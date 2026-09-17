Márquez ne veut pas changer d'approche maintenant qu'il mène le championnat
Nouveau leader du championnat, Marc Márquez entend conserver un état d'esprit inchangé et miser avant tout sur le plaisir qui revient pour poursuivre sur sa lancée.
Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Nouveau leader du championnat, Marc Márquez a désormais un peu plus de deux mois à tenir pour valider ce rang et s'en aller chercher un dixième titre mondial.
S'il considère que quiconque affichant aujourd'hui moins de 100 points de retard reste une menace - ce qui inclut ses poursuivants jusqu'à Raúl Fernández, septième du championnat - le pilote Ducati sait néanmoins qu'un titre ne se joue pas que sur des règles mathématiques. Ce qu'il ressent compte au moins autant, car il se trouve actuellement dans une dynamique augurant une possible échappée.
À la veille des premiers essais du GP d'Autriche, où il visera logiquement la victoire, Marc Márquez a affiché en conférence de presse le mental d'un gagnant qui sort de deux week-ends parfaits et n'a pas l'intention de baisser de rythme.
Tu es désormais passé en tête du championnat, à égalité de points avec Jorge Martín. Est-ce que cela change ton état d'esprit ?
On est dans une situation qui est à la fois nouvelle et la même. Pour moi, être en tête du championnat ou être derrière avec peu de points de retard, c'est très similaire. Mon approche reste la même.
Évidemment, il faut essayer de se donner à 100% course après course. Actuellement, avec ces dernières épreuves, on semble avoir fait un step avec Ducati et avec l'équipe, on change certaines choses et, petit à petit, je me sens mieux. On va voir si on arrive à conserver ce niveau de performance ce week-end.
Ducati est habituellement très forte en Autriche : en 12 Grands Prix au Red Bull Ring, elle a gagné dix fois. Cela signifie-t-il que tu vas à nouveau viser les 37 points ce week-end ?
C'est évidemment une piste sur laquelle la Ducati fonctionne habituellement très bien. L'année dernière, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce circuit, mais comme sur beaucoup de circuits au final. On va donc voir si on arrive à bien démarrer ce week-end, dès les EL1, et on va essayer de construire notre rythme et de bien performer dans le sprint et dans la course principale.
Tu as déjà mentionné le fait qu'il y avait des moments pour défendre et d'autres pour attaquer. Le Red Bull Ring est-il un week-end pour défendre ou attaquer ?
Pour prendre du plaisir ! On est dans un bon moment. C'est vrai que toutes les courses sont différentes, mais je commence maintenant à prendre du plaisir et c'est très important pour moi. Je sais qu'il y a certaines courses sur lesquelles je vais souffrir, mais petit à petit, avec le temps et au fil des courses, je semble trouver la façon d'adapter mon pilotage par rapport à ce que requiert la moto, et je me sens un peu mieux.
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