Red Bull comprend Verstappen : "Il a raison de ne pas être content"

Contraint à l'abandon après une sortie de piste en fin de Grand Prix de Grande-Bretagne, Max Verstappen avait une longue liste de griefs envers Red Bull à l'issue du week-end britannique. L'écurie de Milton Keynes ne s'est pas défilée, comprenant la colère du quadruple champion du monde et lui présentant à nouveau des excuses, comme après les qualifications du Grand Prix d'Autriche.

À Silverstone, Max Verstappen était en lice pour la troisième place et tentait de revenir sur Lewis Hamilton en dépit de problèmes d'équilibre, de déploiement électrique et de boîte de vitesses rencontrés tout au long de l'épreuve.

Après la course, il a exprimé son agacement face à la défaillance de l'aileron arrière qui a provoqué un accident jugé "super dangereux", mais aussi face à la décision de l'équipe de ne pas changer son moteur, alors qu'il avait signalé d'importants problèmes après les qualifications.

"Il a raison de ne pas être content", a réagi le directeur de Red Bull, Laurent Mekies. "C'est très désagréable pour un pilote d'être lâché par sa voiture dans un virage rapide lors de deux courses consécutives, même si c'est pour deux raisons différentes. Et dans une bien moindre mesure, c'est aussi extrêmement désagréable pour nous d'envoyer nos pilotes dans le bac à gravier. Donc il a raison d'être mécontent."

"Je ne doute pas qu'au niveau de l'équipe, nous mettrons en place ce qui est nécessaire pour que ça ne se reproduise pas, même si nous n'y sommes pas parvenus aujourd'hui, et nous prenons ça aussi sérieusement que possible."

L'aileron arrière de la Red Bull RB22 fait l'objet de toutes les attentions depuis l'accident de Max Verstappen aux qualifications du Grand Prix d'Autriche, dû à un problème de transition lors de la fermeture de l'aileron en fin de mode ligne droite.

Red Bull utilise depuis le Grand Prix de Miami un aileron rotatif dans le même esprit que le dispositif "Macarena" de Ferrari. Ce concept offrirait un gain de performance mais rendrait plus complexe le mécanisme pour l'actionner et compliquerait la manière de raccrocher le flux d'air.

"Nous comprenons parfaitement ce qui s'est passé au Red Bull Ring", assure Laurent Mekies. "Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne pense pas que ce serait approprié, mais nous comprenons la défaillance."

"Et oui, d'après la première analyse d'aujourd'hui [dimanche à Silverstone], nous avons subi un type de défaillance différent. Ça ne change rien sur le fond. Il est clair que dans l'enchaînement des événements, que la défaillance soit différente ou non ne change pas grand-chose. Nous allons revoir l'ensemble de ce domaine pour nous assurer qu'il n'y ait aucune chance que ça se reproduise."

"Nous utilisons ce concept depuis un certain nombre de Grands Prix. Il est trop tôt dans l'analyse pour déterminer s'il s'agit d'un problème lié au concept ou s'il s'agit d'autre chose. Mais nous allons, c'est certain, ne rien laisser au hasard en ce qui le concerne, et toutes les options sont ouvertes."

Un désaccord sur un départ depuis les stands

Max Verstappen (Red Bull) à Silverstone. Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Max Verstappen a également expliqué qu'il avait demandé à changer de moteur avant le Grand Prix mais que Red Bull n'avait pas suivi ce souhait. "Je voulais partir de la voie des stands", a déclaré le Néerlandais. "Ils étaient peut-être confiants de pouvoir régler [les problèmes de déploiement du moteur], ce qui n'était pas mon cas."

Sur ce point, Laurent Mekies a justifié la décision de l'écurie en estimant qu'en partant de la voie des stands, Max Verstappen n'aurait pas été en mesure de se battre pour la troisième place.

"Après les qualifications, il était clair que nous n'étions pas très satisfaits de l'équilibre de la voiture, c'est le moins qu'on puisse dire", a-t-il expliqué. "Changer les réglages de la voiture signifiait simplement partir des stands."

"Et même si nous savions que ça n'allait pas être agréable de courir avec un équilibre très imparfait, nous pensions quand même que ça nous donnerait un meilleur résultat que de partir des stands avec peut-être quelque chose de mieux. Maintenant, c'est quelque chose dont nous avons discuté avec Max. J'accepte tout à fait qu'il puisse avoir un ressenti différent et c'est lui qui pilote la voiture, donc c'est ainsi."

"Mais au final, il y a eu d'importantes leçons à tirer aujourd'hui. Selon lui, la voiture se comportait probablement comme la veille, donc nous avons atteint les limites que nous connaissions déjà samedi. Je ne suis pas totalement certain que nous aurions pu être troisièmes en partant des stands."