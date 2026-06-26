EL2 - Antonelli à l'aise devant McLaren, Ferrari et Russell loin du compte

Les conditions pour démarrer les Essais Libres 2 du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1 sont similaires à celles de la première séance, avec près de 32°C dans l'air et 48°C sur la piste. Après avoir laissé leur baquet à des rookies, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lance Stroll, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto et Esteban Ocon retrouvent leur voiture et débutent leur week-end.

La séance ne démarre pas bien pour Alexander Albon, qui se plaint dès les premiers instants d'un problème de puissance sur sa Williams. Il est contraint de passer par les stands. Max Verstappen, de son côté, pointe une mauvaise installation dans son baquet, se trouvant un peu plus allongé que lors des EL1.

Pendant ce temps, et alors que l'on travaille encore sur certaines voitures - celles de George Russell et Arvid Lindblad -, ce sont les McLaren qui fixent les premières références, Lando Norris réalisant 1'08"000 tout rond, en pneus mediums (jaunes).

Cadillac enchaîne les problèmes

Après huit minutes de séance seulement, la Cadillac de Sergio Pérez s’immobilise à nouveau en piste, au niveau du virage 6. C'est la troisième fois de la journée et surtout, cela montre que le souci des EL1 n'a pas été réglé malgré un changement de batterie.

Le Virtual Safety Car est déployé pour permettre aux commissaires de piste d'intervenir. Cela permet à Verstappen de rentrer pour que l'on inspecte son baquet. Sept minutes après son déploiement, le VSC se termine.

Alors que Kimi Antonelli revient à 0"198 du champion du monde en titre, ce dernier commet un tête-à-queue en fin de freinage au virage 3. Il profite du dégagement sur l'extérieur pour ne pas subir de dégâts et repartir. Antonelli finit par abaisser la référence, en 1'07"657, à 34 minutes de la fin de la journée.

Les ennuis volent en escadrille du côté de Cadillac puisque Valtteri Bottas est à son tour victime d'un problème technique, qui impose un frottement trop important entre l'avant du fond plat et le sol. Le Finlandais regagne son stand à faible vitesse, toutefois l'élément prend feu à force de racler contre l'asphalte. Il faut intervenir avec un extincteur une fois la MAC-26 arrêtée devant son box.

Antonelli ne faiblit pas, Russell discret

La mi-séance marque le début des hostilités en pneus tendres (rouges) chez les pilotes de pointe. Oscar Piastri se positionne en tête, en 1'07"251, mais Antonelli ne tarde pas à reprendre les commandes en 1'07"209. Norris est troisième, à 0"130 de l'Italien.

Antonelli met ensuite tout le monde d'accord avec un temps en 1'07"014, repoussant les McLaren à deux et trois dixièmes. Le top 5 est complété par Max Verstappen et Lewis Hamilton, tous les deux à plus d'une demi-seconde. Pour Russell, en revanche, c'est bien plus compliqué, le Britannique n'étant que sixième à six dixièmes.

La fin de séance est, comme d'habitude en EL2, consacrée aux simulations de longs relais et voit donc peu d'évolutions notables au classement. Quelques sorties de piste sont à noter, notamment dans les virages 3 et 8 du circuit, sans conséquences, alors que les pilotes Red Bull se plaignent tous deux d'une réaccélération particulièrement imprévisible en sortie des virages lents.