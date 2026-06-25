Retard de l'ADUO : pourquoi Audi et Ferrari ont déjà lancé des évolutions moteur

Qu'est-ce qui explique exactement ce retard ?

Tous les motoristes ont été informés des résultats initiaux durant le week-end du Grand Prix de Monaco et savent donc où ils se situent, sous réserve d'une vérification supplémentaire. Cette vérification est menée à la demande de Red Bull Ford Powertrains.

Le nouveau motoriste s'est retrouvé en tête du classement établi par la FIA, à la grande surprise de certaines personnes au sein même de Red Bull, où l'on estime que les circonstances peuvent avoir une influence majeure sur les performances de l'unité de puissance.

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Interrogé par Motorsport.com, Laurent Mekies a expliqué que Red Bull ne s'oppose pas au système dans son ensemble. L'écurie souhaitait plutôt que la FIA réexamine l'ensemble des données, des capteurs et de la méthodologie utilisée, car selon Mekies, il n'existe "pas un seul échantillon de données" montrant que Red Bull dispose d'un avantage sur Mercedes.

Ce processus a débuté avant le Grand Prix d'Espagne et devait initialement durer entre sept et dix jours. Cette période est désormais écoulée, mais après la vérification factuelle demeure la question de la communication et du traitement du résultat final.

Quand peut-on espérer y voir plus clair ?

Une fois la vérification factuelle achevée, les résultats doivent être expliqués à la partie ayant demandé des clarifications, en l'occurrence Red Bull Ford Powertrains. Cela pourrait se faire lors d'une réunion après le Grand Prix de Grande-Bretagne, même si la question reste de savoir si l'annonce publique devra attendre cette échéance ou si elle pourra être diffusée auparavant.

Les résultats circulent déjà largement dans le paddock depuis que Lewis Hamilton a lancé le sujet à Monaco. L'issue de la première période ADUO, allant du Grand Prix d'Australie à celui du Canada, est connue de tous : Red Bull Ford figure en tête et ne dispose donc d'aucune possibilité d'introduire une évolution.

Mercedes est éligible à l'ADUO. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mercedes se situe dans la catégorie d'un déficit ICE (la partie thermique) compris entre 2 et 4%, ce qui lui donne droit à un jeton. Ferrari, Audi et Honda accusent tous un retard supérieur à 4% par rapport à la référence, ce qui leur permet de bénéficier de deux évolutions cette saison et de deux autres l'an prochain.

Cette situation est déjà connue dans le paddock, ce qui signifie qu'il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation après la vérification supplémentaire, à condition que celle-ci ne modifie pas le tableau. Dans le pire des cas, cela pourrait attendre la réunion suivant Silverstone, même si la FIA espère publier son communiqué plus tôt.

Quelle est la probabilité que l'ADUO change ?

Il est très peu probable que la situation générale change. La vérification supplémentaire semble également indiquer que Red Bull Ford conservera la première place en matière de performances de l'ICE.

Il ne fait guère de doute non plus que Ferrari, Audi et Honda se situent dans la catégorie des motoristes accusant plus de 4% de retard, Honda ayant logiquement l'écart le plus important à combler, même si celui-ci ne dépasse pas 10% selon les sources. S'il avait été supérieur à ce seuil, les dépenses supplémentaires autorisées seraient alors entrées en jeu.

Les résultats initiaux ont surpris Red Bull en indiquant que Mercedes avait droit à l'ADUO, et c'est précisément l'un des points contestés par l'équipe basée à Milton Keynes.

"Le sujet sur lequel nous souhaiterions certainement avoir une discussion plus approfondie, c'est que nous ne voyons pas un seul échantillon de données indiquant que nous disposerions d'un avantage sur nos amis de chez Mercedes", a déclaré Mekies à Motorsport.com.

Mercedes affirme toutefois que les méthodes de mesure et l'ensemble des données ont été élaborés de manière approfondie par la FIA, et que le constat factuel qui en découle est clair.

Pourquoi les motoristes introduisent-ils quand même des évolutions ?

L'aspect qui peut surprendre le public est que des évolutions ADUO ont déjà fait leur apparition en piste avant toute annonce publique. Audi a utilisé une unité de puissance évoluée à Barcelone, tandis que Ferrari introduit sa première évolution ADUO de l'année en Autriche, avec un turbo modifié déjà prévu pour après la pause estivale.

Ferrari arrive au Grand Prix d'Autriche avec une évolution moteur. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

C'est autorisé car le message reçu par les motoristes de la part de la FIA à Monaco est actuellement considéré comme valable et constituait le feu vert officiel pour introduire de nouvelles pièces. Dans les échanges entre la FIA, les équipes et les motoristes, la communication directe fait foi, et non la communication publique.

Puisqu'il ne fait aucun doute que Ferrari, Audi et Honda ont droit à l'ADUO, ce n'est pas un hasard si deux de ces trois constructeurs ont déjà introduit de nouveaux développements sur leurs unités de puissance. Honda a révélé à Spielberg avoir planifié une évolution autour de la pause estivale de la F1.

Red Bull remet principalement en question le statut ADUO de Mercedes, non sans ironie. Car si Mercedes retarde l'introduction de son évolution, cela pourrait logiquement permettre à Red Bull de rester en tête du classement ICE lors des futures évaluations, ce qui se produirait également si ses concurrents choisissaient de ne pas utiliser leurs jetons sur le moteur thermique.

Le système ADUO fonctionne-t-il comme prévu ?

Si la demande de Red Bull porte officiellement sur une vérification factuelle, les véritables problèmes liés à l'ADUO semblent plus profonds.

Il existe un décalage entre la méthode de mesure, qui ne prend en compte que l'ICE, et les évolutions autorisées, qui vont au-delà et concernent également la partie électrique de l'unité de puissance. De plus, des paramètres comme le turbo plus compact de Ferrari ne sont pas pris en considération, alors même qu'ils ont une incidence sur la puissance délivrée.

Il s'agissait toutefois de choix délibérés approuvés par les motoristes au printemps 2025. Le consensus consistait à maintenir le système aussi simple que possible, même si le responsable Monoplace de la FIA, Nikolas Tombazis, a indiqué qu'il aurait été ouvert à des paramètres un peu plus complexes.

Cela aurait pu inclure d'autres éléments de l'unité de puissance, mais aussi le classement du championnat afin de refléter davantage la réalité observée en piste, ce que Mercedes était même prête à étudier. Cette option n'a toutefois pas été retenue.

Cela signifie que les équipes ne peuvent pas réellement se plaindre publiquement de la manière dont le système a été conçu, même si la situation actuelle soulève une question plus large : le système ADUO nécessite-t-il une refonte à plus long terme ? Au lieu de servir de filet de sécurité pour les motoristes accusant un déficit important, il est devenu l'un des plus grands champs de bataille politiques du paddock.