses adversaires avant même d'atteindre les 30 tours.

Si le courage de ces amateurs est louable, eux qui vont tout de même se retrouver face à l'un des meilleurs pilotes de Formule 1 de l'histoire, un petit coup de pouce leur sera accordé.

Ils disposeront d'un "tour rapide", utilisable une seule fois pendant la course, qui leur permettra d'emprunter des raccourcis sur un circuit spécialement remanié pour l'occasion. De quoi tenter de prendre un peu d'air face à un Néerlandais enragé, par exemple.

Les 100 pilotes devront toutefois utiliser leur "tour rapide" au cours des 15 premières boucles. Néanmoins, pour ajouter un peu de piment, Verstappen bénéficiera lui aussi d'un "tour rapide", mais il ne pourra l'utiliser qu'après le 15e tour.

Max Verstappen devra battre 100 pilotes dans une course de Karting en partant de la dernière place. Photo de: Red Bull Content Pool

La dernière place étant déjà réservée, les 100 autres participants verront leur position sur la grille déterminée par une séance de qualifications traditionnelle. Ils n'auront droit qu'à une seule tentative.

À noter que tous les karts seront identiques. Le poids total, pilote et équipement compris, devra atteindre 85 kg. Du lest sera donc ajouté aux karts n'atteignant pas ce poids afin de mettre tout le monde sur un pied d'égalité.

Qui affrontera Max Verstappen ?

Parmi les participants figurent des sportifs, des créateurs de contenu, des streamers et autres personnalités publiques venues du monde entier, mais aucun pilote automobile professionnel.

Plusieurs personnalités françaises seront notamment de la partie : la streameuse Hélydia, la cascadeuse et pilote de moto Sarah Lezito, ainsi que les créateurs de contenu Charles Poujade et Mélanie Buffetaud.

Autre détail qui promet quelques séquences intéressantes : Max Verstappen pourra communiquer directement avec les participants pendant la course. De quoi espérer quelques échanges savoureux, connaissant le caractère et le sarcasme du pilote Red Bull.

Retrouvez la liste complète des 100 personnalités en cliquant ici.

Où et quand suivre la course ?

La course sera diffusée en direct sur Disney+ ce mercredi 16 septembre. Le départ sera donné à 19h00 heure française, mais la retransmission débutera dès 18h00.

L'humoriste Mo Gilligan présentera le programme, qui comprendra notamment des images captées par drone ainsi que des données de course en direct.