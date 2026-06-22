Le programme du GP d'Autriche F1 2026 : dates, horaires et infos

Après un passage par Barcelone, le championnat du monde de Formule 1 continue sa tournée européenne et met le cap sur les montagnes autrichiennes pour la 11e manche de la saison, sur le tracé du Red Bull Ring.

Horaires du Grand Prix d'Autriche 2026

Date Séance Horaires français Vendredi 26 juin Essais Libres 1 13h30 - 14h30 Essais Libres 2 17h00 - 18h00 Samedi 27 juin Essais Libres 3 12h30 - 13h30 Qualifications 16h00 - 17h00 Dimanche 28 juin Course 15h00

Où regarder le Grand Prix d'Autriche ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.

Pour le Grand Prix d'Autriche, les essais libres et les qualifications seront diffusées sur Canal+ Sport. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course.

Le circuit du Red Bull Ring à Spielberg

L'édition 2025 du Grand Prix d'Autriche. Photo de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Le circuit de Spielberg a accueilli quasiment tous les Grands Prix d'Autriche de F1, sous ses diverses dénominations et configurations : Österreichring entre 1970 et 1987, l'A1-Ring entre 1997 et 2003 et donc le Red Bull Ring depuis 2014. En 2020 et 2021, en raison de la pandémie de Covid, le circuit a aussi organisé le Grand Prix de Styrie.

La seule épreuve sur le sol autrichien n'ayant pas été courue sur le tracé de Spielberg fut la toute première, qui s'est tenue à Zeltweg, petite piste tracée sur l'aérodrome qui se trouve à quelques kilomètres du circuit actuel.

Longue de 4,318 km et composée de 10 virages, la piste du Red Bull Ring favorise la vitesse avec trois pleines charges et surtout le plus petit nombre de virages du calendrier. Toutefois, sur le plan technique, les différents virages ne sont pas simples puisque quasiment tous impactés par les changements de dénivellation de la piste, située dans la région montagneuse de Styrie. En course, il faut boucler 71 tours, pour une distance totale de 306,452 km.

Les records F1 du Red Bull Ring

Record de la pole Valtteri Bottas

Mercedes 1'02"939

(moy. : 246,982 km/h) 2020 Meilleur tour en course Carlos Sainz

Ferrari 1'05"619 (moy. : 236,895 km/h) 2020

Les derniers polemen et vainqueurs du GP d'Autriche F1

Lando Norris et McLaren ont remporté le Grand Prix d'Autriche 2025. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Année Pole position Victoire 2025 Lando Norris Lando Norris 2024 Max Verstappen George Russell 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2022

Max Verstappen Charles Leclerc 2021 Max Verstappen Max Verstappen 2021

Max Verstappen Max Verstappen 2020 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2020 Valtteri Bottas Valtteri Bottas 2019 Charles Leclerc Max Verstappen 2018

Valtteri Bottas Max Verstappen 2017 Valtteri Bottas Valtteri Bottas

La météo attendue à Spielberg

Les premières prévisions météorologiques indiquent que l'Autriche non plus n'échappe pas à la canicule, avec un week-end très ensoleillé attendu du côté de Spielberg. Les températures devraient osciller entre 20°C et 35°C de jeudi à dimanche.

Course suivante : Grand Prix de Grande-Bretagne (2-5 juillet)