Verstappen veut un calendrier compatible avec une participation aux 24H de Spa

En parallèle du Grand Prix d'Autriche de Formule 1, Max Verstappen garde également un œil sur un autre événement ce week-end : les 24 Heures de Spa-Francorchamps.

Le quadruple champion du monde ne peut pas y participer cette année, même s'il avait précédemment révélé qu'il aurait été au départ de l'épreuve d'endurance ardennaise si celle-ci ne s'était pas déroulée le même week-end qu'un Grand Prix de F1.

Son équipe Verstappen Racing est toutefois en lice ce week-end avec sa propre voiture. La Mercedes-AMG GT3 EVO aux couleurs de Red Bull est pilotée par Daniel Juncadella, Chris Lulham et Jules Gounon. L'équipage a d'ailleurs signé jeudi le septième temps des qualifications combinées.

Verstappen suit ce qu'il s'y passe du mieux possible, regardant notamment les séances sur son téléphone quelques instants avant le début de son point presse à Spielberg.

"Oui, je vais essayer de regarder autant que possible. La voiture court avec nos pilotes, donc je suis très impliqué ce week-end", a déclaré Verstappen.

Cette fois, il est impliqué en tant que propriétaire d'équipe, mais si cela ne dépendait que de lui, il serait lui-même au volant l'an prochain.

Max Verstappen au Nürburgring en mai dernier. Photo de: ADAC Motorsport

"Évidemment, j'aimerais aussi courir à Spa. Je leur ai déjà dit pour l'année prochaine. Ce serait idéal s'ils pouvaient programmer la course en dehors d'un week-end de Formule 1, donc on verra."

Les 24 Heures de Spa figurent en haut de la liste des courses auxquelles Verstappen souhaite participer. Cela s'explique naturellement par le fait qu'il s'agit de l'un de ses circuits préférés – voire de son préféré du calendrier de la F1 – mais aussi parce qu'il s'agit d'une course exclusivement réservée aux GT3.

"Spa est un circuit incroyable et une course de 24 Heures réservée uniquement aux GT est quelque chose de très spécial."

C'est précisément pour ces raisons qu'il a demandé aux organisateurs du GT World Challenge Europe s'il serait possible d'éviter que l'édition 2027 se déroule le même week-end qu'un Grand Prix de F1.

Lorsqu'il lui a été suggéré qu'en théorie, le Néerlandais pourrait toujours faire l'impasse sur un Grand Prix s'il n'était pas directement engagé dans la lutte pour le titre, Verstappen a éclaté de rire : "Je suis certain que Red Bull ne serait pas très content de ça !"

En plus des 24 Heures de Spa-Francorchamps, Verstappen aimerait également retourner sur la Nordschleife l'année prochaine pour disputer les 24 Heures du Nürburgring.

À plus long terme, en plus d'une future participation aux 24 Heures du Mans, il nourrit également l'ambition de disputer les 24 Heures de Daytona au volant d'une GT3, si le calendrier de l'intersaison le permet.