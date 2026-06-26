EL1 - Mercedes brille sous la canicule, Pérez voit rouge

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Les Mercedes de Kimi Antonelli et George Russell ont signé les meilleurs temps des Essais Libres 1 du Grand Prix d'Autriche 2026 de F1, devant Oscar Piastri (McLaren).

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Jak Crawford, de l'écurie Aston Martin F1, fait son entrée dans le paddock.

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Carlos Sainz, Williams

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Max Verstappen, Red Bull Racing

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Franco Colapinto, ski alpin

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
George Russell, Mercedes

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Oliver Bearman, Équipe Haas F1

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Charles Leclerc, Ferrari

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Isack Hadjar, Red Bull Racing

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Mattia Binotto, équipe Audi F1

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Les fans de Ferrari

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Paul Aron, équipe Audi F1

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Des musiciens dans le paddock.

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Détails techniques de la McLaren

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Comme Crawford, l'écurie Aston Martin F1

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

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Caractéristiques techniques Audi

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Paul Aron, Équipe Audi F1 R26

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Franco Colapinto, ski alpin

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Dino Beganovic, Ferrari

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
George Russell, Mercedes

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Oscar Piastri, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Comme Crawford, l'écurie Aston Martin F1

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Lando Norris, McLaren

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Dino Beganovic, Ferrari

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
35

Le Grand Prix d'Autriche débute par une séance d'essais libres courue en début d'après-midi ce vendredi. Comme prévu, le soleil est de sortie dans un ciel légèrement nuageux, avec des températures qui rappellent celles de la Catalogne avec déjà 30°C dans l'air et 50°C sur la piste.

Une première séance d'essais marquée par la présence de six "rookies", qui remplacent des titulaires sur ces EL1 uniquement, Charles Leclerc étant le principal absent.

Verstappen, faux départs

Moins de cinq minutes après le début de séance, la Red Bull évoluée de Max Verstappen est immobilisée dans les stands après sa sortie du garage, le Néerlandais expliquant qu'il subit l'anticalage à chaque relâché d'embrayage. Il est poussé vers son stand pour tenter de corriger le problème.

Les Mercedes ne tardent pas à se mettre en avant, dans un début de roulage où les pilotes se partagent dans un premier temps entre pneus mediums (jaunes) et pneus durs (blancs). Kimi Antonelli et George Russell sont les premiers pilotes à passer - largement - sous la barre des 1'10, l'Italien signant 1'09"119 avec 0"042 d'avance sur son équipier après un petit quart d'heure de séance.

 

Rebelote chez Red Bull : la voiture de Verstappen, à peine ressortie de son garage, est de nouveau immobilisée dans la voie des stands. Il finira toutefois par aller en piste quelques minutes plus tard. Chez McLaren, on indique qu'une fuite hydraulique suspectée bloque pour le moment Lando Norris dans le garage.

Alors que Russell a signé des chronos de 1'08"898 puis 1'08"740, Antonelli améliore la référence en 1'08"448. Les deux hommes sont en mediums. Derrière eux, peu avant la mi-séance, Verstappen complète le top 3 à 0"452, mais en gommes tendres (rouges).

Un petit coup de rouge(s)

Toutefois, les Mercedes ne tardent pas à chausser également les pneus à flancs rouges : Antonelli réalise alors 1'07"796, 0"040 devant Russell, au moment où la demi-heure de roulage est atteinte. Le pilote le plus proche derrière, à ce stade, est Lewis Hamilton, lui aussi armé des tendres, mais relégué à plus de sept dixièmes.

Il faut attendre l'entrée dans le dernier quart d'heure pour voir des adversaires de Mercedes se rapprocher : Oscar Piastri signe ainsi un temps à 0"117 d'Antonelli. Norris, de son côté, sort enfin des stands pour effectuer quelques tours. Verstappen rapproche sa Red Bull à 0"281. 

La toute fin de séance est marquée par un drapeau rouge en raison de l'immobilisation, sur la piste, de la Cadillac de Sergio Pérez. Le Mexicain a vécu une deuxième partie d'EL1 étonnante, avec des coupures intermittentes de sa voiture. Il avait d'ailleurs failli, une première fois, arrêter sa MAC-26 sur le circuit. Cette interruption entraîne, de fait, la fin de la séance et annule la simulation de départ prévue sur la grille.

Le meilleur temps revient donc au leader du championnat Antonelli, 0"040 devant Russell, 0"117 devant Piastri, 0"281 devant Verstappen et 0"665 devant Hamilton. Sans surprise, car il disposait de la meilleure voiture des débutants engagés, le meilleur rookie est Dino Beganovic (Ferrari), en neuvième place.

Austria GP d'Autriche 2026 - Essais Libres 1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

1'07.796

   S 229.712
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.040

1'07.836

 0.040 S 229.577
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+0.117

1'07.913

 0.077 S 229.316
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 17

+0.281

1'08.077

 0.164 S 228.764
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.665

1'08.461

 0.384 S 227.481
6 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+0.930

1'08.726

 0.265 S 226.604
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+1.077

1'08.873

 0.147 M 226.120
8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 27

+1.166

1'08.962

 0.089 S 225.828
9
D. Beganovic Ferrari
 38 Ferrari Ferrari 26

+1.258

1'09.054

 0.092 S 225.527
10 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 26

+1.275

1'09.071

 0.017 S 225.472
11 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 30

+1.369

1'09.165

 0.094 S 225.165
12 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 11

+1.685

1'09.481

 0.316 S 224.141
13 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 21

+1.725

1'09.521

 0.040 S 224.012
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 28

+1.750

1'09.546

 0.025 S 223.932
15 Japan A. Iwasa Racing Bulls 90 RB Red Bull 19

+1.841

1'09.637

 0.091 S 223.639
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 31

+1.848

1'09.644

 0.007 S 223.617
17
P. Aron Audi
 97 Audi Audi 20

+1.850

1'09.646

 0.002 S 223.610
18
L. Browning Williams
 46 Williams Mercedes 29

+2.183

1'09.979

 0.333 S 222.546
19 Japan R. Hirakawa Haas 50 Haas Ferrari 23

+2.697

1'10.493

 0.514 S 220.924
20 United States J. Crawford Aston Martin 34 Aston Martin Honda 22

+3.406

1'11.202

 0.709 S 218.724
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 14

+3.487

1'11.283

 0.081 H 218.475
22 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 21

+3.537

1'11.333

 0.050 S 218.322
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