"Pas d'argent" ? McLaren ne croit pas Wolff sur le développement Mercedes

Le directeur de McLaren F1, Andrea Stella, n'a pas masqué son scepticisme concernant les propos de Toto Wolff assurant que Mercedes n'avait pas le budget nécessaire pour mener un développement similaire à son écurie.

Depuis plusieurs semaines et mois, McLaren, Ferrari et Red Bull mènent grand train en matière de développement aérodynamique pour parvenir à réduire l'écart avec Mercedes. Si l'on fait le bilan des évolutions aérodynamique annoncées via les documents FIA, la marque allemande compte depuis le début de saison 24 nouveautés contre 40 pour la Scuderia et 38 pour McLaren/Red Bull.

Ces chiffres ne disent pas tout du travail complet sur une voiture et ses différentes composantes, mais il est certain que Mercedes n'a plus mis à jour de façon drastique la W17, sur le plan aéro, depuis le GP du Canada début juin.

Alors qu'elle a entamé la saison en étant clairement la force dominante du plateau, avec six victoires sur les six premiers Grands Prix, les six épreuves suivantes ont vu les succès se répartir également entre Ferrari (Barcelone, Silverstone), McLaren (Budapest, Zandvoort) et Mercedes (Spielberg, Spa).

La pression pourrait continuer de monter sur Mercedes puisqu'aucun package d'évolution d'ampleur n'est attendu avant le Grand Prix de Bahreïn, qui sera disputé en Malaisie début octobre. Entre-temps, se dérouleront trois épreuves - à Monza, Madrid et Bakou - qui pourraient encore affaiblir la position de l'écurie.

Car, quand Motorsport.com a interrogé Toto Wolff au sujet du rythme de développement bien moins important de Mercedes et de l'inconfort provoqué par cette situation face aux progrès récemment affichés par McLaren notamment, le dirigeant autrichien assurait que son équipe était pieds et poings liés par les exigences du plafond budgétaire et la façon dont avait été répartie l'allocation de 215 millions de dollars.

"Nous n'avons pas l'argent pour faire évoluer la voiture", a déclaré Wolff après Zandvoort. "J'ai déjà dit que nous essayions de répartir cette enveloppe de manière équilibrée sur l'ensemble de la saison, en fonction de nos calculs, pour déterminer quand nous pouvons apporter les plus grosses évolutions et optimiser nos points au championnat. Mais nous ne pouvons tout simplement pas faire ce que nous ne pouvons pas faire."

"C'est pour cela qu'il s'agit d'une course au développement. Lorsque vous apportez une évolution, chacune des équipes de pointe peut gagner au moins quelques dixièmes, et c'est ce que vous perdez [face à eux]. Donc oui, la situation est un peu plus difficile qu'en début d'année."

"Vous verrez vers la fin de la saison s'ils seront capables d'ajouter autant de nouveautés sur leur voiture qu'ils le font actuellement. Certains peuvent avoir une stratégie différente, en dépensant davantage en début et au milieu de l'année plutôt que vers la fin."

Stella doute des propos de Wolff

Andrea Stella cast doubt on Mercedes' claims Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Quand ces propos ont été rapporté à Andrea Stella, qui préside aux destinées de McLaren, il s'est montré incrédule : "J'aimerais vous croire, mais en fait je ne vous crois pas."

Stella s'est montré d'autant plus sceptique quant à l'explication de Wolff que les changements réglementaires décidés pour 2027 concernant la motorisation, avec une répartition moins équilibrée de la puissance en faveur du moteur thermique - qui tend à affecter certaines partie de la voiture -, s'accompagnent d'une allocation supplémentaire de 3 millions de dollars à utiliser en 2026 ou 2027 pour aider les écuries à préparer ces changements.

Pour l'Italien, si Mercedes le voulait vraiment, cette marge pourrait servir à améliorer sa voiture. "Toutes les écuries disposeront d'une marge de manœuvre dans leurs déclarations relatives au plafond budgétaire", a déclaré Stella.

"Et si je ne me trompe pas, cela représente environ trois millions dont vous pourrez disposer dans les déclarations de 2026 pour le calcul du plafond. Et je suis certain que Mercedes, voyant que ses rivales montent d'un cran, va désormais capitaliser sur le travail de développement qui se déroule sans aucun doute en coulisses."

"Je suis sûr que la voiture en soufflerie est nettement plus rapide que celle qu'ils ont en piste et qu'ils voudront désormais convertir une partie de ce potentiel en améliorations qui seront intégrées à la vraie voiture. Je suis donc pratiquement certain qu'ils proposeront des améliorations. Évidemment, ce serait bien que ce ne soit pas le cas, mais je préfère ne même pas y penser…"

Avec Filip Cleeren

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