Mercedes pourrait pénaliser Antonelli lors de son Grand Prix à domicile

Mercedes réfléchit à la possibilité de prendre une pénalité moteur au cours de la seconde moitié de la saison de Formule 1, un choix qui pourrait conduire Kimi Antonelli à reculer sur la grille… lors de son Grand Prix national à Monza.

Le leader du championnat a déjà atteint la limite autorisée pour plusieurs éléments de son unité de puissance : le moteur thermique (ICE), les systèmes d'échappement, les batteries (Energy Store) et l'unité de puissance électronique. En revanche, il lui reste encore un turbocompresseur et un MGU-K disponibles dans son allocation pour la saison.

En conséquence, si Antonelli devait monter un nouveau moteur thermique, un nouvel échappement, une nouvelle batterie ou une nouvelle unité de puissance électronique, il écoperait automatiquement d'une pénalité sur la grille lors de la course suivante.

Lorsqu'elles en ont la possibilité, les équipes choisissent généralement d'effectuer ce type de changement sur des circuits où les dépassements sont plus aisés, afin de limiter les conséquences de la sanction. Cette stratégie s'est notamment révélée payante pour Isack Hadjar à Spa : parti 21e après un changement complet d'unité de puissance, le pilote Red Bull avait finalement terminé sixième.

Parmi les prochaines manches du calendrier, Monza est considéré comme un circuit plus favorable aux dépassements que Zandvoort ou Bakou. Mercedes pourrait donc être tentée d'y faire purger une éventuelle pénalité à Antonelli, même si cela signifierait un départ en fond de grille devant son public.

"En ce qui concerne les pénalités moteur, j'espère vraiment que nous n'aurons pas à en prendre. Nous devons encore déterminer si cela sera nécessaire, à quel moment et sur quel circuit", expliquait Toto Wolff.

Kimi Antonelli pourrait être pénalisé lors de son Grand Prix à domicile. Photo de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"Il y a un circuit qui serait très spécial pour Kimi, mais qui, sur le papier, semble aussi être un bon endroit pour prendre une pénalité moteur. Il faudra en discuter avec Marco [Antonelli, le père de Kimi] pour voir si nous voulons prendre cette pénalité à Monza."

Le directeur de Mercedes a toutefois ensuite évoqué une autre possibilité : "Bakou est également une option, peut-être Bakou. Cela nous enlèverait la pression à Monza et éviterait à Kimi de partir du fond de grille chez lui ! Le problème, c'est que notre fiabilité n'a pas été à la hauteur jusqu'à présent. Nous verrons donc si nous devons prendre une pénalité ou non."

Antonelli avait été contraint à l'abandon lors du Grand Prix d'Espagne à la suite d'une défaillance électrique de son unité de puissance, alors qu'il occupait la deuxième place. Mercedes avait introduit un correctif dès le Grand Prix d'Autriche suivant.

Pour autant, rien ne garantit que le jeune Italien devra effectivement prendre une pénalité d'ici la fin de saison. Les équipes peuvent en effet réutiliser des composants déjà employés plus tôt dans l'année, à condition que leur durée de vie le permette. La décision dépendra donc de l'état des différentes pièces encore disponibles et du niveau de confiance de Mercedes dans leur fiabilité.

Jusqu'à présent cette saison, plusieurs pilotes ont déjà purgé des pénalités moteur. Isack Hadjar est parti du fond de grille en Belgique après un changement presque complet de son unité de puissance. Lando Norris y a également écopé d'un recul de dix places pour un changement d'unité de puissance électronique, tandis que Fernando Alonso et Lance Stroll ont eux aussi pris des pénalités après le remplacement de leur MGU-K et de plusieurs composants électriques.