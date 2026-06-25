"Les gens peuvent dire les conneries qu'ils veulent" : Ocon face à un avenir incertain

Après un début de campagne plutôt prometteur, les dernières courses ont vu Haas marquer un peu le pas dans le milieu de peloton. En effet, après avoir inscrit 18 points sur les trois premiers Grands Prix, la structure n'en a inscrit que trois sur les quatre suivants.

Dans ce contexte, une sorte de fil conducteur demeure, à savoir les difficultés intermittentes d'Esteban Ocon à tirer le meilleur de sa monoplace. Dans l'exercice des qualifications, le Français est régulièrement battu par son équipier Oliver Bearman, qui mène 5 à 2 (7 à 3 si l'on compte les qualifs sprint). Au classement, le Britannique a inscrit 18 unités contre 3 pour Ocon.

Forcément, même à un stade peu avancé de la saison mais avec un été qui s'est ouvert et une silly season jamais éteinte, la petite musique des interrogations sur l'avenir d'Ocon au sein de l'écurie américaine se fait de plus en plus audible.

Interrogé ce jeudi à Spielberg, à la veille du début du Grand Prix d'Autriche, sur la difficulté d'évoluer dans un contexte fait d'incertitudes sur la suite de sa carrière, le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021 assure qu'il se moque de ce qui peut se dire sur lui, quelques semaines après les étranges rumeurs qui avaient pointé un possible remplacement par Jack Doohan.

"J'ai la confiance de l'équipe. J'ai la confiance d'Ayao [Komatsu, le directeur de Haas]", a-t-il martelé devant les médias, dont Motorsport.com. "Je pense que bon nombre de ces sujets ont déjà été abordés au Canada. Je me concentre, avec l'équipe, sur la manière d'améliorer les aspects que nous pouvons contrôler. Je reste donc serein de mon côté, j'essaie de faire de mon mieux et je me concentre sur l'essentiel."

"Les gens peuvent dire toutes les conneries qu'ils veulent, honnêtement, je m'en fous un peu et je veux juste faire du bon travail pour tout le monde. Cela fait trois ou quatre courses que c'est assez difficile pour toute l'équipe."

"Bien sûr, nous avons marqué quelques points, mais pas assez, ce n'est pas ce que nous voulons, et nous devons retrouver notre niveau, car nous le méritons. Évidemment, nous travaillons très dur, mais cela n'a pas encore porté ses fruits."

Il assure en sus ne pas penser à l'année prochaine : "Pour l'instant, non. Nous en sommes à quoi ? La septième course, la huitième ?"

Ocon assure faire le travail qu'il faut

Esteban Ocon lors du Grand Prix de Barcelone. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Quand, pour tenter de contourner l'impasse rhétorique, le sujet de son éventuel travail sur la voiture de l'année prochaine a été abordé, Ocon a répondu : "Pour l'instant, nous sommes pleinement impliqués dans ce qui se passe cette année, car les connaissances que nous acquérons aujourd'hui sont celles qui mèneront à de nouveaux développements."

"Et même si, disons, la direction à suivre est claire à 95%, il faut concrétiser ça sur la piste. Il faut que cela se produise et, bien sûr, nous apportons de nouvelles pièces à la voiture."

"Nous devons donc voir si cela apporte une amélioration ce week-end et, si ce n'est pas le cas, nous devrons trouver une solution. Ainsi, avant même de penser à l'année prochaine, c'est déjà maintenant que nous travaillons pour l'année prochaine."

À la question de savoir si le fait d'avoir déjà vécu des situations où son avenir était incertain lui donnait des armes pour pouvoir faire face à la situation actuelle autour de l'après-2026, Ocon d'ajouter : "Oui, c'est l'essentiel sur lequel je dois me concentrer. En tant que pilote, ce sont mes performances en piste dont je dois m'occuper. Le reste, ça va de soi."

"Évidemment, nous avons actuellement des problèmes bien plus importants que ça avec la voiture. C'est donc ce que nous devons régler en premier lieu. Si l'on résout les problèmes de la voiture et qu'on en tire davantage de performance, tout ira plus facilement, évidemment."

"Mais je suis confiant sur tous les plans. Il y aura toujours des rumeurs. Les gens regardent la situation d'ensemble depuis Paris, alors que nous sommes en Autriche, et quand on y regarde de plus près, en sachant pourquoi je n'ai pas marqué beaucoup de points cette année et tout ce qui va avec, eh bien ça devient plus clair."

"Nous connaissons donc les vraies raisons au fond de nous, l'équipe et les proches. C'est donc cela le plus important. Nous savons que nous faisons le travail qu'il faut."