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Martín plus fort que Márquez et Acosta en qualifications !

Jorge Martín a signé la pole au GP du Japon, devant Marc Márquez et Pedro Acosta.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Jorge Martín a sorti le grand jeu pour battre Marc Márquez en qualifications à Motegi. Pedro Acosta les accompagnera en première ligne, tandis que Marco Bezzecchi a dû se contenter de la quatrième place.

Q1 - Les pilotes Trackhouse passent en Q2, Bagnaia éliminé

Les pilotes Trackhouse faisaient partie des favoris pour la Q1. Ils faisaient notamment face à Pecco Bagnaia, en grande difficulté vendredi, Fermín Aldeguer et Brad Binder, sachant que seuls les deux premiers accéderaient à la Q2, tandis que Takaaki Nakagami, engagé en wild-card ce week-end, était absent après s'être blessé dès son premier tour vendredi.

Ai Ogura s'est vite positionné en tête, devant Bagnaia et la seconde Aprilia de Trackhouse, celle de Raúl Fernández. Ce dernier est ensuite passé devant l'Italien, alors que les deux premiers ont abandonné leur deuxième tour rapide. Ogura a conclu son premier relais devant Fernández, Binder et Bagnaia. Aldeguer n'était que septième.

À son retour en piste, Ogura a confirmé son statut de leader en améliorant son chrono de deux dixièmes. Binder a de son côté été éliminé de la lutte avec une chute dans le dernier secteur, sans gravité pour lui.

 

Bagnaia est remonté au deuxième rang, mais a été battu par Fernández, qui s'est rapproché à 0"001 de son coéquipier. Personne n'a pu menacer les représentants de Trackhouse, qui sont passés en Q2.

Bagnaia est resté troisième, ce qui signifie qu'il sera 13e sur la grille de départ, devant Franco Morbidelli et Somkiat Chantra, remplaçant de Joan Mir ce week-end. Luca Marini s'élancera de la 16e place, devant Binder et Aldeguer.

Pour son retour à la compétition après trois mois de convalescence, Maverick Viñales a pris la neuvième place. Vendredi, l'Espagnol confiait être moins en difficulté que prévu physiquement, mais encore en manque de confiance sur la KTM.

En fond de grille, on retrouvera l'intégralité des pilotes Yamaha à l'exception de Fabio Quartararo, qui s'est qualifié pour la Q2 vendredi.

Japan  Grand Prix du Japon - Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 5

1'42.883

   167.992 322
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.001

1'42.884

 0.001 167.991 315
3 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.124

1'43.007

 0.123 167.790 317
4 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 8

+0.253

1'43.136

 0.129 167.580 315
5 Thailand S. Chantra Honda HRC 15 Honda 8

+0.313

1'43.196

 0.060 167.483 317
6 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 8

+0.395

1'43.278

 0.082 167.350 317
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 4

+0.516

1'43.399

 0.121 167.154 319
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 7

+0.536

1'43.419

 0.020 167.122 313
9 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+0.722

1'43.605

 0.186 166.822 315
10 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+0.928

1'43.811

 0.206 166.491 311
11 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 8

+1.013

1'43.896

 0.085 166.354 313
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+1.148

1'44.031

 0.135 166.138 311
Voir les résultats complets

Q2 - Martín parvient à battre Márquez

On pouvait s'attendre à un duel entre les pilotes Ducati et Aprilia pour cette phase cruciale des qualifications, sachant que Marc Márquez promettait d'attaquer après avoir cherché à se préserver physiquement vendredi, ce qu'il juge nécessaire depuis le cœur de l'été en raison de son épaule amoindrie.

Dès son premier tour rapide, Márquez a battu le record de la piste. Il devançait alors Álex Márquez et Jorge Martín, tandis que Marco Bezzecchi préférait attendre son deuxième tour rapide pour vraiment se montrer offensif. Álex Márquez a amélioré son chrono et il est resté deuxième. Bezzecchi est quant à lui remonté au deuxième rang, alors que Martín a renoncé à son deuxième tour.

À l'issue de ce premier run, les frères Márquez menaient la danse, avec Marc 0"065 devant Álex. Bezzecchi était troisième, à deux dixièmes, devant Pedro Acosta, relégué à quatre dixièmes. Martín occupait alors la cinquième place devant Johann Zarco.

Diogo Moreira était septième devant Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo et Raúl Fernández. Ai Ogura a de son côté attendu pour prendre la piste, puisqu'il n'avait qu'un seul pneu arrière neuf à disposition pour cette Q2.

Jorge Martín a signé la pole à Motegi.

Jorge Martín a signé la pole à Motegi.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Les pilotes ont fait leur retour en piste pour un deuxième et dernier relais. Martín a pris la tête, 0"110 devant Marc Márquez. Ce dernier a fait une erreur, avec un petit passage hors piste. Bezzecchi a glissé en cinquième position, après avoir été devancé par Di Giannantonio et Fernández. L'Italien n'a pu remonter qu'en quatrième position.

Johann Zarco est tombé au virage 9, ce qui a mis fin à sa séance. Les drapeaux jaunes ont disparu à temps pour que Marc Márquez et Bezzecchi puissent faire un dernier tour rapide. Ce dernier a signé le troisième temps mais Acosta est passé devant lui, tandis que Márquez n'a pas pu améliorer son chrono.

Jorge Martín a ainsi conservé la tête, devant Marc Márquez et Pedro Acosta. Marco Bezzecchi devra se contenter de la deuxième ligne en prenant le départ des deux courses depuis la quatrième place, devant Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio.

Lire aussi :

Enea Bastianini a signé le septième temps, devant Raúl Fernández, Diogo Moreira, Johann Zarco et Ai Ogura, moins en verve qu'en Q1. Fabio Quartararo a pris la 12e place.

Japan Japan Grand Prix du Japon - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 8

1'42.371

   168.832  
2 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 7

+0.110

1'42.481

 0.110 168.651  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+0.122

1'42.493

 0.012 168.632  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

+0.159

1'42.530

 0.037 168.571  
5 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+0.175

1'42.546

 0.016 168.544  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+0.257

1'42.628

 0.082 168.410  
7 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 8

+0.298

1'42.669

 0.041 168.342  
8 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+0.370

1'42.741

 0.072 168.224  
9 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 7

+0.545

1'42.916

 0.175 167.938  
10 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 6

+0.547

1'42.918

 0.002 167.935  
11 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 4

+0.562

1'42.933

 0.015 167.911  
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8

+0.688

1'43.059

 0.126 167.705  
Voir les résultats complets

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