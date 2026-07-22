Ducati devient outsider mais garde toutes ses chances au championnat

La saison 2026 n'est écrite qu'à moitié, et pourtant elle a déjà l'assurance de rester dans les annales. Malgré sa longueur et son intensité, avec 22 Grands Prix et des courses sprints rajoutant 12 points en jeu chaque week-end, cette saison n'a pour le moment vu aucun pilote Ducati mener le championnat.

Il faut remonter dix ans en arrière pour trouver trace d'une situation comparable. Dix ans, une tout autre époque ! En 2016, Ducati s'apprêtait seulement à renouer avec la victoire en course après le désert ayant fait suite à l'ère Casey Stoner. Cette année-là, Andrea Iannone remporterait le GP d'Autriche, puis Andrea Dovizioso gagnerait en Malaisie, mais au moment où le cap de la mi-saison était franchi, les motos qui faisaient la loi étaient des Yamaha et des Honda.

Les années suivantes, Dovizioso a toujours au moins brièvement figuré en tête du classement général durant la première moitié du championnat, même en 2019, année record de Marc Márquez avec Honda. Puis, en 2021, c'est Pecco Bagnaia qui avait réussi à s'inviter au sommet, avant d'être imité par Enea Bastianini dans les premières courses de 2022.

Cette année, rien n'y a fait. Pedro Acosta (KTM) a été le premier leader du championnat grâce à sa victoire dans le sprint d'ouverture, mettant fin à une domination du classement général ininterrompue pour Ducati depuis le GP d'Australie 2022. Ensuite, c'est Aprilia qui a placé ses pilotes au sommet, d'abord Marco Bezzecchi puis Jorge Martín. Aucun représentant de Ducati n'a réussi, ne serait-ce que brièvement, à se porter aux commandes. Symptomatique de sa baisse de réussite, la marque a même rétrogradé de catégorie de concessions !

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Des statistiques étonnantes, donc, mais qui pourraient bien être éphémères. Car dans le clan Ducati, on ne désespère pas de réussir à inverser la tendance au vu des promesses qui accompagnent la seconde partie du championnat.

Trois pilotes Ducati qui ont encore leurs chances ?

"La première partie de la saison a été faite de hauts et de bas", concède Davide Tardozzi, team manager de l'équipe d'usine Ducati, pour le site officiel du MotoGP. "Nous n'avons pas bien démarré, à cause de certains accidents et du fait que Pecco ne performait pas bien."

"Au bout de quelques courses, je pense que nous avons un peu élevé le niveau de notre moto face à nos adversaires. Avec un peu plus de chance, Pecco et Marc ont obtenu de meilleurs résultats. Pecco a décroché quatre podiums de suite tandis que Marc a gagné deux courses le dimanche et le samedi. Les dernières courses ont donc été très bonnes même si nous pensons que nous adversaire restent un petit cran devant nous."

Ce qui semblait impossible il y a un mois, à savoir penser au titre, est aujourd'hui assurément une possibilité.

À la pause, on compte cinq pilotes en 24 points, avec dans ce petit groupe un Marc Márquez extrêmement menaçant au vu de la remontée extraordinaire qu'il a opérée en un mois. Fabio Di Giannantonio se trouve aussi dans le top 5, et Pecco Bagnaia est un peu plus bas, huitième, avec un retard de 65 points qui n'est, sur le papier, pas rédhibitoire.

"Nous faisons confiance à nos pilotes", reprend Davide Tardozzi. "Je pense qu'ils gardent tous les deux, Marc et Pecco, la possibilité de se battre pour le championnat. Tout peut arriver dans la seconde partie de l'année."

Un point de vue partagé par le directeur général de Ducati Corse, qui prend acte de ce resserrement parmi les premiers du championnat. "Les classements ont été chamboulés et le championnat du monde est de nouveau très ouvert entre les leaders, et pas seulement eux. Nous comptons cinq prétendants en à peine 24 points", constate Gigi Dall'Igna.

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"La saison est longue, comme nous l'avons toujours dit, et tout peut arriver à tout le monde, comme nous l'avons clairement vu. Oui, il est essentiel de ne jamais rien prendre pour acquis pour se battre jusqu'à la fin. Et c'est encore plus important cette année."

Claudio Domenicali, PDG de la marque Ducati, reprend lui aussi espoir. "Ce qui semblait impossible il y a un mois, à savoir penser au titre, est aujourd'hui assurément une possibilité", estime celui-ci pour Sky Sport MotoGP, diffuseur italien du championnat. "Je pense cependant qu'il faut encore attendre de voir beaucoup de choses. Cela va beaucoup dépendre de la pause estivale, si Diggia sait repartir en trouvant ce petit quelque chose en plus et donc être un candidat vraiment important, et si le bras droit de Marc récupère suffisamment durant la pause ou pas."

Autant d'inconnues qui se mêle à l'ensemble des éléments potentiellement déterminants pour l'attribution du titre 2026. Mais une chose est certaine : Ducati a aussi l'opportunité de réaliser un exploit nouveau dans un parcours déjà si riche en MotoGP, celui d'inverser une tendance lui ayant été exceptionnellement défavorable.