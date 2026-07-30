Pour Brivio, le titre se jouera véritablement à partir d'Aragón

Après une moitié de saison, les écarts au championnat MotoGP restent ténus. Le champion en titre, Marc Márquez, occupe la troisième place à 18 points du leader.

Une fois n'est pas coutume, Ducati n'a pas encore réussi à placer l'un ou l'autre de ses pilotes au sommet du classement, bien que plusieurs d'entre eux figurent parmi les candidats plausibles à ce stade. C'est surtout l'ascension d'Aprilia qui a marqué cette première partie de la lutte pour le titre, et ce avec une performance collective plus solide que celle des autres marques.

On a donc vu se succéder à la première place Marco Bezzecchi et Jorge Martín, pilotes de l'équipe d'usine. Mais on a également vu les représentants du team Trackhouse affirmer leur solidité, notamment en multipliant les podiums et les victoires depuis fin mai.

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Raúl Fernández a remporté deux courses sprint, au Mugello et à Assen, tandis qu'Ai Ogura a décroché son premier succès en MotoGP en gagnant le GP des Pays-Bas. Cela place le Japonais aujourd'hui à seulement 14 points du leader et change totalement les attentes à son égard autant que celles qui entourent l'équipe de Justin Marks.

La grande question qui se pose à présent est de savoir si Trackhouse, équipe la plus jeune de la grille, sera en capacité de maintenir cette tendance sur la seconde moitié du championnat et de véritablement se battre pour le titre. Une interrogation qui fait sourire Davide Brivio, le team principal, lequel entend rester très prudent au vu de la concurrence féroce qui entoure ses pilotes.

"Quand nous avons commencé, en 2024, nous avons terminé à la neuvième place du classement des équipes. En 2025, nous avons progressé, pour terminer en septième position. L'idée de cette année est d'améliorer cette septième position", explique Davide Brivio dans une interview accordée à l'édition italienne de Motorsport.com.

"Pour le moment, disons que nous sommes en route vers cela… Mais le championnat est très long, il reste encore énormément de courses à disputer et tout peut encore arriver. Nous allons essayer de poursuivre dans cette idée."

Davide Brivio, team principal de Trackhouse Racing Photo de : Alexander Trienitz

Malgré sa prudence, Davide Brivio ne se défile pas. En fin connaisseur des dynamiques d'un championnat, il juge qu'il faudra attendre le GP d'Aragón, fin août, pour mieux comprendre comment la situation va se décanter. Pourquoi ? Car cette piste pourrait bien permettre à Marc Márquez, s'il en a les capacités physiques, de sortir la grosse artillerie et de passer un cap.

"Nos chances de titre, c'est quelque chose dont nous n'avons pas parlé et donc nous ne voulons pas parler !", sourit Davide Brivio. Il poursuit néanmoins : "Mon idée, c'est que quand on regarde le classement, nous sommes proches, mais c'est encore long. Je crois que le cœur du championnat débutera en septembre. À partir d'Aragón, qui est une piste pour Márquez. Je crois qu'il y aura des courses assez mixtes, et ensuite cela dépendra de qui sera le plus fort dans la phase finale."

"Il peut y avoir sept, huit, voire dix pilotes en lutte pour le titre. Et il est curieux de voir comment Marc Márquez a pu récupérer environ 60 points en l'espace de deux courses. Je crois que cela rend tout plus incertain. Cela donne de l'espoir à ceux qui sont plus éloignés et aussi plus d'incertitude à ceux qui sont devant, qui prennent un peu peur."

"Tout cela pour dire que tout continue à évoluer et qu'il est difficile de dire qui est en lice pour le titre. Nous verrons dans la phase finale. Nous avons un Márquez qui sera plus en forme après la pause estivale, Bagnaia qui revient et remonte fort, Di Giannantonio est très fort, et puis il y a évidemment Marco Bezzecchi et Jorge Martín. La liste des candidats est longue. Nous verrons bien, je ne sais pas si nous arriverons à nous y mêler. À mon avis, il est encore trop tôt pour en parler."

Où se situeront les pilotes Trackhouse par rapport à Márquez quand le titre se jouera réellement ? Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Au championnat des équipes, 41 points seulement séparent aujourd'hui le team d'usine Aprilia de Trackhouse. Chez les pilotes, les écarts restent minimes également, avec donc un avantage pour Jorge Martín avec ses 208 points, devant Ai Ogura avec 194 points, puis Marco Bezzecchi à 186 et enfin Raúl Fernández à peine plus éloigné avec 159 points à son compteur.

La seconde question qui se pose est donc de savoir comment le clan Aprilia va aborder cette lutte interne, inédite pour Noale. Alors que l'on a déjà pu percevoir des tensions au printemps, comment Davide Brivio aborde-t-il cette possible confrontation pour les enjeux les plus élevés ?

"Je pense et j'espère que oui", répond-il lorsque nous lui demandons si Noale laisserait les pilotes libres de se battre. "Par exemple, je dois féliciter Ducati pour ce qui s'est produit à l'époque entre Bagnaia et Martín. Ils avaient été libres de se battre, et je crois que c'est un bel exemple qui se rééditera."

"Mais avant toute chose, ce serait un rêve d'en arriver à une situation comme celle-là. Y arriverons-nous ? Je pense que oui. Nous en parlons souvent avec Sterlacchini [directeur technique, ndlr], et il dit : 'Tant que c'est une Aprilia qui gagne, moi je suis content, peu importe la couleur de la moto'. Cela reste néanmoins très prématuré pour en parler."

Silverstone, l'opportunité d'enfoncer le clou ?

Avant d'en arriver au MotorLand Aragón, où Marc Márquez fera figure de favori, le championnat vivra sa reprise à Silverstone, piste qui correspond plus à Aprilia. La moto de Noale y a obtenu différents succès au cours des dernières années, avec plusieurs pilotes, jusqu'à la victoire du Grand Prix décrochée l'an dernier par Marco Bezzecchi – après l'abandon de Fabio Quartararo, il est vrai.

S'il craint donc la puissance de Márquez à Alcañiz, Davide Brivio sait aussi que ses pilotes ont encore une opportunité de faire évoluer le championnat à leur avantage.

"Je dois dire que j'aime beaucoup le fait que quand nous arrivons sur un circuit, grâce à Aprilia qui a fait du très bon travail à Noale et à toute l'équipe au circuit qui nous aide beaucoup, nous avons le potentiel de faire de bonnes courses. Que ce soit parmi les cinq premiers ou autre, le potentiel est toujours là", soulignait le responsable italien au micro de Sky Sport MotoGP au Sachsenring.

"Après, ça dépend comment se déroule le week-end", ajoutait-il, alors que Trackhouse sortait d'une double victoire à Assen. "Avant ce week-end, j'ai dit à toute l'équipe : 'Gardons dans notre cœur ce qui s'est passé à Assen, mais commençons à travailler et on verra ce qui se passe'. Et nous pouvons le refaire à Silverstone : allons là-bas et on verra comment ça se passe."

"Au cours d'une saison, on peut avoir de bons week-ends, de mauvais week-ends", rappelait encore Davide Brivio au site officiel du MotoGP. "Le plus important, c'est de ne pas trop s'exciter quand c'est un bon week-end et de ne pas déprimer quand le week-end est difficile. Juste rester stable, conserver un bon équilibre et continuer à avancer. Et puis, il faut essayer de marquer autant de points que possible et on fera les comptes à la fin de l'année."

Propos recueillis par Matteo Nugnes et Giacomo Rauli