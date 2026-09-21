Project Rally One dévoile sa WRC pour la saison 2027

Project Rally One a officiellement présenté sa WRC destinée au championnat du monde des rallyes 2027, avec l'objectif d'aligner deux voitures lors de la manche d'ouverture de la saison prochaine au Monte-Carlo.

La structure belge a dévoilé sa toute nouvelle auto, répondant à la réglementation technique 2027, lors de l'événement Rally4Passion à Huy, en Belgique.

Fondé par Lionel Hansen, ingénieur expérimenté dans le domaine du sport automobile, et Yves Matton, ancien directeur des rallyes de la FIA et ancien responsable de Citroën WRC, Project Rally One a annoncé en décembre dernier son intention de concevoir, construire et homologuer une voiture conforme à la spécification WRC27.

L'écurie est l'un des deux préparateurs, avec l'Espagnol RMC Motorsport, à s'être engagés à respecter le nouveau règlement technique du WRC, qui autorise désormais les préparateurs à devenir constructeurs.

Project Rally One a procédé à un premier roulage de sa nouvelle voiture en Allemagne au début du mois et compte désormais 750 kilomètres d'essais sur asphalte en France, sous la houlette des pilotes expérimentés Stéphane Lefebvre et Bruno Thiry. L'équipe a confirmé que Teemu Suninen, tout juste sacré champion d'Europe des rallyes et ancien pilote d'usine en WRC, mènera la prochaine phase de développement de la voiture sur terre le mois prochain.

"Project Rally One est désormais entré dans sa phase finale avant l'homologation de la voiture, prévue le 1er novembre", a déclaré Hansen. "Nous venons de terminer cinq jours d'essais sur asphalte, parcourant 750 kilomètres sans rencontrer le moindre problème de fiabilité, tout en atteignant le niveau de performances que nous attendions."

"Une fois l'homologation obtenue, nous poursuivrons par d'autres séances d'essais, à nouveau sur asphalte la semaine prochaine, avant de passer à la terre en octobre. Cela signifie que nous sommes dans les temps, et notre objectif reste d'aligner deux Rally One au Rallye Monte-Carlo 2027."

"C'est un défi exigeant, mais qui reste réaliste. Il reste encore beaucoup à faire d'ici là."

Pas de liens avec Porsche

La Project Rally One lors de son roulage. Photo de: Project Rally One

La voiture est propulsée par un moteur du groupe Volkswagen, similaire à celui qui équipe la Skoda Fabia RS Rally2. D'importantes modifications ont été apportées afin de mettre le groupe motopropulseur en conformité avec la réglementation WRC27 tout en respectant les objectifs de performance du projet.

Pour l'instant, la voiture n'est pas directement associée à un modèle de série actuel, bien que son design reprenne certains codes esthétiques de Porsche, une marque que Hansen connaît bien grâce à son travail de développement de la 992 Rally GT.

"Comme tout le monde le sait, j'entretiens une relation de longue date avec une célèbre marque allemande, ce qui se reflète dans l'allure plutôt futuriste de la voiture", explique Hansen. "Toutefois, cette marque n'est pas impliquée dans Project Rally One, ni d'un point de vue technique ni financier. Pour la conception et la construction de la carrosserie, nous avons pu compter sur l'expertise de Faster Racing, une société parisienne forte de 35 ans d'expérience dans le sport automobile. Le résultat est particulièrement réussi."

"Alors que nous dévoilons officiellement aujourd'hui Project Rally One, en collaboration avec l'équipe qui m'entoure, nous ne pouvons qu'être fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent - tout en restant pleinement conscients de l'ampleur de la tâche qui nous attend encore."

"Le processus d'homologation est identique à celui de Toyota. Cependant, toute comparaison entre un géant de l'industrie automobile et une écurie privée s'arrête là. Notre budget global est limité, ce qui signifie que nous devons faire preuve en permanence de réactivité et d'efficacité. Nous ne sommes pas une écurie d'usine, mais nous nous préparons à concourir sur la même scène."

"Environ 4500 heures ont déjà été nécessaires pour développer la voiture, et il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir."

L'équipe n'a pas encore finalisé son line-up de pilotes pour l'année prochaine, mais elle a confirmé que le projet suscitait beaucoup d'intérêt.

"À l'heure actuelle, Project Rally One compte 21 employés à temps plein", a déclaré le directeur sportif Alain Penasse. "Le défi consiste bien sûr à placer les bonnes personnes aux bons postes dans des délais extrêmement serrés, en particulier avec un événement tel que le Rallye Monte-Carlo 2027 comme objectif."

"Il est encore trop tôt pour annoncer officiellement quoi que ce soit concernant la composition des équipages pour le Monte-Carlo, mais les discussions sont en cours. Et je peux confirmer que le Project Rally One suscite assurément beaucoup d'intérêt."

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