La F1 valide des courses plus courtes pour la saison 2027

Dans le cadre d'une session de la Commission F1 qui s'est tenue ce lundi à Londres, les parties prenantes de la discipline ont se sont accordées sur divers changements de la réglementation F1 2026 et surtout 2027, avec comme principale mesure retenue la validation de la réduction de la distance de course.

Le sujet était sur la table depuis le début de la saison et les premières discussions sur la modification de la réglementation moteur à compter de l'année prochaine. Comme l'avait évoqué Motorsport.com au début du mois de septembre, la proposition définitive pour 2027 - à savoir une réduction générale de la distance des courses principales de 305 à 290 km - avait été transmise aux écuries et avait déjà reçu un soutien global.

Ne restait plus, alors, qu'à passer par les voies institutionnelles pour que ce changement soit inscrit dans le marbre réglementaire. Ainsi, le communiqué publié ce jour indique bien qu'en complément de la nouvelle réglementation moteur qui comprendra l'augmentation du débit de carburant, la distance de course passera à 290 km pour chaque Grand Prix, "ce qui correspond à une réduction de deux ou trois tours", précise le communiqué.

Il est à noter qu'il n'est pas précisé si la distance de course de Monaco, qui est historiquement différente (fixée à 260 km), sera maintenue en l'état ou modifiée pour refléter ce changement.

Fin de la limite des trois heures

Un commissaire agite le drapeau rouge Photo de: Hector Vivas / Getty Images

En sus, toujours pour 2027, la Commission F1 a validé l'abolition de la limite des trois heures entre le départ et la fin d'une course (interruptions comprises), pour les épreuves perturbées par les conditions climatiques. La chute de cette limite sera comblée par la fixation d'une heure limite à partir de laquelle il ne sera plus possible de reprendre la course mais celle-ci ne correspondra donc plus à l'écoulement de trois heures une fois le départ donné.

En revanche, cela ne supprimera pas le fait qu'une course, hors interruptions, ne pourra pas excéder deux heures. Ce changement vise à autoriser plus de flexibilité aux organisateurs d'une épreuve pour pouvoir reprendre une course arrêtée pour des raisons, entre autres, météorologiques. "Ces modifications ont été apportées afin de garantir aux spectateurs les meilleures chances possibles de profiter d’une course complète en cas d’interruptions", peut-on lire.

Autre changement concernant la durée des séances : il y aura désormais plus de latitude accordée à la direction de course pour prolonger les séances d'essais libres en cas d'interruption au drapeau rouge.

Toujours pour 2027 mais côté technique, il est indiqué que, sur recommandation du Comité consultatif sportif, l'homologation des boîtes de vitesses a été supprimée, ce qui signifie donc que leur développement par les fournisseurs sera désormais libre.

Sans entrer dans les détails, le document précise aussi que, aussi bien pour les Règlements Sportif et Financier 2026 que pour le Règlement Technique 2027, des "changements mineurs" ont été décidés.

Soulignons, pour finir, que ces modifications, pour entrer définitivement en vigueur, devront être approuvées par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA. Il s'agit cependant, en général, d'une simple formalité.

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