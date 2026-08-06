Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

Essais - Coup de maître pour Bezzecchi !

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Essais - Coup de maître pour Bezzecchi !

La FIA veut des F1 encore plus légères d'ici 2031

Formule 1
La FIA veut des F1 encore plus légères d'ici 2031

Ce que Fernando Alonso a retenu de son duel avec Michael Schumacher

Formule 1
Ce que Fernando Alonso a retenu de son duel avec Michael Schumacher

Le grand écart de Fernández : retrouver la Yamaha 2026 pour préparer 2027

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Le grand écart de Fernández : retrouver la Yamaha 2026 pour préparer 2027

KTM autorisé à modifier son moteur après les coupures à répétition

MotoGP
GP d'Aragón
KTM autorisé à modifier son moteur après les coupures à répétition

EL1 - Álex Márquez donne le ton pour la reprise

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
EL1 - Álex Márquez donne le ton pour la reprise
Formule 1

Mercedes ne veut pas se tromper de timing avec ses prochaines évolutions

Mercedes prévoit encore des évolutions pour la seconde moitié de la saison 2026 de Formule 1, mais l'écurie analyse le meilleur moment pour les introduire.

Ed Hardy Oleg Karpov
Publié:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Toto Wolff a révélé que Mercedes apportera de nouvelles évolutions au cours de la seconde moitié de la saison 2026 de Formule 1, tout en surveillant de très près le moment le plus opportun pour les introduire.

Le début de ce nouveau cycle réglementaire s'est déroulé comme prévu, la course au développement dictant largement une hiérarchie en constante évolution à mesure que les équipes approfondissent leur compréhension du règlement.

Mercedes a ainsi remporté les six premiers Grands Prix en s'élançant depuis la pole position, avant de ne s'imposer plus que lors de deux des cinq manches suivantes, Ferrari et McLaren ayant adopté une approche plus agressive en matière de développement.

À tel point que cela a même conduit Wolff à s'interroger sur la capacité de Ferrari, en particulier, à introduire d'importants packages d'évolutions à Miami puis à Barcelone tout en respectant le plafond budgétaire de 215 millions de dollars, avec une stratégie de développement très concentrée sur le début de saison.

Chez Mercedes, en revanche, la seule évolution majeure est arrivée au Canada. En dehors de cela, l'accent a été mis sur des améliorations progressives et de moindre ampleur, une approche qui devrait rester la même lors des 12 derniers Grands Prix.

"Nous devons vraiment être stratégiques quant au moment où nous apportons les évolutions", a expliqué le directeur de l'équipe, Toto Wolff, lors du dernier Grand Prix de Hongrie. "À quel moment pensons-nous qu'elles auront le plus grand impact sur les performances, plutôt que de simplement en apporter à chaque Grand Prix comme par le passé."

Toto Wolff

Toto Wolff

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Nous ne pouvons plus faire cela. Il faudra forcément introduire une évolution à un moment donné, et probablement prendre un petit avantage sur les autres avant que les écarts ne se resserrent à nouveau et qu'ils reviennent plus forts."

"Donc oui, nous allons apporter des évolutions. Nous surveillons de près ce que nous pouvons introduire et, du point de vue du plafond budgétaire, nous sommes dans une bonne situation. Nous avons essayé d'en conserver davantage pour la seconde moitié de la saison, nous avons attendu... et nous verrons si cela suffit."

Le plan comporte toutefois une réserve : les pénalités sur la grille qui semblent inévitables pour Kimi Antonelli et George Russell, à mesure qu'ils approchent de la limite d'utilisation des moteurs sur une saison.

Antonelli et Russell en sont respectivement à leur quatrième et troisième moteur neuf de la saison. L'installation d'un cinquième entraînera une pénalité de dix places sur la grille, conséquence des problèmes de fiabilité rencontrés par les Flèches d'argent.

Le directeur d'équipe adjoint Bradley Lord a expliqué "Au vu du nombre de moteurs que nous avons utilisés lors de la première moitié de la saison, il est presque inévitable qu'il faille prendre des pénalités à un moment donné."

"C'est un sujet sur lequel l'équipe stratégie et les ingénieurs de Brixworth travaillent afin de déterminer la meilleure approche pour la fin de saison. Mais, de manière réaliste, il sera difficile d'aller jusqu'au bout de la saison avec le stock actuel de composants dont nous disposons."

À lire également :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Il y a 20 ans, Jenson Button décrochait sa première victoire en F1
Article suivant Briatore : "Je ne sais pas pourquoi Alpine ne gagne pas"

Meilleurs commentaires
Plus de
Ed Hardy

Comment la "course au développement" va décider du titre F1 2026

Formule 1
Formule 1
Comment la "course au développement" va décider du titre F1 2026

Russell encore victime d'un problème : "Je n'ai jamais connu ça dans ma carrière"

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Russell encore victime d'un problème : "Je n'ai jamais connu ça dans ma carrière"

De pilote "inutile" à candidat au titre : Hamilton savoure son rebond après 2025

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
De pilote "inutile" à candidat au titre : Hamilton savoure son rebond après 2025
Plus de
George Russell

Les données derrière l'énième problème qui a touché Russell

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Les données derrière l'énième problème qui a touché Russell

Le départ manqué de Russell n'était pas de sa faute, assure Mercedes

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Le départ manqué de Russell n'était pas de sa faute, assure Mercedes

Russell va devoir changer de moteur après son problème en Q3

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Russell va devoir changer de moteur après son problème en Q3
Plus de
Mercedes

Wolff refuse de faire de Kimi Antonelli le favori pour le titre

Formule 1
Formule 1
Wolff refuse de faire de Kimi Antonelli le favori pour le titre

Mercedes pourrait pénaliser Antonelli lors de son Grand Prix à domicile

Formule 1
Formule 1
Mercedes pourrait pénaliser Antonelli lors de son Grand Prix à domicile

Mercedes salue le gros coup de McLaren en Hongrie

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Mercedes salue le gros coup de McLaren en Hongrie

Dernières actus

Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

Essais - Coup de maître pour Bezzecchi !

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Essais - Coup de maître pour Bezzecchi !

La FIA veut des F1 encore plus légères d'ici 2031

Formule 1
La FIA veut des F1 encore plus légères d'ici 2031