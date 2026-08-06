Mercedes ne veut pas se tromper de timing avec ses prochaines évolutions
Mercedes prévoit encore des évolutions pour la seconde moitié de la saison 2026 de Formule 1, mais l'écurie analyse le meilleur moment pour les introduire.
Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Toto Wolff a révélé que Mercedes apportera de nouvelles évolutions au cours de la seconde moitié de la saison 2026 de Formule 1, tout en surveillant de très près le moment le plus opportun pour les introduire.
Le début de ce nouveau cycle réglementaire s'est déroulé comme prévu, la course au développement dictant largement une hiérarchie en constante évolution à mesure que les équipes approfondissent leur compréhension du règlement.
Mercedes a ainsi remporté les six premiers Grands Prix en s'élançant depuis la pole position, avant de ne s'imposer plus que lors de deux des cinq manches suivantes, Ferrari et McLaren ayant adopté une approche plus agressive en matière de développement.
À tel point que cela a même conduit Wolff à s'interroger sur la capacité de Ferrari, en particulier, à introduire d'importants packages d'évolutions à Miami puis à Barcelone tout en respectant le plafond budgétaire de 215 millions de dollars, avec une stratégie de développement très concentrée sur le début de saison.
Chez Mercedes, en revanche, la seule évolution majeure est arrivée au Canada. En dehors de cela, l'accent a été mis sur des améliorations progressives et de moindre ampleur, une approche qui devrait rester la même lors des 12 derniers Grands Prix.
"Nous devons vraiment être stratégiques quant au moment où nous apportons les évolutions", a expliqué le directeur de l'équipe, Toto Wolff, lors du dernier Grand Prix de Hongrie. "À quel moment pensons-nous qu'elles auront le plus grand impact sur les performances, plutôt que de simplement en apporter à chaque Grand Prix comme par le passé."
Toto Wolff
Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Nous ne pouvons plus faire cela. Il faudra forcément introduire une évolution à un moment donné, et probablement prendre un petit avantage sur les autres avant que les écarts ne se resserrent à nouveau et qu'ils reviennent plus forts."
"Donc oui, nous allons apporter des évolutions. Nous surveillons de près ce que nous pouvons introduire et, du point de vue du plafond budgétaire, nous sommes dans une bonne situation. Nous avons essayé d'en conserver davantage pour la seconde moitié de la saison, nous avons attendu... et nous verrons si cela suffit."
Le plan comporte toutefois une réserve : les pénalités sur la grille qui semblent inévitables pour Kimi Antonelli et George Russell, à mesure qu'ils approchent de la limite d'utilisation des moteurs sur une saison.
Antonelli et Russell en sont respectivement à leur quatrième et troisième moteur neuf de la saison. L'installation d'un cinquième entraînera une pénalité de dix places sur la grille, conséquence des problèmes de fiabilité rencontrés par les Flèches d'argent.
Le directeur d'équipe adjoint Bradley Lord a expliqué : "Au vu du nombre de moteurs que nous avons utilisés lors de la première moitié de la saison, il est presque inévitable qu'il faille prendre des pénalités à un moment donné."
"C'est un sujet sur lequel l'équipe stratégie et les ingénieurs de Brixworth travaillent afin de déterminer la meilleure approche pour la fin de saison. Mais, de manière réaliste, il sera difficile d'aller jusqu'au bout de la saison avec le stock actuel de composants dont nous disposons."
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