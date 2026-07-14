Moto unique : KTM fait vaciller la mesure

Jusqu'à Brno, la plupart des constructeurs s'accordaient sur l'idée de supprimer la deuxième machine pour les essais du vendredi et les qualifications l'an prochain, et de ne la retrouver que pour les deux courses du week-end. La situation a totalement changé.

Motorsport.com a appris que l'absence d'unanimité au sein de l'association des constructeurs (MSMA) signifie que la mesure est désormais dans une impasse, et qu'elle a très peu de chances d'entrer en vigueur.

Initialement portée par Aprilia et soutenue par Ducati, la proposition visait à réduire les coûts. Elle était dans un premier temps baptisée "Règle WorldSBK" puisque les pilotes n'ont qu'une seule moto dans ce championnat, avant d'être allégée pour simplement limiter le recours à la deuxième moto.

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Les opposants à cette idée considèrent que la véritable raison qui a poussé les deux marques italiennes à limiter le recours à la deuxième machine est qu'elles sont convaincues d'avoir un avantage lorsque sera lancé le nouveau règlement l'an prochain. Ne disposer que d'une seule moto le vendredi pourrait limiter les expérimentations et empêcher les constructeurs distancés de combler leur retard.

Cette proposition controversée a surtout reçu un refus catégorique de la part de KTM, fermement opposé à l'idée, même si la marque a par moments donné l'impression qu'elle allait céder.

Les équipes indépendantes se sont rangées derrière KTM, puisqu'elles ne voyaient aucun élément positif dans cette mesure. Honda ne s'est pour sa part à aucun moment prononcé dans un sens ou l'autre, en se rangeant toujours derrière la majorité.

Le clan KTM s'oppose au passage à une seule moto en 2027. Photo de: Pierre-Louis Le Mouëllic

En un peu plus d'un mois, le MotoGP a opéré un virage à 180°. Lors de la réunion de la MSMA au Balaton Park, le matin du GP de Hongrie, les constructeurs se sont serrés la main en pensant la mesure validée. Mais rien n'a été signé et cela a permis à KTM de faire machine arrière, ce que le constructeur a annoncé à ses rivaux à Assen.

La proposition a ainsi perdu l'unanimité nécessaire pour être proposée à la Commission Grand Prix, composée de la fédération (FIM), de la MSMA, de l'association des équipes (IRTA) et du promoteur (MotoGP SEG), où les propositions sont adoptées après l'obtention d'une majorité simple.

"L'idée de la moto unique n'est pas encore enterrée, mais il est désormais peu probable qu'elle passe", a reconnu à Motorsport.com au Sachsenring l'une des figures très impliquées dans ce processus.

Les constructeurs n'ont pas pu être réconciliés, notamment parce que Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, et Paolo Pavesio, son homologue de Yamaha, étaient absents. Le dialogue reprendra dans un peu plus de trois semaines, à Silverstone, où l'on attend déjà un verdict sur un sujet qui tient en haleine tout le paddock, pilotes compris. Ces derniers ont été nombreux à voir l'idée de la moto unique comme un véritable délire.

Ce désaccord n'est pas le seul entre les constructeurs actuellement puisque KTM a de son côté demandé à pouvoir inspecter ses moteurs afin d'identifier ses récents problèmes de fiabilité, ce qui nécessite l'unanimité chez ses rivaux. Aprilia a donné son accord mais les autres constructeurs s'y opposent.