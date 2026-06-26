EL2 - Antonelli à l'aise devant McLaren, Ferrari et Russell loin du compte

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Kimi Antonelli (Mercedes) a dominé la seconde séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1 devant les deux McLaren.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Franco Colapinto, ski alpin

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Lewis Hamilton, Ferrari

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Dino Beganovic, Ferrari

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Charles Leclerc, Ferrari

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Mattia Binotto, équipe Audi F1

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Lando Norris, McLaren

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Comme Crawford, l'écurie Aston Martin F1

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Luke Browning, Williams

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
L'équipe Williams s'entraîne

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

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Paul Aron, Équipe Audi F1 R26

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Charles Leclerc, Ferrari

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Luke Browning, Williams

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Dino Beganovic, Ferrari

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Paul Aron, peinture aérodynamique R26 de l'équipe Audi F1

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Oscar Piastri, McLaren

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Détails techniques de l'arrière d'une Ferrari

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Comme Crawford, l'écurie Aston Martin F1

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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Oscar Piastri, McLaren

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Oscar Piastri, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Sergio Perez, Cadillac Racing

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Luke Browning, Williams

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Lando Norris, McLaren

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
41

Les conditions pour démarrer les Essais Libres 2 du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1 sont similaires à celles de la première séance, avec près de 32°C dans l'air et 48°C sur la piste. Après avoir laissé leur baquet à des rookies, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lance Stroll, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto et Esteban Ocon retrouvent leur voiture et débutent leur week-end.

La séance ne démarre pas bien pour Alexander Albon, qui se plaint dès les premiers instants d'un problème de puissance sur sa Williams. Il est contraint de passer par les stands. Max Verstappen, de son côté, pointe une mauvaise installation dans son baquet, se trouvant un peu plus allongé que lors des EL1.

Pendant ce temps, et alors que l'on travaille encore sur certaines voitures - celles de George Russell et Arvid Lindblad -, ce sont les McLaren qui fixent les premières références, Lando Norris réalisant 1'08"000 tout rond, en pneus mediums (jaunes). 

Cadillac enchaîne les problèmes

 

Après huit minutes de séance seulement, la Cadillac de Sergio Pérez s’immobilise à nouveau en piste, au niveau du virage 6. C'est la troisième fois de la journée et surtout, cela montre que le souci des EL1 n'a pas été réglé malgré un changement de batterie.

Le Virtual Safety Car est déployé pour permettre aux commissaires de piste d'intervenir. Cela permet à Verstappen de rentrer pour que l'on inspecte son baquet. Sept minutes après son déploiement, le VSC se termine.

Alors que Kimi Antonelli revient à 0"198 du champion du monde en titre, ce dernier commet un tête-à-queue en fin de freinage au virage 3. Il profite du dégagement sur l'extérieur pour ne pas subir de dégâts et repartir. Antonelli finit par abaisser la référence, en 1'07"657, à 34 minutes de la fin de la journée.

Les ennuis volent en escadrille du côté de Cadillac puisque Valtteri Bottas est à son tour victime d'un problème technique, qui impose un frottement trop important entre l'avant du fond plat et le sol. Le Finlandais regagne son stand à faible vitesse, toutefois l'élément prend feu à force de racler contre l'asphalte. Il faut intervenir avec un extincteur une fois la MAC-26 arrêtée devant son box.

Antonelli ne faiblit pas, Russell discret

La mi-séance marque le début des hostilités en pneus tendres (rouges) chez les pilotes de pointe. Oscar Piastri se positionne en tête, en 1'07"251, mais Antonelli ne tarde pas à reprendre les commandes en 1'07"209. Norris est troisième, à 0"130 de l'Italien.

Antonelli met ensuite tout le monde d'accord avec un temps en 1'07"014, repoussant les McLaren à deux et trois dixièmes. Le top 5 est complété par Max Verstappen et Lewis Hamilton, tous les deux à plus d'une demi-seconde. Pour Russell, en revanche, c'est bien plus compliqué, le Britannique n'étant que sixième à six dixièmes. 

La fin de séance est, comme d'habitude en EL2, consacrée aux simulations de longs relais et voit donc peu d'évolutions notables au classement. Quelques sorties de piste sont à noter, notamment dans les virages 3 et 8 du circuit, sans conséquences, alors que les pilotes Red Bull se plaignent tous deux d'une réaccélération particulièrement imprévisible en sortie des virages lents.

Austria GP d'Autriche 2026 - Essais Libres 2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

1'07.014

   S 232.393
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 32

+0.237

1'07.251

 0.237 S 231.574
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 32

+0.325

1'07.339

 0.088 S 231.271
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 29

+0.550

1'07.564

 0.225 S 230.501
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 33

+0.597

1'07.611

 0.047 S 230.341
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.623

1'07.637

 0.026 S 230.252
7 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 28

+0.744

1'07.758

 0.121 S 229.841
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 35

+0.841

1'07.855

 0.097 S 229.512
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 34

+1.221

1'08.235

 0.380 S 228.234
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+1.286

1'08.300

 0.065 S 228.017
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 33

+1.362

1'08.376

 0.076 S 227.764
12 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+1.364

1'08.378

 0.002 S 227.757
13 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 33

+1.518

1'08.532

 0.154 S 227.245
14 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 32

+1.545

1'08.559

 0.027 S 227.156
15 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 33

+1.816

1'08.830

 0.271 S 226.261
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 30

+1.817

1'08.831

 0.001 S 226.258
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 34

+1.824

1'08.838

 0.007 S 226.235
18 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 30

+2.117

1'09.131

 0.293 S 225.276
19 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 27

+3.530

1'10.544

 1.413 S 220.764
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 32

+3.684

1'10.698

 0.154 S 220.283
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 6

+4.293

1'11.307

 0.609 M 218.402
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 2

 

      
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