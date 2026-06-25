Honda renonce à l'une de ses deux évolutions moteur autorisées

Motoriste exclusif d'Aston Martin, Honda n'apportera qu'une seule évolution à son unité de puissance cette année. Pourtant, le constructeur japonais a obtenu la possibilité d'en faire deux, conséquence des premiers résultats du système ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), qui doivent encore être officialisés.

Au terme de la première période d'évaluation des moteurs, qui s'étendait du Grand Prix d'Australie à celui du Canada, le bloc thermique de Honda figure parmi ceux qui accusent plus de 4% de retard sur la référence que serait Red Bull Ford. Un écart qui offre théoriquement deux opportunités d'évolution.

Cependant, devant l'ampleur du chantier chez Honda en matière de performance, mais aussi de poids et de fiabilité, le motoriste japonais a d'ores et déjà choisi de se limiter à une seule évolution. Celle-ci devrait intervenir juste avant ou juste après la trêve estivale du mois d'août.

"Nous prévoyons d'introduire un nouveau moteur autour de l'été", a confirmé jeudi dans le paddock de Spielberg le directeur des opérations piste et ingénieur en chef de Honda, Shintaro Orihara.

Honda à son rythme

L'Aston Martin devrait aussi évoluer. Photo de: Pirelli

D'après les informations de Motorsport.com, Honda a constitué dans son usine de Sakura, au Japon, deux groupes de travail distincts, l'un se consacrant au moteur 2026 et l'autre à celui de 2027. Concernant les évolutions attendues cet été, on joue cependant la carte de la prudence.

"Nous nous concentrons simplement sur l'introduction d'une évolution raisonnable autour de l'été", a précisé Shintaro Orihara. "Il reste encore beaucoup de Grands Prix à disputer. Je dirais que ce n'est pas une petite évolution, mais ce ne sera pas un miracle. Nous travaillons dur pour apporter des progrès raisonnables. Peut-être avant la pause estivale ou peut-être après."

Chez Audi et Ferrari, le développement n'a rien à voir et a déjà énormément avancé, puisque des nouveautés moteur ont fait leur apparition à Barcelone il y a deux semaines côté allemand, et en Autriche ce week-end côté italien.

"Je pense qu'ils ont leur propre projet et que Honda a le sien", a balayé Shintaro Orihara quant à ce calendrier très différent. "Nous nous concentrons sur notre projet. Nous prenons un gros risque pour améliorer nos performances. C'est pourquoi nous préférons apporter ces évolutions autour de l'été plutôt que lors de cette course ou de la précédente. Nous suivons simplement notre plan."

L'évolution de l'unité de puissance Honda devrait arriver plus ou moins en même temps qu'une importante évolution aérodynamique de l'Aston Martin AMR26, sous réserve des validations finales de part et d'autre.

"Je pense qu'elles ne dépendent pas l'une de l'autre", a précisé Mike Krack, directeur des opérations d'Aston Martin. "Tout le monde travaille d'arrache-pied parce que nous voulons évidemment en tirer le maximum. On repousse toujours les échéances autant que possible, et nous l'introduirons dès que ce sera prêt."

Avec Ronald Vording et Filip Cleeren