Mercedes dégaine ses premiers correctifs moteur en Autriche

Suite à ses divers abandons récents qui lui ont coûté cher, Mercedes arrive en Autriche avec une première série de correctifs pour tenter de circonscrire ses problèmes moteur.

Sur deux des trois derniers Grands Prix, la mieux placée des W17 a été contrainte à s'immobiliser en piste durant la course principale, en raison de problèmes que le constructeur allemand a cette semaine liés à la batterie.

George Russell au Canada, alors qu'il menait l'épreuve, et Kimi Antonelli à Barcelone, alors qu'il était en route vers une seconde place, ont tous deux perdu de gros points dans le contexte du titre mondial, ce qui a jusqu'ici surtout profité à Lewis Hamilton (Ferrari), auteur de trois podiums consécutifs et vainqueur en Catalogne, aujourd'hui dauphin de l'Italien au classement pilotes.

Dans une rencontre avec les médias italiens, dont Motorsport.com, ce jeudi à Spielberg, Antonelli lui-même est revenu sur ce qui avait entraîné son abandon à Barcelona-Catalunya, tout en révélant que des mesures allaient être introduites dès ce week-end pour tenter de remédier aux problèmes de fiabilité.

Le leader du championnat a ainsi expliqué qu'il utiliserait un nouveau moteur, couplé à une batterie évoluée. C'est principalement sur cette dernière que se sont concentrés les ingénieurs de Mercedes pour circonscrire les soucis à l'origine des pannes récentes.

"Ces problèmes étaient en réalité apparus il y a déjà quelque temps", a expliqué Antonelli. "J'avais déjà rencontré des difficultés lors des EL1 à Miami, puis il y a eu l'abandon de George à Montréal. Nous avons laissé filer pas mal de points."

Antonelli a expliqué que le problème qui a mis fin à sa course à Barcelone à trois tours de l'arrivée n'était pas strictement lié à la température de la batterie : "Il est vrai qu'un composant a soudainement subi une forte hausse de température, ce qui a provoqué un dysfonctionnement de la batterie. Mais au Canada, les conditions étaient complètement différentes, il faisait beaucoup plus frais."

Parmi les changements, l'on note la mise en place de mises à jour logicielles et d'ajustements matériels sur la batterie, qui sont des modifications de fiabilité et n'entrent donc pas dans le fameux ADUO.

Avec Roberto Chinchero