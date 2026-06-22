Le programme du GP d'Autriche F1 2026 : dates, horaires et infos
Place à la huitième manche de la saison 2026 de Formule 1 avec le Grand Prix d'Autriche, qui aura lieu du vendredi 26 au dimanche 28 juin sur le circuit du Red Bull Ring, à Spielberg.
Après un passage par Barcelone, le championnat du monde de Formule 1 continue sa tournée européenne et met le cap sur les montagnes autrichiennes pour la 11e manche de la saison, sur le tracé du Red Bull Ring.
Horaires du Grand Prix d'Autriche 2026
|Date
|Séance
|
Horaires français
|Vendredi 26 juin
|Essais Libres 1
|13h30 - 14h30
|Essais Libres 2
|17h00 - 18h00
|Samedi 27 juin
|Essais Libres 3
|12h30 - 13h30
|Qualifications
|16h00 - 17h00
|Dimanche 28 juin
|Course
|15h00
Où regarder le Grand Prix d'Autriche ?
Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.
Pour le Grand Prix d'Autriche, les essais libres et les qualifications seront diffusées sur Canal+ Sport. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course.
Le circuit du Red Bull Ring à Spielberg
L'édition 2025 du Grand Prix d'Autriche.
Photo de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
Le circuit de Spielberg a accueilli quasiment tous les Grands Prix d'Autriche de F1, sous ses diverses dénominations et configurations : Österreichring entre 1970 et 1987, l'A1-Ring entre 1997 et 2003 et donc le Red Bull Ring depuis 2014. En 2020 et 2021, en raison de la pandémie de Covid, le circuit a aussi organisé le Grand Prix de Styrie.
La seule épreuve sur le sol autrichien n'ayant pas été courue sur le tracé de Spielberg fut la toute première, qui s'est tenue à Zeltweg, petite piste tracée sur l'aérodrome qui se trouve à quelques kilomètres du circuit actuel.
Longue de 4,318 km et composée de 10 virages, la piste du Red Bull Ring favorise la vitesse avec trois pleines charges et surtout le plus petit nombre de virages du calendrier. Toutefois, sur le plan technique, les différents virages ne sont pas simples puisque quasiment tous impactés par les changements de dénivellation de la piste, située dans la région montagneuse de Styrie. En course, il faut boucler 71 tours, pour une distance totale de 306,452 km.
Les records F1 du Red Bull Ring
|Record de la pole
|
1'02"939
|2020
|Meilleur tour en course
|
1'05"619
(moy. : 236,895 km/h)
|2020
Les derniers polemen et vainqueurs du GP d'Autriche F1
Lando Norris et McLaren ont remporté le Grand Prix d'Autriche 2025.
Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
|Année
|Pole position
|Victoire
|2025
|Lando Norris
|Lando Norris
|2024
|Max Verstappen
|George Russell
|2023
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|2022
|Max Verstappen
|Charles Leclerc
|2021
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|2021
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|2020
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2020
|Valtteri Bottas
|Valtteri Bottas
|2019
|Charles Leclerc
|Max Verstappen
|2018
|Valtteri Bottas
|Max Verstappen
|2017
|Valtteri Bottas
|Valtteri Bottas
La météo attendue à Spielberg
Les premières prévisions météorologiques indiquent que l'Autriche non plus n'échappe pas à la canicule, avec un week-end très ensoleillé attendu du côté de Spielberg. Les températures devraient osciller entre 20°C et 35°C de jeudi à dimanche.
Course suivante : Grand Prix de Grande-Bretagne (2-5 juillet)
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