Test 2027 : 18 pilotes en piste ont testé les motos et les pneus

Les équipes étaient encore au Red Bull Ring pour préparer la saison 2027 ce lundi, avec leurs nouvelles machines de 850cc, contre 1000cc aujourd'hui, et les pneus Pirelli. Certaines marques avaient aussi les motos de cette année, avec des modifications pour simuler les changements.

Peu d'informations filtreront officiellement, les contrats avec Michelin restant en vigueur en fin d'année, mais Pirelli a transmis quelques données. Le manufacturier milanais a fourni des pneus tendres, mediums et durs à l'avant et à l'arrière, et chaque équipe était libre de déterminer son programme. Pirelli recommandait néanmoins de commencer le roulage avec le tendre. Aucun chrono ou nombre de tours n'a été communiqué.

Plusieurs titulaires étaient privés de ce roulage puisqu'ils vont changer de constructeur l'an prochain ou quitter le MotoGP. KTM a néanmoins fait appel à Pedro Acosta, en partage pour Ducati, et Ducati à Franco Mobidelli, qui va quitter le MotoGP mais devrait continuer à représenter la marque en WorldSBK. Brad Binder était également présent chez KTM alors qu'il va quitter le championnat. Maverick Viñales a quant a lui fait son retour pour le constructeur autrichien, malgré son départ en fin de saison, mais le but était de tester sa condition physique.

Au total, 18 pilotes étaient en piste : Marc Márquez, Franco Morbidelli et Fermín Aldeguer chez Ducati, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández et Lorenzo Savadori chez Aprilia, Pedro Acosta, Brad Binder, Pol Espargaró, Maverick Viñales et Senna Agius chez KTM, Johann Zarco, Diogo Moreira et Takaaki Nakagami chez Honda, et enfin Toprak Razgatlioglu, Jack Miller, Izan Guevara et Augusto Fernández chez Yamaha. Agius et Guevara étaient les seuls rookies en piste, et chaque marque sauf Ducati a fait rouler un pilote d'essais.

"La séance d'aujourd'hui au Red Bull Ring marque une nouvelle avancée dans le développement de la gamme Pirelli", a déclaré Giorgio Barbier, directeur de Pirelli Motorcycle Racing. "Notre programme de développement est très riche et comprend à la fois des essais collectifs, comme la séance d'aujourd'hui, et des travaux de développement privés menés en étroite collaboration avec les constructeurs. Il culminera avec les premiers essais officiels de 2027, prévus début décembre à Valence, auxquels participeront tous les pilotes de course de la saison prochaine."

"Nous sommes satisfaits des résultats du test en Autriche. Les pilotes, parmi lesquels figuraient plusieurs débutants qui ont apporté une contribution précieuse en proposant des approches et des points de vue différents, ont pu évaluer des pneus slicks aux composés tendres, mediums et durs, tant à l'avant qu'à l'arrière, en utilisant dans certains cas des prototypes de futures motos de 850cc et, dans d'autres, des motos de la génération actuelle adaptées à cet effet."

"Les retours recueillis ont été globalement positifs et confirment le haut niveau de performance des solutions testées, notamment en termes d'adhérence et de stabilité. Ils nous ont également fourni des informations précieuses pour affiner davantage le programme de développement et définir avec une précision accrue les caractéristiques de la gamme que nous proposerons la saison prochaine. Comme toujours, je tiens à remercier les constructeurs, les équipes et les pilotes pour leur coopération constructive."