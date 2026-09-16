Ducati voit Márquez retrouver sa force : "Le temps joue en notre faveur"

La saison MotoGP a la particularité de compter deux épreuves sur le sol italien, avec un Grand Prix au Mugello et un autre à Misano - même si ce second porte le nom de l'État voisin de Saint-Marin. Deux rendez-vous à part, donc, pour les marques italiennes qui dominent aujourd'hui la discipline, et deux moments qui auront cette année marqué des étapes importantes dans le chemin qui mènera au couronnement du champion au mois de novembre.

Curieusement, lorsque le championnat a quitté le Mugello, fin mai, Marc Márquez affichait un retard vertigineux de 102 points sur le leader du classement général. Et on était prévenus : jamais encore un pilote n'avait été titré après avoir dû effacer un déficit de la sorte.

On ignore pour le moment si l'Espagnol parviendra à conserver sa couronne, mais en attendant il a déjà réalisé un petit exploit en retrouvant l'Italie : gommer son retard pour prendre les commandes du championnat à Misano, sur les terres de Ducati. "Je crois qu'ici, à Misano, Marc a montré qui il est", résume Davide Tardozzi pour le site officiel du MotoGP.

Qui il est, c'est-à-dire un pilote aux ressources époustouflantes, capable d'optimiser chaque situation pour faire ce qu'un championnat impose de faire : marquer un maximum de points possible à chaque course, afin de n'avoir aucun regret lorsque vient l'heure des comptes.

Bien que toujours limité par son bras dans certaines circonstances, Marc Márquez ne commet pratiquement pas de fautes depuis qu'il est revenu de son opération du mois de mai. L'oscillation de ses résultats provient essentiellement de contraintes physiques qui émergent sur certaines pistes, tandis qu'il assomme la concurrence ailleurs : à Misano, il a réalisé un nouveau carton plein comme précédemment en Hongrie, en Allemagne et en Aragón.

À sa force s'ajoutent les erreurs du camp adverse, comme l'a démontré la nouvelle chute de Marco Bezzecchi dimanche, la course à peine lancée. Mais Gigi Dall'Igna estime aussi que Marc Márquez va de mieux en mieux.

"Le temps joue un peu en notre faveur", estime le directeur général de Ducati Corse, cité par GPOne. "Clairement, Marc doit se réhabituer à tous les mécanismes et à tout ce qui sert à aller vite à moto. Je crois qu'il le fait très bien."

Au micro de Sky Sport MotoGP, en Italie, Gigi Dall'Igna ajoute : "Nous savions que nous avions une situation un peu particulière en début d'année et que le temps aurait un peu joué en notre faveur, alors nous avons essayé de garder notre calme et notre concentration, de nous améliorer sans tout chambouler."

"C'est l'un des problèmes que l'on rencontre habituellement quand le stress [ressort], et je crois que nous avons été bons sur ce point. Marc a été bon également parce qu'avec lucidité, il a su faire ce qu'il fallait pour régler son souci."

Marc Márquez a repris la tête du championnat. Photo de : MotoGP Sports Entertainment Group

La manche de Misano a vu à la fois Marc Márquez prendre les commandes du championnat pilotes, pour le moment à égalité de points avec Jorge Martín, et Ducati passer en tête au classement des constructeurs.

Gigi Dall'Igna aurait-il pu croire à un tel retournement de situation au soir du GP d'Italie, il y a seulement trois mois et demi ? "Ici, peut-être pas, mais je n'ai jamais cessé d'y croire, je n'ai jamais cessé de pousser toute l'équipe à y croire et je continuerai à le faire tant que les chiffres n'auront pas décidé, d'un côté ou de l'autre, où ira ce titre."

Le titre va aussi se jouer dans la tête

Avant ce verdict, il reste d'importantes batailles à mener. Le championnat va retrouver des pistes sur lesquelles Aprilia sait imposer son rythme, sur lesquelles on ne peut également oublier que Bezzecchi a brillamment affûté ses armes l'an dernier tandis que Márquez était sur la touche. Un problème qui n'en est pas un, vite balayé par Gigi Dall'Igna : "Marc a tellement d'expérience que je ne pense pas que ce sera un problème qu'il ait manqué les courses qui restent à disputer d'ici à la fin de l'année."

Nous n'avons encore rien fait. Il reste sept courses, le tiers du championnat. Tout reste à décider.

Quid de la suite dans ce cas, sachant que le championnat pilotes repart à zéro avec deux leaders affichant le même nombre de points ? "La tête est fondamentale. D'ici à la fin de l'année, il va falloir être réguliers et ramener le plus de points possibles, sans commettre d'erreurs", prévient le patron de Borgo Panigale, qui met un point d'honneur à rester prudent alors que les deux prochains mois rendent un changement de hiérarchie encore largement possible.

"Nous n'avons encore rien fait. Il reste sept courses, le tiers du championnat, c'est encore long et tout reste à décider", explique-t-il, semblant d'ores et déjà exclure la tenue du GP du Qatar, sans quoi il resterait en réalité huit manches. "Le championnat se terminera à Valence, et jusqu'à Valence, il va falloir continuer à y croire et continuer à pousser fort pour remonter."

Gigi Dall'Igna ne veut sous-estimer aucun adversaire. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Sept ou huit Grands Prix, peu importe. Ce qui compte, c'est d'afficher aussi longtemps que cela sera nécessaire cette alliance de performance et de solidité mentale que Ducati juge essentielle pour faire vaciller Aprilia.

"Il reste beaucoup de points en jeu", souligne également Davide Tardozzi, "et nous savons parfaitement qui sont nos adversaires, tant les pilotes que les motos. Nous devons donc nous concentrer sur les courses les unes après les autres, et essayer de marquer le plus de points possible sur nos pistes car nous savons qu'il y en a sur lesquelles les Aprilia seront plus rapides que nous."

"Je pense qu'il n'y a pas de favoris actuellement", poursuit le team manager. "Nous avons déjà dit que ce championnat sera disputé jusqu'au bout. Mais nous devons prendre le plus de points possible là où nous ne sommes pas les plus rapides, et quand nous sommes à l'aise, nous devons vraiment essayer de gagner."

La voie a beau se dégager peu à peu, pas question pour Ducati de commettre de péché d'orgueil. "Pour moi, tous les pilotes qui sont mathématiquement en lutte pour le titre restent des adversaires et méritent le plus grand respect", ajoute Gigi Dall'Igna. "À mon avis, la condition principale pour réussir à battre un adversaire, c'est de le respecter, alors je crois que tous ceux qui peuvent se battre pour le titre méritent notre respect."