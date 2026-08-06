Revenu il y a deux ans à la tête de l'écurie d'Enstone, Flavio Briatore estime qu'Alpine remplit ses objectifs en 2026, malgré la cinquième place pour le moment perdue au profit de Racing Bulls au championnat constructeurs.

"C'est la première année où nous avons un peu les éléments en place", explique le conseiller exécutif d'Alpine à The Race. "L'an dernier, j'avais promis à Renault que nous serions dans le top 6 l'année suivante. Si nous y arrivons, peut-être que nous serons dans le top 5. Mais clairement, le top 6, en passant de la dixième à la sixième place, est déjà là. C'est ce que j'avais promis."

Cette mission qu'il estime en bonne voie est toutefois loin de satisfaire celui qui incarne un changement d'ère pour l'écurie appartenant au groupe Renault. Avec la fin du moteur maison de Viry-Châtillon et le recours au bloc client Mercedes, ainsi que la modernisation de certains équipements, Flavio Briatore estime que l'équipe de Pierre Gasly et Franco Colapinto devrait mieux faire.

Je ne sais pas pourquoi nous ne battons pas McLaren. Je ne sais pas pourquoi nous ne battons pas Ferrari !

"Nous avons tout pour gagner", assène-t-il. "L'accord que nous avons conclu avec Mercedes est un excellent accord, car nous avons choisi le bon partenaire. Et nous investissons énormément d'argent dans les infrastructures de l'usine."

"Nous avons tout. Nous devons assembler les pièces du puzzle. Pour y parvenir, il faut être un peu plus créatifs que nous ne le sommes actuellement, prendre davantage de risques que ce que nous prenons aujourd'hui."

"Mais je suis certain que cette équipe... Je ne sais pas pourquoi nous ne gagnons pas. Je ne sais pas pourquoi nous ne battons pas McLaren. Je ne sais pas pourquoi nous ne battons pas Ferrari ! Nous l'avons déjà fait auparavant. La seule question est de croire en ce que l'on fait, de se mesurer à ces gens-là."

Les six premiers mois de la toute nouvelle réglementation technique 2026 ont toutefois mis en lumière le fossé qui sépare toujours les quatre top teams (Mercedes, McLaren, Ferrari et Red Bull) de la concurrence. Néanmoins, quand il est question de moyens consentis, Flavio Briatore sait aussi glisser le contre-exemple du moment en rappelant la situation délicate d'Aston Martin.

"Je ne vois pas ce que les autres ont", admet-il. "Bien sûr, peut-être que certains ont de meilleures infrastructures. Mais nous voyons aussi l'exemple d'Aston Martin, avec les meilleures infrastructures du monde et le meilleur ingénieur du monde. Ce n'est pas forcément plus performant, vous savez ? C'est simplement une question de croire que la victoire est possible. Il faut y mettre tous les efforts."

Alpine est sixième du championnat constructeurs à la trêve. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images