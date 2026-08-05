Wolff refuse de faire de Kimi Antonelli le favori pour le titre

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a refusé de désigner Kimi Antonelli comme favori pour le titre mondial, bien que celui-ci ait accru son avance au classement général lors du Grand Prix de Hongrie.

L'Italien a réussi à se hisser à la troisième place au Hungaroring malgré une pénalité sur la grille de départ. Compte tenu de la mauvaise course de Lewis Hamilton, qui a écopé d'une pénalité et a terminé cinquième, ainsi que du départ catastrophique de George Russell, qui a terminé septième après sa remontée, Antonelli a porté son avance au championnat à 50 points sur Hamilton et à 59 sur Russell.

En dépit d'une marge équivalente à deux victoires sur son plus proche rival, Wolff estime qu'avec encore - théoriquement - 12 courses principales et deux sprints à disputer en 2026, soit un maximum de 316 points sur la table, la course au titre est loin d'être terminée.

Même si l'écart est de 50 points, il reste tant de courses à disputer qu'un ou deux abandons pourraient tout changer.

"Il est trop tôt pour se prononcer. Je suis superstitieux : même si l'écart est de 50 points, il reste tant de courses à disputer qu'un ou deux abandons pourraient tout changer", a déclaré Wolff lorsqu'il lui a été demandé s'il considérait Antonelli comme le favori pour le titre.

"Nous n'avons pas été très performants en matière de fiabilité, nous devons donc continuer à faire le maximum chaque journée, du vendredi au dimanche, en espérant que ce sera suffisant au bout du compte."

L'épée de Damoclès des pénalités moteur

Kimi Antonelli (Mercedes) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Suite aux problèmes de fiabilité rencontrés par Mercedes au cours de la première moitié de saison, l'Autrichien se prépare aussi à ce que son écurie subisse des pénalités sur la grille à un moment ou à un autre d'ici la fin de la saison.

Les écuries choisissent souvent des circuits où les dépassements sont plus faciles pour écoper de pénalités moteur qu'elles savent inéluctables - par exemple, Lando Norris a changé de moteur à Spa-Francorchamps et non au Hungaroring ou à Zandvoort - pour donner à leurs pilotes une meilleure chance d'atténuer l'impact du recul sur la grille.

En examinant les épreuves à venir et les circuits où Mercedes pourrait opter pour un changement de moteur avec le moins de conséquences possible, Wolff a notamment évoqué la course à domicile d'Antonelli, à Monza, comme une option.

Il y a une course qui pourrait s'avérer très spéciale pour Kimi, mais sur le papier, il semble que ce soit un bon endroit pour écoper d'une pénalité moteur.

Le Grand Prix d'Italie est la seconde épreuve après le retour de la trêve estivale, ce qui signifie que Mercedes disposera de suffisamment de temps pour évaluer son parc de moteurs actuel et décider s'il est nécessaire d'opter pour de nouvelles pièces moteur en dehors de l'allocation autorisée par le règlement.

"En ce qui concerne les pénalités moteur, j'espère toujours vivement que nous n'aurons pas à en subir, mais si tel est le cas, nous devrons décider à quel moment et sur quels circuits", a déclaré Wolff.

"Il y a une course qui pourrait s'avérer très spéciale pour Kimi, mais sur le papier, il semble que ce soit un bon endroit pour écoper d'une pénalité moteur ; nous devons donc discuter avec Marco [Antonelli, le père de Kimi] pour savoir si nous souhaitons écoper d'une pénalité moteur à Monza."

"Bakou est également une option. Nous soulagerions ainsi [Antonelli] de la pression de devoir partir du fond de grille à Monza. Notre fiabilité n'a toutefois pas été au rendez-vous ces derniers temps, et quant à savoir si nous allons prendre une pénalité ou non, nous verrons bien."

Un "pilotage de champion" pour Antonelli

Toto Wolff et Kimi Antonelli, sur le podium du GP de Monaco. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Wolff a également partagé l'avis selon lequel Antonelli avait réalisé une "performance de champion" en remontant de la septième place sur la grille de départ jusqu'au podium, mais il a tout de même souligné que, sans sa pénalité pour ralentissement insuffisant sous drapeau jaune en Q3, le jeune pilote de 19 ans aurait pu terminer une place plus haut.

"Absolument", a répondu Wolff lorsqu'on lui a demandé si Antonelli avait réalisé une course digne d'un champion. "Lewis était le favori pour remporter cette course samedi matin et tout au long de la journée de vendredi. Et nous repartons [quand même] de cette épreuve avec quelques points en plus, c'est formidable."

"Mais j'ai toujours été du genre pessimiste, à voir le verre à moitié vide. Nous aurions pu décrocher la deuxième place aujourd'hui, ou nous aurions dû l'obtenir en tenant compte de la pénalité."

"Donc, globalement, du point de vue de Kimi, on peut rentrer chez nous en se disant que c'est acceptable en termes comptables."