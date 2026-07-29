Antonelli a "limité la casse" après sa pénalité en Hongrie

S'il n'a pas remporté le Grand Prix de Hongrie et porté sa série de victoires à sept avant la pause estivale, Kimi Antonelli a tout de même réalisé une excellente opération.

Le leader du championnat a franchi la ligne d'arrivée en troisième position, derrière Lando Norris et Max Verstappen, après s'être élancé seulement septième. Initialement qualifié quatrième, dans un week-end où sa Mercedes manquait de compétitivité, l'Italien avait été rétrogradé sur la grille par une pénalité de trois places pour une infraction sous drapeau jaune.

Sur un circuit comme le Hungaroring, où les dépassements sont particulièrement difficiles, son Grand Prix semblait déjà compromis. Mais grâce à une stratégie audacieuse et à une part de réussite, Antonelli est finalement parti en vacances avec une avance au championnat encore plus confortable qu'elle ne l'était à son arrivée en Hongrie.

"C'est un très bon résultat", expliquait l'Italien à Sky Sport, après l'épreuve. "Après [les qualifications], l'objectif était surtout de limiter les dégâts et il a vraiment fallu se battre pour l'obtenir. Dans l'ensemble, nous avons un peu souffert ce week-end, et d'autres équipes comme Ferrari et McLaren ont apporté des évolutions, donc c'était un peu attendu."

"L'équipe travaille extrêmement dur et j'espère que ce sera bientôt notre tour d'apporter des évolutions lors de la deuxième moitié de saison. Mais c'était un vrai travail d'équipe, et sur cette première partie de championnat, ils ont fait un travail remarquable."

Kimi Antonelli (Mercedes) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Compte tenu de sa position de départ et des difficultés de dépassement sur ce tracé, Mercedes a tenté un pari stratégique : celui de l'unique arrêt, la même approche qui avait permis à Lando Norris de s'imposer sur ce circuit un an plus tôt.

Antonelli s'est donc arrêté au 22e tour avec l'objectif de rallier l'arrivée sur ce train de pneus. Après les deuxièmes arrêts de ses rivaux, il s'est même retrouvé en tête au 41e tour. Son avance n'a toutefois pas résisté longtemps : Norris l'a rapidement rejoint avant de le dépasser sans difficulté.

L'Italien a essayé de prolonger son relais, mais l'usure des pneus l'a finalement contraint à effectuer un second arrêt. Reparti sixième, il a ensuite bénéficié d'une voiture de sécurité virtuelle provoquée par l'abandon d'Oscar Piastri. Les deux Ferrari qui le précédaient en ont profité pour chausser des pneus neufs, ressortant derrière la Mercedes.

Propulsé sur le podium, Antonelli a alors dû résister jusqu'au drapeau à damier aux assauts de Lewis Hamilton. Malgré plusieurs tentatives, le pilote Ferrari n'est jamais parvenu à trouver l'ouverture, notamment grâce à l'avantage de la W17 dans les lignes droites.

"C'était une course difficile", résumait Antonelli en conférence de presse. "Il était vraiment compliqué de dépasser, donc nous avons dû tenter quelque chose sur le plan stratégique. Au départ, nous avons essayé de partir sur un seul arrêt. J'ai voulu aller au bout de cette stratégie, mais l'équipe m'a dit que les pneus étaient vraiment à la limite, donc nous nous sommes arrêtés."

Kimi Antonelli (Mercedes) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Ensuite, avec la voiture de sécurité virtuelle, les deux Ferrari ont effectué leur arrêt et je savais que ce serait très difficile, parce que j'étais en pneus durs alors qu'elles étaient en pneus tendres. Heureusement, nous avons réussi à les garder derrière nous."

"C'était un excellent travail d'équipe. Sur le plan stratégique, nous avons d'abord pris un risque avant de revenir un peu en arrière, parce que nous étions un peu inquiets concernant la sécurité de la stratégie. Malgré cela, l'équipe m'a placé dans une position qui m'a permis de me battre pour le podium à la fin. C'était vraiment un excellent travail collectif."

Le rythme affiché par Antonelli en course était nettement supérieur à celui aperçu durant les essais et les qualifications. Sans sa pénalité, aurait-il pu se battre avec Norris pour la victoire ?

"Je ne sais pas", a-t-il répondu. "Si j'étais parti troisième, cela aurait évidemment changé les choses. Mais je pense que Lando avait quand même l'avantage ce week-end, y compris sur nous."

"En termes de rythme pur, je ne pense pas que j'aurais pu le défier, surtout avec la difficulté à suivre une autre voiture et la forte surchauffe des pneus. Cela aurait donc été très compliqué."

Une deuxième moitié de saison sous pression

Antonelli aborde donc la trêve estivale en tête du championnat avec 50 points d'avance sur son premier poursuivant, Lewis Hamilton.

Pour autant, si Mercedes demeure la référence, l'écart avec ses rivales se réduit. Ferrari a peut-être manqué son rendez-vous hongrois, mais la Scuderia reste l'équipe qui a inscrit le plus de points depuis Barcelone (142 contre 135 pour Mercedes).

Surtout, McLaren semble avoir repris ses esprits. Grâce à l'introduction de la première partie de son important package d'évolutions, Lando Norris a signé une victoire autoritaire à Budapest, confirmant que l'écurie de Woking pourrait être un sérieux adversaire lors de la deuxième partie de saison.

"Ça va être extrêmement serré", déclarait Antonelli à Sky Sport, interrogé sur la fin de saison. "McLaren a franchi un énorme cap. Ferrari a été très rapide ce week-end et on ne peut jamais écarter Max de la lutte. Ça va être un très gros combat. Et George sera lui aussi de retour à son meilleur niveau, c'est certain."

"Nous devons simplement continuer à élever notre niveau et revenir encore plus forts, parce que la deuxième moitié de saison s'annonce très intense."