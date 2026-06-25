Le "risque lié à la chaleur" décrété au Grand Prix d'Autriche

Utilisé l'an passé pour la première fois, notamment dans le cadre des Grand Prix de Singapour et des États-Unis, le concept de "risque lié à la chaleur" (ou "Heat Hazard" en anglais) est de nouveau en vigueur pour le Grand prix d'Autriche ce week-end, où de fortes températures sont attendues.

Le déclenchement de ce statut spécial - créé à l'aube de la saison 2025 en réaction à l'épisode du Grand Prix du Qatar 2023 - a été annoncé via un document de la direction de course publié en début de matinée ce jeudi.

Il est indiqué : "Conformément à l'article B1.5.10 du Règlement FIA de Formule 1, après avoir reçu les prévisions du service météorologique officiel indiquant que l'indice de chaleur dépassera 31,0°C à un moment donné au cours de la course de cette épreuve, un risque lié à la chaleur est déclaré."

Comme l'indique ce court message signé par Rui Marques, le directeur de course de la FIA, c'est donc parce que la barre des 31°C va être dépassée - a priori samedi, et surtout dimanche - que l'épreuve est placée sous ce régime, dans un contexte de vague de chaleur importante qui touche l'Europe.

Le système de refroidissement devra être installé sur les F1. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Une fois déclenché, le statut impose aux écuries de monter sur leurs monoplaces un système de refroidissement du pilote. Il s'agit dans le détail d'un bloc de glace qui permet d'échanger la chaleur via un fluide qui peut être envoyé par tuyaux dans une veste que le pilote porte sous sa combinaison, avant que ce liquide ne soit pompé pour renouveler l'opération.

En conséquence de l'installation de ce système, le poids minimal des monoplaces est exceptionnellement rehaussé de 5 kg pour l'ensemble de l'épreuve - passant ainsi de 768 à 773 kg -, un poids que l'ensemble des composants liés au système de refroidissement doit bien peser.

Toutefois, contrairement à ce qui avait été envisagé initialement - 2025 devant servir de phase de test à cet égard -, le système n'est pas entièrement obligatoire. Si une grosse partie du dispositif doit être installé par les écuries, afin d'être disponible pour les pilotes, ces derniers peuvent quant à eux toujours choisir de ne pas s'équiper de cette veste rafraîchissante.

Dans ce cas, l'écart de poids entre un système entièrement installé - avec la veste - et un système sans la veste doit être compensé via l'installation dans le cockpit d'un lest de 0,5 kg.

Il est à noter que, lors du dernier Conseil mondial du Sport automobile, le règlement a été modifié concernant l'application du risque lié à la chaleur pour ce qui concerne les week-ends au format sprint, où sprint et course sont découplés, de sorte que la direction de course puisse déclarer une situation de risque pour l'un ou l'autre, et non pas pour l'ensemble du week-end sans distinction et sans tenir compte d'une évolution des températures.