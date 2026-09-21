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WRC

Ott Tänak victorieux pour son retour en rallye

Ott Tänak a remporté l'Overmountain Rally Tennessee à l'occasion de son retour à la compétition.

Tom Howard
Tom Howard
Publié:
Ott Tanak, Toyota

Photo de : Toyota

Ott Tänak a fait un retour victorieux à la compétition en empochant la victoire lors de ses débuts en American Rally Association National Championship (ARA), à l'occasion de l'Overmountain Rally Tennessee.

Le champion du monde WRC 2019 était au volant d'une Toyota GR Corolla Rally RC2 d'usine pour ce rallye sur terre, qui marquait la première sortie en compétition de l'Estonien depuis la finale de la saison 2025 du WRC en Arabie saoudite. Il s'agit également de la première victoire de Tänak au volant d'une Toyota depuis le Rallye de Catalogne 2019.

Tänak et son copilote Martin Järveoja ont remporté cette épreuve composée de 13 spéciales avec 1'04"3 d'avance sur le Canadien Brandon Semenuk, quadruple champion de l'ARA, accompagné de son copilote britannique Keaton Williams. 

Ces débuts en ARA marquent la dernière apparition en date de Tänak avec Toyota, chez qui il a endossé cette année le rôle de pilote d'essais et de développement après avoir choisi de quitter l'équipe Hyundai à la fin de l'année 2025.

L'Estonien a mené un travail considérable pour développer la toute nouvelle voiture destinée à la saison 2027 du WRC, en prévision de la refonte majeure du règlement technique prévue l'année prochaine.

Photo by: Toyota

En juillet, Toyota a aligné Tänak au Rallye di Roma Capitale en Italie, où il a piloté hors compétition au volant d'une voiture de catégorie 0-B afin de recueillir des données en vue de l'intégration probable de cette épreuve au calendrier du WRC l'année prochaine.

La collecte de données était également la raison principale de la participation de Tänak à l'Overmountain Rally Tennessee, étant donné que cette région envisage de faire revenir le WRC aux États-Unis en 2027.

Tänak a signé dix scratchs lors des spéciales sur terre pour décrocher la victoire. Le pilote Toyota s'est d'abord fait devancer de 0"1 par Semenuk, au volant d'une Škoda Fabia RS Rally2, lors de la première spéciale. Il a immédiatement riposté en remportant les trois spéciales suivantes pour clôturer la journée de vendredi en tête du rallye avec 30"1 d'avance sur Conner Martell (Subaru).

Sept spéciales supplémentaires remportées samedi ont consolidé son avance avant qu'il ne valide finalement la victoire face à Semenuk, tandis que la Toyota GR Corolla RC2 jumelle, pilotée par Seth Quintero, terminait troisième, avec 1'50"0 d'avance sur Lia Block.

On ignore encore quand Tänak retrouvera la compétition, mais il est probable que son implication dans le développement de la Toyota 2027 se poursuive cette année.

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