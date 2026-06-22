Vasseur tempère les ambitions de titre de Lewis Hamilton

Le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur, refuse de s'emballer quant aux chances de titre de son équipe et de Lewis Hamilton, malgré le fait que le Britannique ait réduit l'écart au championnat avec Kimi Antonelli grâce à sa victoire à Barcelone.

Hamilton avait déjà grimpé à la deuxième place du classement après Monaco, avant de réduire à 41 points l'avance d'Antonelli en Espagne, profitant de l'abandon du pilote italien. Dès le Grand Prix du Canada, qui avait marqué son regain de forme, le Britannique n'avait pas seulement évoqué sa première victoire en rouge - finalement décrochée quelques semaines plus tard - mais aussi ses ambitions de ramener le titre mondial à Maranello.

Alors que son succès en Catalogne a relancé certains pronostics pour la fin de saison, plusieurs observateurs se disant désormais convaincus de la supériorité du châssis de la SF-26, Vasseur insiste sur le fait que l'équipe garde la tête froide face aux revirements rapides de hiérarchie observés ces dernières semaines.

"Je ne suis pas sûr de vouloir répondre à ce genre de question", a déclaré le patron français lorsqu'on lui a demandé si Ferrari allait désormais pleinement soutenir Hamilton dans une éventuelle lutte pour le titre. "Il y a probablement deux semaines, j'avais les mêmes commentaires selon lesquels tout était un désastre, et maintenant, nous parlons de championnat du monde."

"C'est la pire approche que je puisse adopter. [La bonne] approche consiste à aller en Autriche exactement avec la même méthode qu'à Barcelone, sans penser au championnat ni se projeter avec 25 victoires supplémentaires, ou à ce que je pourrais faire pour viser le titre. Je ne ferai jamais ça."

Lewis Hamilton a remporté sa première victoire avec Ferrari à Barcelone. Photo de: Manaure Quintero / AFP via Getty Images

Le "désastre" fait référence au fait qu'après Monaco, de nombreux observateurs estimaient que Ferrari n'avait pas su capitaliser sur ce qui semblait être l'une de ses meilleures opportunités de la saison.

Avant le week-end, plusieurs rivaux avaient même désigné la Scuderia comme favorite, mettant en avant la compétitivité de la SF-26 dans les virages lents et l'importance réduite de la puissance moteur dans les rues de Monte-Carlo.

Pourtant, Lewis Hamilton et son coéquipier Charles Leclerc s'étaient qualifiés troisième et quatrième sur la grille, derrière non seulement Kimi Antonelli, mais aussi la Red Bull de Max Verstappen. Ce dernier avait abandonné dès le premier tour, tandis que Hamilton avait terminé deuxième d'une course où la Mercedes d'Antonelli disposait d'un net avantage en rythme.

Barcelone, en revanche, a offert un scénario bien différent. Ferrari est arrivée avec un important package d'évolutions qui semble avoir permis de réduire l'écart avec Mercedes. Hamilton a concrétisé ce regain de compétitivité en s'imposant, même si une voiture de sécurité virtuelle tombée au bon moment a également joué en sa faveur, tandis que la gestion des pneus de Ferrari s'est révélée particulièrement solide face à ses rivales.

Mais Frédéric Vasseur se montre réticent à considérer cette seule course comme la preuve que Ferrari a résolu ses faiblesses, rappelant que les conditions particulières de Barcelone ont pu jouer un rôle déterminant.

"Il faut faire attention", a-t-il souligné. "Ce n'est pas parce que vous faites un bon week-end que vous allez écraser tout le monde à chaque course. Les conditions étaient assez extrêmes. C'était déjà le cas au Canada, pour des raisons différentes, mais dans le sens inverse. La prochaine course en Autriche sera probablement plus dans une moyenne habituelle."

Ferrari préfère rester prudent pour la suite de la saison. Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Nous sommes tous vraiment à la limite en termes de dégradation des pneus", a ajouté Vasseur. "Vous pouvez réaliser un bon relais et un mauvais relais avec la même voiture sur le même circuit. Nous avons constaté des différences entre les voitures."

"Si vous comparez les relais en pneus mediums et en pneus durs, certaines voitures étaient beaucoup plus performantes en durs, d'autres beaucoup plus en mediums. Ce n'est pas quelque chose de figé pour la suite de la saison."

Un gain de puissance en vue

Ferrari devrait également obtenir l'autorisation de poursuivre le développement de son unité de puissance via le mécanisme ADUO de la FIA, ce qui pourrait ouvrir une nouvelle voie de performance pour la Scuderia. Frédéric Vasseur, de son côté, refuse toutefois de s'emballer quant aux gains potentiels issus d'une évolution moteur.

"Restons calmes à ce sujet", a-t-il souri lorsqu'on l'a interrogé sur la possibilité qu'une nouvelle unité de puissance puisse faire basculer l'équilibre des forces. "Ce qui est positif, c'est que nous allons, je pense, dans la bonne direction. C'était un très bon week-end au Canada, un bon à Monaco. Ce week-end, le rythme était bon dès le début. Nous avons pu nous battre avec nos deux voitures pour la pole position. C'est un bon pas en avant."

Vasseur a souligné que Barcelone ne peut plus être considérée comme un indicateur fiable de la hiérarchie des performances, les réglementations encore relativement récentes laissant une marge importante de développement.

"Je pense que ce qui est important, c'est que cette saison, le championnat se jouera sur la capacité des équipes à développer la voiture, et non sur l'image de Barcelone", a-t-il déclaré. "Habituellement, peut-être au cours des 25 dernières années, nous avons l'habitude de dire qu'une bonne voiture à Barcelone domine la saison."

"Mais je pense que cette année sera beaucoup plus basée sur la capacité de toutes les équipes à apporter de la performance à la voiture. Je pense que nous avons apporté quelque chose ce week-end, les autres non. Ils en apporteront probablement en Grande-Bretagne, je ne sais pas. Et nous en apporterons bientôt."

Propos recueillis par Filip Cleeren