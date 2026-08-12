Moto unique : la mesure définitivement entérée

Comme Motorsport.com le révélait au mois de mai, les constructeurs ont proposé aux organisateurs du championnat de ne plus avoir qu'une seule moto par pilote à partir de 2027.

L'initiative, vite considérée inapplicable, a été redéfinie, pour que la deuxième moto reste disponible à l'arrière du stand afin d'être potentiellement utilisée en qualifications ou en course, en n'autorisant qu'une machine pour les essais, qui auraient par ailleurs été réduits en temps.

L'idée est venue d'Aprilia dans une logique de réduction des coûts que le championnat cherche à mettre en œuvre, notamment en fixant une limite aux budget des constructeurs, mais Ducati y a immédiatement vu une occasion de faire pression sur MotoGP Sports Entertainment Group dans les négociations pour le nouveau contrat commercial.

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Après les premiers essais privés des prototypes 850cc pour 2027, les deux constructeurs ont aussi estimé que cela les aiderait à maintenir leur avance sur les marques japonaises, plus en retard dans leur développement, en limitant les opportunités de progrès avec une seule moto lors des séances d'essais libres.

Il fallait un consensus parmi les constructeurs avant de la porter devant la Commission Grands Prix, l'organe du championnat qui valide les changements réglementaires.

KTM s'est imposé au passage à un seule moto en 2027. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aprilia et Ducati ont tenté de rallier des partisans. Yamaha n'était pas convaincu, Honda s'est montré relativement indifférent, en se positionnant derrière la majorité, et KTM a soutenu la mesure pendant le week-end du Grand Prix de Hongrie, ce qui laissait pensait qu'elle pourrait être validé.

Selon nos informations, KTM a finalement refusé de soutenir la mesure à partir d'Assen, et elle a été définitivement abandonnée lors des réunions qui se sont tenues à Silverstone, ce que confirme le média espagnol El Periódico'. Lucio Ceccinello, patron de LCR mais aussi président de l'IRTA, l'association des équipes, a proposé d'autres mesures à Aprilia et Ducati pour réduire les dépenses.

La situation restera donc inchangée l'an prochain, avec deux machines pour chaque pilote.