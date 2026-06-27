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GTWCE Endurance

La date des 24 Heures de Spa 2027 s'adaptera à Verstappen

Promoteur du championnat GT World Challenge, SRO a choisi la flexibilité : la date des 24 Heures de Spa-Francorchamps s'alignera sur le calendrier F1 en 2027.

Basile Davoine
Mis à jour:
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen

Photo de : Red Bull Content Pool

Les 24 Heures de Spa-Francorchamps 2027 sont de nouveau programmées à la fin du mois de juin... pour le moment. Leur date exacte n'est pas encore définitivement arrêtée.

Promoteur du championnat GT World Challenge Europe auquel appartient l'épreuve, Stéphane Ratel pourrait ajuster le calendrier afin de permettre à Max Verstappen d'y participer, conformément au souhait du quadruple champion du monde de Formule 1.

SRO Motorsports Group a fait preuve d'une flexibilité particulièrement intéressante concernant le choix de la date des 24 Heures de Spa lors de la présentation de ses calendriers internationaux. Stéphane Ratel a clairement affiché sa volonté d'adapter la date de la course si cela peut permettre d'y attirer Max Verstappen.

Même si le Français n'a pas explicitement cité le nom du pilote néerlandais, il n'a laissé aucun doute sur l'identité de celui qu'il aimerait voir rejoindre la grille l'an prochain. L'impact considérable de la participation de Max Verstappen aux 24 Heures du Nürburgring, en mai dernier, sur l'affluence n'est en effet pas passé inaperçu auprès des organisateurs.

L'équipe Verstappen Racing est déjà engagée en GT World Challenge Europe, en coopération avec la structure bahreïnie 2 Seas Motorsport, et l'intérêt du pilote Red Bull pour la catégorie GT3 est bien connu, d'autant plus dans le contexte actuel de la nouvelle réglementation technique en Formule 1. Afin d'éviter tout conflit de dates avec la Formule 1, le SRO a donc choisi de se montrer flexible et de garder ses options ouvertes.

"Nous n'allons pas organiser Spa en mai et nous n'allons pas organiser Spa en septembre", a prévenu Stéphane Ratel. "Mais nous disposons d'une petite fenêtre autour de la date actuelle. Nous pouvons avancer ou reculer l'épreuve d'une semaine."

Si une semaine venait à se libérer dans le calendrier de la Formule 1, qui n'a pas encore été publié par la FIA pour la saison 2027, les 24 Heures de Spa seraient donc déplacées en conséquence. Pour l'instant, la classique d'endurance est provisoirement programmée, l'année prochaine, du 23 au 27 juin.

"Évidemment, j'aimerais aussi courir à Spa", a rappelé Max Verstappen cette semaine dans le paddock du Grand Prix d'Autriche, au Red Bull Ring. "Je leur ai déjà dit pour l'année prochaine. Ce serait idéal s'ils pouvaient programmer la course en dehors d'un week-end de Formule 1, donc on verra."

Avec Heiko Stritzke

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