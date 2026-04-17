Tout comprendre des "Qualifiers", les prochaines courses de Verstappen au Nürburgring

Après les trois premières manches de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), le championnat aborde un week-end clé : celui des courses qualificatives pour les 24 Heures du Nürburgring, également appelées "24H Qualifiers".

Max Verstappen sera de la partie, la Formule 1 observant actuellement une pause prolongée après l'annulation des Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite. Le Néerlandais partagera la Mercedes-AMG GT3 de Verstappen Racing avec Lucas Auer, l'un de ses coéquipiers pour les 24 Heures du Nürburgring.

Mais concrètement, que sont ces courses qualificatives et quel est leur rôle dans la préparation des 24 Heures du Nürburgring ?

Qu'est-ce que la NLS et comment s'intègrent les courses qualificatives ?

Le championnat de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) se compose de dix courses, dont la plupart durent quatre heures. Une seule épreuve, la NLS7 - la septième course -, se dispute sur six heures. Les 24 Heures du Nürburgring ne font pas partie du championnat NLS, mais constituent l'un des temps forts de l'Intercontinental GT Challenge (IGTC).

Si la classique des 24 heures n'est pas intégrée à la saison de la NLS, les deux courses qualificatives, elles, en font bien partie. Elles correspondent aux quatrième et cinquième manches du championnat, même si elles ne sont pas officiellement désignées comme NLS4 et NLS5, mais sous l'appellation "ADAC 24h Nürburgring Qualifiers".

Ces courses qualificatives servent avant tout de préparation essentielle aux 24 Heures du Nürburgring, puisqu'il s'agit des dernières épreuves avant le rendez-vous phare dans l'Eifel. Dès le vendredi 17 avril, les équipes peuvent d'ailleurs participer à une séance d'essais programmée de 12h15 à 14h45.

Les samedi 18 et dimanche 19 avril, les deux courses qualificatives se tiennent sur la Nordschleife du Nürburgring, chacune avec sa propre séance de qualifications.

Le samedi, les qualifications ont lieu de 8h30 à 10h00 et déterminent la grille de départ de la première course. Celle-ci s'élance à 17h30 pour une durée de quatre heures, offrant aux pilotes l'opportunité de rouler à la tombée de la nuit, voire dans l'obscurité, sur la "Boucle nord", surnommée "l'Enfer vert".

Max Verstappen sera de retour au Nürburgring ce week-end. Photo de: Red Bull Content Pool

Le dimanche, les qualifications se déroulent de 8h15 à 9h45 et établissent la grille de la seconde course du week-end, disputée de 13h00 à 17h00.

Quel impact les courses qualificatives ont-elles sur les 24 Heures du Nürburgring ?

L'appellation "24H Qualifiers" ne laisse guère de doute : ce week-end joue un rôle direct dans la préparation des 24 Heures du Nürburgring (14-17 mai). Mais son importance ne s'arrête pas là, et le système reste relativement complexe.

Au-delà du travail de mise au point, les équipes peuvent y décrocher une place pour la Top Q3, la séance décisive - qui se tiendra le 15 mai prochain - réservée aux voitures les plus rapides et qui détermine la pole position des 24 Heures du Nürburgring.

Cette année, un nouveau règlement "simplifie" - si on peut dire ça - en partie les choses : un maximum de six voitures accède directement à cette Top Q3. Ces places sont attribuées en fonction des résultats combinés des trois premières manches de la NLS et des courses qualificatives.

Dans le cadre des manches de la NLS, une place revient au pilote le plus rapide sur l'ensemble des séances de qualifications, tandis que deux autres sont attribuées aux vainqueurs des courses qualificatives. Les performances sont également analysées à travers les meilleurs secteurs réalisés, qui permettent de reconstituer des "tours théoriques" particulièrement déterminants.

Lors du week-end des Qualifiers, une place supplémentaire est offerte à l'équipe la plus rapide, en prenant en compte à la fois les qualifications et la séance de "Top Qualifying" - une séance regroupant uniquement les catégories de voitures les plus rapides - qui a lieu le dimanche matin entre les qualifications et la course.

Enfin, les deux dernières places sont attribuées aux concurrents ayant réalisé les meilleurs tours théoriques en course sur l'ensemble des deux épreuves du week-end.

...et après les courses qualificatives ?

Après les courses qualificatives, six équipes sont donc assurées d'une place en Top Q3 des 24 Heures du Nürburgring, mais d'autres places restent à attribuer. Les autres concurrents peuvent encore se qualifier via la Top Q1 et la Top Q2 du 15 mai.

Comme évoqué auparavant, seules les catégories principales sont éligibles aux Top Qualifications : SP9 (GT3), SP11 (GT2), AT1 et SP-Pro. Les voitures de la catégorie SP-X peuvent également participer, à condition d'obtenir l'accord de la direction de course et de disposer d'une puissance minimale de 450 chevaux.

Max Verstappen a remporté la course de NLS2, avant d'être disqualifié. Photo de: Max Verstappen

La Top Q1 réunit toutes les voitures éligibles n'ayant pas encore décroché leur place en Top Q3. Les voitures déjà qualifiées peuvent y participer hors classement, mais ce n'est pas obligatoire.

Les 20 voitures les plus rapides de la Top Q1 accèdent à la Top Q2, où elles se disputent les dernières places pour le "shootout" de qualifications individuelles, la Top Q3. Les voitures déjà qualifiées ne sont pas autorisées à prendre part à cette séance.

La Top Q1 et la Top Q2 durent chacune 35 minutes. Lors du Top Q3 final, jusqu'à 12 voitures s'affrontent en tours individuels pour décrocher la pole position.

Deux configurations de circuit différentes

Il est important de noter que les courses de la NLS utilisent une configuration de circuit différente de celle des 24 Heures du Nürburgring.

Lors des épreuves NLS, la section comprenant la "Mercedes-Arena" et la chicane est empruntée avant de rejoindre la Nordschleife. Ainsi, l'intégralité du circuit de Grand Prix n'est pas utilisée, contrairement aux 24 Heures du Nürburgring.

Dans cette configuration, le tracé mesure 24,358 km, contre 25,378 km pour celui utilisé lors de la course de 24 heures.

Cela explique pourquoi les temps au tour sont plus lents durant le week-end des 24 Heures. L'an dernier, la pole position de la course avait été établie en 8'12''741. À titre de comparaison, Max Verstappen avait signé un tour en 7'51''751 lors du week-end NLS2 pour décrocher la pole.

Courses qualificatives - Programme

Jour Séance Horaire Vendredi 17 avril Essais libres 12h15 - 14h45 Samedi 18 avril Qualifications course 1 08h30 - 10h00 Samedi 18 avril Course 1 17h30 - 21h30 Dimanche 19 avril Qualifications course 2 08h15 - 09h45 Dimanche 19 avril Top Qualifications 10h40 - 11h40 Dimanche 19 avril Course 2 13h00 - 17h00

Où regarder les courses qualificatives ?

Les qualifications et la course seront diffusées en live sur notre site via la chaîne YouTube de la NLS.