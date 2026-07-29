Tardozzi prévient: "Márquez vaut beaucoup plus que ses premières courses"

Marc Márquez s'est montré impressionnant dans le dernier mois de compétition ayant mené à la trêve du championnat, pourtant Davide Tardozzi juge que l'Espagnol, remonté à la troisième place du classement général, vaut mieux que ce qu'il a montré jusqu'à présent.

Sa première moitié de saison a été largement perturbée par sa condition physique. Des blessures au pied et à l'épaule au milieu du printemps ont marqué une cassure, avec un forfait acté pour la course principale du Mans puis pour tout le GP de Catalogne. Mais ce sont surtout les séquelles d'anciennes lésions au niveau de l'épaule droite qui ont bridé le champion en titre.

Alors que l'Espagnol remportait en Allemagne sa troisième victoire en quatre Grands Prix, Davide Tardozzi rappelait inlassablement que le champion n'est pas encore au top de sa forme. En revanche, le team manager italien comptait beaucoup sur la période de pause qui s'ouvrait.

"Il est clair que Marc allait beaucoup mieux l'année dernière", concédait Davide Tardozzi auprès de GPOne. "Ce qui lui est arrivé en Indonésie, puis sa chute au Mans qui a mis en évidence un autre problème latent dont nous pensions, à tort, qu'il avait été résolu pendant l'hiver... Tout cela a énormément impacté son début de championnat."

Reverra-t-on un Marc Márquez en pleine forme à la reprise ? Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je crois qu'il vaut beaucoup plus que les premières courses qu'il a faites, et je pense qu'il l'a démontré lors des quatre dernières. Aux Pays-Bas, il a dû se contenter [d'un résultat secondaire], mais dans les trois autres, il a gagné alors qu'il n'est pas encore au point physiquement. Je le répète et j'insiste. J'estime que Marc a plus de valeur et que ça ne se discute pas."

"Je crois qu'il retrouve en ce moment la confiance dans la moto, mais le physique doit le soutenir. Tant que son physique ne le soutiendra pas à 100%, nous aurons un Marc qui ne pourra pas être super compétitif comme il l'était l'année dernière."

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Après une pause dévolue au repos, tant physique que mental, et à un entraînement moins stressant, Marc Márquez sera de retour au guidon de la Ducati la semaine prochaine, à Silverstone. C'est là, puis lorsqu'il investira son circuit fétiche du MotorLand Aragón après deux grosses semaines de pause supplémentaires, que l'Espagnol montrera le niveau véritablement atteint après cette nouvelle phase de guérison à laquelle il a dû se soumettre.

Davide Tardozzi, qui disait ignorer au moment du départ en vacances si l'on retrouverait un Marc Márquez à 100% à la reprise, ne pouvait néanmoins pas cacher son impatience à l'idée de le revoir en selle après cette pause qu'il espère salutaire.

"Il est clair que par rapport à la situation actuelle – que nous connaissons assez bien car Marc et ses médecins se sont beaucoup ouverts auprès de nous et nous disent exactement ce qui se passe et quelle est sa condition – il faut attendre et le vérifier à Silverstone", indiquait-il à Sky Sport MotoGP. "Ensuite, il y aura Aragón, une autre des pistes sur lesquelles Marc est particulièrement bon."

Les derniers Grands Prix ayant précédé la pause ont en tout cas permis à Marc Márquez de gommer en partie un retard de 102 points au championnat. Il n'est plus qu'à 18 unités du leader, et pourrait donc prendre les commandes pour la première fois de la saison s'il poursuit sur cette lancée avec les courses du mois d'août.