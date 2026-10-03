Martín plus fort que Márquez et Acosta en qualifications !

Jorge Martín a sorti le grand jeu pour battre Marc Márquez en qualifications à Motegi. Pedro Acosta les accompagnera en première ligne, tandis que Marco Bezzecchi a dû se contenter de la quatrième place.

Q1 - Les pilotes Trackhouse passent en Q2, Bagnaia éliminé

Les pilotes Trackhouse faisaient partie des favoris pour la Q1. Ils faisaient notamment face à Pecco Bagnaia, en grande difficulté vendredi, Fermín Aldeguer et Brad Binder, sachant que seuls les deux premiers accéderaient à la Q2, tandis que Takaaki Nakagami, engagé en wild-card ce week-end, était absent après s'être blessé dès son premier tour vendredi.

Ai Ogura s'est vite positionné en tête, devant Bagnaia et la seconde Aprilia de Trackhouse, celle de Raúl Fernández. Ce dernier est ensuite passé devant l'Italien, alors que les deux premiers ont abandonné leur deuxième tour rapide. Ogura a conclu son premier relais devant Fernández, Binder et Bagnaia. Aldeguer n'était que septième.

À son retour en piste, Ogura a confirmé son statut de leader en améliorant son chrono de deux dixièmes. Binder a de son côté été éliminé de la lutte avec une chute dans le dernier secteur, sans gravité pour lui.

Bagnaia est remonté au deuxième rang, mais a été battu par Fernández, qui s'est rapproché à 0"001 de son coéquipier. Personne n'a pu menacer les représentants de Trackhouse, qui sont passés en Q2.

Bagnaia est resté troisième, ce qui signifie qu'il sera 13e sur la grille de départ, devant Franco Morbidelli et Somkiat Chantra, remplaçant de Joan Mir ce week-end. Luca Marini s'élancera de la 16e place, devant Binder et Aldeguer.

Pour son retour à la compétition après trois mois de convalescence, Maverick Viñales a pris la neuvième place. Vendredi, l'Espagnol confiait être moins en difficulté que prévu physiquement, mais encore en manque de confiance sur la KTM.

En fond de grille, on retrouvera l'intégralité des pilotes Yamaha à l'exception de Fabio Quartararo, qui s'est qualifié pour la Q2 vendredi.

Q2 - Martín parvient à battre Márquez

On pouvait s'attendre à un duel entre les pilotes Ducati et Aprilia pour cette phase cruciale des qualifications, sachant que Marc Márquez promettait d'attaquer après avoir cherché à se préserver physiquement vendredi, ce qu'il juge nécessaire depuis le cœur de l'été en raison de son épaule amoindrie.

Dès son premier tour rapide, Márquez a battu le record de la piste. Il devançait alors Álex Márquez et Jorge Martín, tandis que Marco Bezzecchi préférait attendre son deuxième tour rapide pour vraiment se montrer offensif. Álex Márquez a amélioré son chrono et il est resté deuxième. Bezzecchi est quant à lui remonté au deuxième rang, alors que Martín a renoncé à son deuxième tour.

À l'issue de ce premier run, les frères Márquez menaient la danse, avec Marc 0"065 devant Álex. Bezzecchi était troisième, à deux dixièmes, devant Pedro Acosta, relégué à quatre dixièmes. Martín occupait alors la cinquième place devant Johann Zarco.

Diogo Moreira était septième devant Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo et Raúl Fernández. Ai Ogura a de son côté attendu pour prendre la piste, puisqu'il n'avait qu'un seul pneu arrière neuf à disposition pour cette Q2.

Jorge Martín a signé la pole à Motegi. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Les pilotes ont fait leur retour en piste pour un deuxième et dernier relais. Martín a pris la tête, 0"110 devant Marc Márquez. Ce dernier a fait une erreur, avec un petit passage hors piste. Bezzecchi a glissé en cinquième position, après avoir été devancé par Di Giannantonio et Fernández. L'Italien n'a pu remonter qu'en quatrième position.

Johann Zarco est tombé au virage 9, ce qui a mis fin à sa séance. Les drapeaux jaunes ont disparu à temps pour que Marc Márquez et Bezzecchi puissent faire un dernier tour rapide. Ce dernier a signé le troisième temps mais Acosta est passé devant lui, tandis que Márquez n'a pas pu améliorer son chrono.

Jorge Martín a ainsi conservé la tête, devant Marc Márquez et Pedro Acosta. Marco Bezzecchi devra se contenter de la deuxième ligne en prenant le départ des deux courses depuis la quatrième place, devant Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio.

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Enea Bastianini a signé le septième temps, devant Raúl Fernández, Diogo Moreira, Johann Zarco et Ai Ogura, moins en verve qu'en Q1. Fabio Quartararo a pris la 12e place.