Mercedes a démarré le développement pour 2027 "il y a un moment"

Au sortir du Grand Prix d'Espagne, remporté par Kimi Antonelli, Mercedes compte 145 points d'avance sur Ferrari au classement constructeurs, un "bon matelas" - comme l'a décrit le directeur de l'écurie Toto Wolff - qui permet de se tourner sereinement vers le développement de la F1 2027.

Après un début de saison dominé aisément, Mercedes a connu une période plus difficile à l'entrée dans l'été. Toutefois, depuis la reprise, la marque a largement solidifié sa position avec deux succès de rang pour Antonelli et, plus que jamais, un net avantage dans la course aux deux titres mondiaux.

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Une situation idéale sur le plan sportif qui se double d'une gestion du développement plutôt économe : là où ses rivaux, Ferrari et McLaren notamment, ont multiplié les évolutions avec 46 pour la Scuderia et 41 pour l'écurie de Woking, Mercedes a surtout optimisé son package jusqu'ici avec un total de 29 améliorations aéro dénombrées.

Un rythme qui pourrait rester similaire d'ici la fin de la campagne, alors que Wolff a confirmé que la répartition des ressources entre 2026 et 2027 avait déjà commencé. "2027 a débuté il y a déjà un moment, avant l'été", a-t-il déclaré après le Grand Prix d'Espagne.

"Cet été, nous avons réorienté nos ressources vers l'année prochaine, et ce processus se poursuit conformément au plan, quelle que soit notre position au classement du championnat."

Pas question de crier victoire trop tôt en 2026

Toto Wolff (Mercedes) Photo de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Un plan suivi à la lettre donc, Wolff se gardant par ailleurs bien de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué en ce qui concerne la campagne 2026, qui comptera encore huit à neuf Grands Prix en fonction de l'évolution du calendrier et de la situation internationale.

"On peut connaître des abandons, on peut connaître des accidents. Si cela se produit deux fois de suite, ce qui pouvait sembler être une belle avance ne l'est soudain plus, car il resterait encore six courses à disputer", a-t-il déclaré dimanche dernier.

"Donc, à mon avis, il faut simplement faire abstraction des points [d'avance] jusqu'à ce qu'il ne soit plus mathématiquement possible, ou qu'il ne soit plus réaliste pour eux de remporter le titre, et d'ici là, se concentrer simplement sur chaque semaine et essayer de donner le meilleur de soi-même."

Le prochain package d'évolutions de Mercedes devrait être introduit en Malaisie, à l'occasion du Grand Prix de Bahreïn (2-4 octobre).

Avec Owen Bellwood et Filip Cleeren