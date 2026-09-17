Bezzecchi plombé par ses erreurs : "Mon objectif est de retrouver ma constance"

Marco Bezzecchi connaît une saison en dents de scie. Il a été l'homme fort du début de championnat malgré des erreurs dans les sprints, il est resté une valeur sûre lors des premières manches en Europe puis a accumulé les difficultés : il a été percuté au départ au Balaton Park, suspendu à Brno pour avoir frappé un commissaire, victime d'une chute à Assen et a dû déclarer forfait au Sachsenring après un accident en qualifications.

À son retour, Bezzecchi était diminué physiquement mais il a pu monter sur le podium à Silverstone et sur le MotorLand Aragón, donnant l'impression d'un rebond, mais à Misano, il menait dans les premiers virages avant de chuter. En quelques mois, il est passé du statut d'un solide leader du championnat, avec 102 points d'avance sur Marc Márquez, à celui d'outsider, qui accuse un retard de 33 points sur le pilote Ducati et Jorge Martín.

Chaque week-end met 37 points en jeu et Bezzecchi ne s'inquiète pas tant de l'avance de ses deux rivaux, mais plus de son manque de régularité qui lui coûte cher. "C'est un gros écart, mais pas incroyable", s'est rassuré Bezzecchi ce jeudi devant la presse internationale, dont Motorsport.com. "Avec le format actuel, on a une possibilité un peu plus importante de reprendre ou de perdre des points. Évidemment, Marc est un rival dur, Jorge aussi."

"Ce n'est pas facile mais actuellement, sincèrement, mon objectif est d'essayer de retrouver ma constance. Avant la blessure, j'ai commencé à avoir des hauts et des bas. Avant, j'étais super constant et j'ai commencé à faire trop d'erreurs, puis la blessure, puis un bon retour, puis dimanche dernier j'ai fait une erreur... Mon objectif est de retrouver ma constance."

"Après, quand j'aurai atteint mon objectif, je ferai de mon mieux pour être performant et essayer d'être dans la lutte jusqu'à la fin."

Marco Bezzecchi alterne entre bonnes performances et erreurs depuis le début de l'été. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La saison de Bezzecchi est aux antipodes de celle de Martín, qui connaît des résultats moins spectaculaires mais fait parler sa régularité pour le devancer au championnat. Bezzecchi ne veut pas choisir entre des victoires et la constance, mais reconnaît ne pas avoir encore trouvé le bon dosage.

"Il faut essayer d'avoir les deux. Évidemment, si on finit toujours quatrième, cinquième ou sixième, c'est vraiment bien, mais il manque quelque chose. C'est difficile parce qu'il faut être rapide mais aussi éviter les erreurs. Malheureusement, j'ai fait quelques erreurs quand j'étais rapide, donc je ne sais pas exactement ce qu'il faut que je fasse. On va voir, lentement, et je vais essayer de faire de mon mieux à chaque week-end."

Bezzecchi veut retenir les leçons de sa chute

Pour donner le meilleur de lui-même, Marco Bezzecchi a passé un long moment à éplucher les données de sa chute à Misano. Pas de véritable surprise après cette analyse, mais surtout la déception d'avoir vu de gros points s'envoler alors qu'il avait été performant tout au long du week-end.

"J'ai tout analysé, les données et le reste, après mon erreur, pour comprendre en détail ce que j'ai mal fait. Après avoir compris, ce qui était déjà un peu le cas sans voir les données, c'est douloureux mais ça permet de savoir dans le détail. C'est tout."

"Je retiens le positif du week-end. Il y en a eu beaucoup, à commencer par la vitesse, mais aussi la constance pendant le sprint. Beaucoup de points positifs. Je suis évidemment un peu triste de la fin mais on a une nouvelle chance ce week-end."

Marco Bezzecchi a analysé la chute de Misano. Photo de: Getty Images

"C'était juste une petite erreur", a-t-il ajouté sur le site officiel du MotoGP. "Quand on se bat à coup de dixièmes et de millièmes, c'est normal qu'une petite erreur ait de grosses conséquences. Elle était petite et malheureusement, j'ai chuté. On retient le positif, on a compris le négatif, et on débute une nouvelle course."

Bezzecchi n'a pas voulu entrer dans le détail des leçons apprises, mais il veut faire en sorte que chaque erreur lui permette de progresser : "J'ai appris quelque chose. Mais ce n'est pas que je ne peux pas vous le dire, c'est que je ne veux pas vous le dire ! [rires]"

"Il y a toujours beaucoup de choses à apprendre, dans les bons et les mauvais moments, qui sont les plus douloureux mais habituellement les plus riches d'enseignements. Finalement, je pense avoir appris quelque chose à chaque fois que j'ai fait une erreur. C'est difficile de mettre ça en pratique, mais je travaille dessus et petit à petit, j'y arriverai."

Il vaut mieux n'avoir aucun coup dur, mais ça fait partie du jeu.

Marco Bezzecchi accepte les hauts et les bas, tout comme la pression qui accompagne une lutte pour le titre. "Si c'était facile, tout le monde y arriverait, et si je ne voulais pas cette forme de pression, j'irais travailler dans l'atelier de mon père", affirmait-il après sa chute à Misano.

"Il vaut mieux n'avoir aucun coup dur, mais ça fait partie du jeu", a-t-il insisté. "On est rapides, on se bat, et on doit malheureusement prendre des risques. C'est évidemment difficile mais c'est notre boulot."

Marco Bezzecchi a fait un bon week-end avant sa chute à Misano. Photo de: Danilo Di Giovanni / Getty Images

Pour le GP d'Autriche, Marco Bezzecchi adopte une approche simple, sans se fixer un objectif précis… même si c'est dans cette épreuve qu'il a signé sa première pole avec l'Aprilia l'an passé.

"Je suis très impatient de monter sur la moto, de commencer à rouler. Comme toujours, je n'aborde pas le week-end avec des attentes particulières. Je pars juste de zéro. C'est ce que je vais essayer de faire : commencer de la meilleure façon possible. C'était positif l'an dernier, donc je vais essayer d'être de nouveau rapide."

Bezzecchi continue également à payer les effets de sa chute en Allemagne, puisque sa plaie au niveau du genou reste douloureuse : "Le genou ne va pas bien, mais ce n'est pas à cause de la chute, c'est à cause du processus de convalescence. Je me sens un peu mieux tous les jours. Je m'attendais à me sentir mieux un peu plus vite, mais c'est comme ça donc je ne peux pas me plaindre."

Avec Matteo Nugnes