Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Ogier remporte la Super Spéciale d'ouverture en Grèce

WRC
Rallye de l'Acropole
Ogier remporte la Super Spéciale d'ouverture en Grèce

Hamilton explique la blessure au cou qui a affecté sa saison 2025

Formule 1
GP d'Autriche
Hamilton explique la blessure au cou qui a affecté sa saison 2025

Yamaha va bien devenir le fournisseur exclusif du Moto3

Moto3
Yamaha va bien devenir le fournisseur exclusif du Moto3

Márquez a tardé à prolonger par crainte de "détester" le MotoGP

MotoGP
Márquez a tardé à prolonger par crainte de "détester" le MotoGP

Ben Sulayem fait sauter la limite de mandats de président de la FIA

General
Ben Sulayem fait sauter la limite de mandats de président de la FIA

Alonso répond à la rumeur Alpine : "Nous sommes une cible facile"

Formule 1
GP d'Autriche
Alonso répond à la rumeur Alpine : "Nous sommes une cible facile"

Márquez-Acosta : un défi mutuel pour le futur binôme Ducati

MotoGP
Márquez-Acosta : un défi mutuel pour le futur binôme Ducati

Mercedes renonce à sa politique et donnera des consignes dans certains cas

Formule 1
GP d'Autriche
Mercedes renonce à sa politique et donnera des consignes dans certains cas
Formule 1 GP d'Autriche

Honda renonce à l'une de ses deux évolutions moteur autorisées

Honda a obtenu deux jetons d'évolution moteur grâce à l'ADUO pour la saison 2026 de Formule 1, mais a décidé de concentrer ses efforts sur une seule.

Basile Davoine
Publié:
Aston Martin Aramco Formula One Team AMR26 Honda

Photo de : Erik Junius

Motoriste exclusif d'Aston Martin, Honda n'apportera qu'une seule évolution à son unité de puissance cette année. Pourtant, le constructeur japonais a obtenu la possibilité d'en faire deux, conséquence des premiers résultats du système ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), qui doivent encore être officialisés.

Lire aussi :

Au terme de la première période d'évaluation des moteurs, qui s'étendait du Grand Prix d'Australie à celui du Canada, le bloc thermique de Honda figure parmi ceux qui accusent plus de 4% de retard sur la référence que serait Red Bull Ford. Un écart qui offre théoriquement deux opportunités d'évolution.

Cependant, devant l'ampleur du chantier chez Honda en matière de performance, mais aussi de poids et de fiabilité, le motoriste japonais a d'ores et déjà choisi de se limiter à une seule évolution. Celle-ci devrait intervenir juste avant ou juste après la trêve estivale du mois d'août.

"Nous prévoyons d'introduire un nouveau moteur autour de l'été", a confirmé jeudi dans le paddock de Spielberg le directeur des opérations piste et ingénieur en chef de Honda, Shintaro Orihara.

Honda à son rythme

L'Aston Martin devrait aussi évoluer.

L'Aston Martin devrait aussi évoluer.

Photo de: Pirelli

D'après les informations de Motorsport.com, Honda a constitué dans son usine de Sakura, au Japon, deux groupes de travail distincts, l'un se consacrant au moteur 2026 et l'autre à celui de 2027. Concernant les évolutions attendues cet été, on joue cependant la carte de la prudence.

"Nous nous concentrons simplement sur l'introduction d'une évolution raisonnable autour de l'été", a précisé Shintaro Orihara. "Il reste encore beaucoup de Grands Prix à disputer. Je dirais que ce n'est pas une petite évolution, mais ce ne sera pas un miracle. Nous travaillons dur pour apporter des progrès raisonnables. Peut-être avant la pause estivale ou peut-être après."

Chez Audi et Ferrari, le développement n'a rien à voir et a déjà énormément avancé, puisque des nouveautés moteur ont fait leur apparition à Barcelone il y a deux semaines côté allemand, et en Autriche ce week-end côté italien.

"Je pense qu'ils ont leur propre projet et que Honda a le sien", a balayé Shintaro Orihara quant à ce calendrier très différent. "Nous nous concentrons sur notre projet. Nous prenons un gros risque pour améliorer nos performances. C'est pourquoi nous préférons apporter ces évolutions autour de l'été plutôt que lors de cette course ou de la précédente. Nous suivons simplement notre plan."

L'évolution de l'unité de puissance Honda devrait arriver plus ou moins en même temps qu'une importante évolution aérodynamique de l'Aston Martin AMR26, sous réserve des validations finales de part et d'autre.

"Je pense qu'elles ne dépendent pas l'une de l'autre", a précisé Mike Krack, directeur des opérations d'Aston Martin. "Tout le monde travaille d'arrache-pied parce que nous voulons évidemment en tirer le maximum. On repousse toujours les échéances autant que possible, et nous l'introduirons dès que ce sera prêt."

Avec Ronald Vording et Filip Cleeren

 

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Retard de l'ADUO : pourquoi Audi et Ferrari ont déjà lancé des évolutions moteur
Article suivant "Les gens peuvent dire les conneries qu'ils veulent" : Ocon face à un avenir incertain

Meilleurs commentaires
Plus de
Basile Davoine

Ogier remporte la Super Spéciale d'ouverture en Grèce

WRC
WRC
Rallye de l'Acropole
Ogier remporte la Super Spéciale d'ouverture en Grèce

Alonso répond à la rumeur Alpine : "Nous sommes une cible facile"

Formule 1
Formule 1
GP d'Autriche
Alonso répond à la rumeur Alpine : "Nous sommes une cible facile"

Colton Herta apprivoise la F1 : "Tout va plus vite que tout ce que j'ai connu"

Formule 1
Formule 1
GP de Barcelone-Catalogne
Colton Herta apprivoise la F1 : "Tout va plus vite que tout ce que j'ai connu"
Plus de
Fernando Alonso

Dix des abandons les plus étranges de la Formule 1

Formule 1
Formule 1
Dix des abandons les plus étranges de la Formule 1

Déjà bon dernier, Fernando Alonso va partir des stands à domicile

Formule 1
Formule 1
GP de Barcelone-Catalogne
Déjà bon dernier, Fernando Alonso va partir des stands à domicile

Alonso dernier à domicile : "On répète la même chose, c'est épuisant"

Formule 1
Formule 1
GP de Barcelone-Catalogne
Alonso dernier à domicile : "On répète la même chose, c'est épuisant"
Plus de
Aston Martin

Antonelli s'agace face à Stroll : le verdict des commissaires

Formule 1
Formule 1
GP de Barcelone-Catalogne
Antonelli s'agace face à Stroll : le verdict des commissaires

Alonso (encore) de retour chez Alpine ? La drôle de rumeur du paddock de Barcelone

Formule 1
Formule 1
GP de Barcelone-Catalogne
Alonso (encore) de retour chez Alpine ? La drôle de rumeur du paddock de Barcelone

Fernando Alonso dispute peut-être son "dernier GP" à Barcelone

Formule 1
Formule 1
GP de Barcelone-Catalogne
Fernando Alonso dispute peut-être son "dernier GP" à Barcelone

Dernières actus

Ogier remporte la Super Spéciale d'ouverture en Grèce

WRC
Rallye de l'Acropole
Ogier remporte la Super Spéciale d'ouverture en Grèce

Hamilton explique la blessure au cou qui a affecté sa saison 2025

Formule 1
GP d'Autriche
Hamilton explique la blessure au cou qui a affecté sa saison 2025

Yamaha va bien devenir le fournisseur exclusif du Moto3

Moto3
Yamaha va bien devenir le fournisseur exclusif du Moto3

Márquez a tardé à prolonger par crainte de "détester" le MotoGP

MotoGP
Márquez a tardé à prolonger par crainte de "détester" le MotoGP