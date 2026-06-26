EL1 - Mercedes brille sous la canicule, Pérez voit rouge

Le Grand Prix d'Autriche débute par une séance d'essais libres courue en début d'après-midi ce vendredi. Comme prévu, le soleil est de sortie dans un ciel légèrement nuageux, avec des températures qui rappellent celles de la Catalogne avec déjà 30°C dans l'air et 50°C sur la piste.

Une première séance d'essais marquée par la présence de six "rookies", qui remplacent des titulaires sur ces EL1 uniquement, Charles Leclerc étant le principal absent.

Verstappen, faux départs

Moins de cinq minutes après le début de séance, la Red Bull évoluée de Max Verstappen est immobilisée dans les stands après sa sortie du garage, le Néerlandais expliquant qu'il subit l'anticalage à chaque relâché d'embrayage. Il est poussé vers son stand pour tenter de corriger le problème.

Les Mercedes ne tardent pas à se mettre en avant, dans un début de roulage où les pilotes se partagent dans un premier temps entre pneus mediums (jaunes) et pneus durs (blancs). Kimi Antonelli et George Russell sont les premiers pilotes à passer - largement - sous la barre des 1'10, l'Italien signant 1'09"119 avec 0"042 d'avance sur son équipier après un petit quart d'heure de séance.

Rebelote chez Red Bull : la voiture de Verstappen, à peine ressortie de son garage, est de nouveau immobilisée dans la voie des stands. Il finira toutefois par aller en piste quelques minutes plus tard. Chez McLaren, on indique qu'une fuite hydraulique suspectée bloque pour le moment Lando Norris dans le garage.

Alors que Russell a signé des chronos de 1'08"898 puis 1'08"740, Antonelli améliore la référence en 1'08"448. Les deux hommes sont en mediums. Derrière eux, peu avant la mi-séance, Verstappen complète le top 3 à 0"452, mais en gommes tendres (rouges).

Un petit coup de rouge(s)

Toutefois, les Mercedes ne tardent pas à chausser également les pneus à flancs rouges : Antonelli réalise alors 1'07"796, 0"040 devant Russell, au moment où la demi-heure de roulage est atteinte. Le pilote le plus proche derrière, à ce stade, est Lewis Hamilton, lui aussi armé des tendres, mais relégué à plus de sept dixièmes.

Il faut attendre l'entrée dans le dernier quart d'heure pour voir des adversaires de Mercedes se rapprocher : Oscar Piastri signe ainsi un temps à 0"117 d'Antonelli. Norris, de son côté, sort enfin des stands pour effectuer quelques tours. Verstappen rapproche sa Red Bull à 0"281.

La toute fin de séance est marquée par un drapeau rouge en raison de l'immobilisation, sur la piste, de la Cadillac de Sergio Pérez. Le Mexicain a vécu une deuxième partie d'EL1 étonnante, avec des coupures intermittentes de sa voiture. Il avait d'ailleurs failli, une première fois, arrêter sa MAC-26 sur le circuit. Cette interruption entraîne, de fait, la fin de la séance et annule la simulation de départ prévue sur la grille.

Le meilleur temps revient donc au leader du championnat Antonelli, 0"040 devant Russell, 0"117 devant Piastri, 0"281 devant Verstappen et 0"665 devant Hamilton. Sans surprise, car il disposait de la meilleure voiture des débutants engagés, le meilleur rookie est Dino Beganovic (Ferrari), en neuvième place.