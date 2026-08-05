"Il grandit, il mûrit" : comment Brivio perçoit la nouvelle stature de Fernández

Davide Brivio est un team principal aux anges. Ses deux pilotes ont fait partie des hommes forts de la première partie du championnat, tous deux figurant parmi les six premières places du classement général avec plusieurs podiums et succès en poche.

Si Ai Ogura a pris l'ascendant sur son coéquipier pour 35 points, à travers notamment une première victoire en Grand Prix, Raúl Fernández s'est lui aussi attiré les louanges du patron de l'équipe Trackhouse par le parcours qui a été le sien durant cette moitié d'année. Il a su convaincre l'ensemble de la direction, y compris le nouveau team manager Francesco Guidotti et les grands patrons d'Aprilia, pour finalement décrocher une prolongation de contrat de deux ans.

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À 25 ans, l'Espagnol dispute déjà sa cinquième saison dans la catégorie MotoGP, et pour la première fois il semble avoir véritablement passé un cap dans l'approche qui est la sienne. Moins stressé, il capitalise à présent sur les efforts produits par Davide Brivio depuis l'an dernier pour le canaliser.

Au Mugello, puis à Assen, Fernández s'est imposé dans la course sprint. Entre-temps, il a craint pour son avenir, a vu son moral vaciller en plus de subir des ennuis de santé, puis sa situation s'est débloquée. Malgré un contexte difficile, il n'a pas cédé à la pression et a su performer tout en jouant son avenir, ce que le team principal n'a pas manqué de saluer.

"C'est remarquable", complimentait celui-ci au micro du site officiel du MotoGP après le week-end néerlandais, où l'Espagnol a obtenu la deuxième place de la course principale dans la foulée de sa victoire au sprint. "Je lui ai dit que malgré la situation et la pression, il avait bien réagi. J'aime ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Ça veut dire aussi qu'il grandit, qu'il mûrit. Je pense donc qu'il peut avoir un bon avenir."

Massimo Rivola et Davide Brivio suivent de près l'évolution de Raúl Fernández. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Cet avenir, du moins dans l'immédiat, s'écrira toujours avec Trackhouse et Aprilia puisqu'il vient d'être officialisé pour deux saisons supplémentaires au même poste. Mais le gain observé par Davide Brivio va au-delà. Le responsable observe en effet un Raúl Fernández qui a su gagner en maturité et en assurance.

"Le mérite revient à son talent. Il a toujours eu beaucoup de talent, même s'il est vrai qu'il a été un peu inconstant", explique Davide Brivio lorsque l'édition italienne de Motorsport.com l'interroge sur les très bons résultats de Raúl Fernández dernièrement.

"L'année dernière, nous avons traversé un moment difficile. Nous avions du mal à marquer des points et à figurer parmi les 15 premiers lors de certaines courses. Nous avons eu une discussion très directe sur ces choses-là", poursuit le team principal.

"Je lui ai dit comme une boutade qu'il a peut-être trop gagné quand il était rookie en Moto2. Huit victoires et le titre manqué de peu, cela lui a peut-être donné trop d'assurance. Quand il est arrivé en MotoGP et que les choses sont devenues difficiles, il s'est peut-être démoralisé."

Il a changé de mentalité. Plus les résultats se sont améliorés, puis il a gagné en confiance dans ses capacités.

"Alors l'année dernière, nous avons essayé de lui fixer des objectifs réalistes : d'abord, marquer des points, puis entrer dans le top 10, puis grimper petit à petit. Et bravo à lui, car il a changé de mentalité. Plus les résultats se sont améliorés, puis il a gagné en confiance dans ses capacités. Il s'est ôté des doutes qui l'avaient envahi. Sa victoire en Australie est venue couronner tout ce processus. Il a commencé à décrocher des podiums, il a gagné en Australie, et ça l'a rendu plus sûr de lui."

"L'année dernière, il a aussi amélioré et beaucoup affiné sa méthode d'entraînement. Il a mieux compris ce dont il a besoin pour être en forme. Cette année, nous avons bien démarré, l'Aprilia est compétitive", ajoute Davide Brivio, qui n'oublie jamais de rappeler à quel point la force du package technique actuel contribue à booster ses pilotes.

"On parle souvent des équipes et des pilotes, mais il faut rendre le mérite qui lui revient à Aprilia, qui fait des motos compétitives et bien développées. Cela permet d'arriver sur une piste en sachant que l'on va pouvoir y faire de belles choses."

Dixième du championnat l'an dernier, Raúl Fernández occupe aujourd'hui la sixième place. Ses progrès lui ont déjà permis de marquer pratiquement autant de points que sur l'intégralité de la saison dernière, ce qui lui offre une opportunité en or de confirmer le cap qu'il a passé lors de la seconde partie du championnat à venir.

Propos recueillis par Matteo Nugnes et Giacomo Rauli