Le programme du Grand Prix d'Azerbaïdjan F1 2026 : dates, horaires et infos

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan va constituer la 15e manche de la saison 2026 de Formule 1, sur le circuit de Bakou, avec la particularité de se disputer du jeudi au samedi et non du vendredi au dimanche.

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Horaires du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026

Date Séance Horaires français Jeudi 24 septembre Essais Libres 1 10h30 - 11h30 Essais Libres 2 14h00 - 15h00 Vendredi 25 septembre Essais Libres 3 10h30 - 11h30 Qualifications 14h00 - 15h00 Samedi 26 septembre Course 13h00

Où regarder le Grand Prix d'Azerbaïdjan ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.

Pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, les essais libres et les qualifications seront diffusés sur Canal+ Sport. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course.

Le circuit de Bakou

La collision entre Max Verstappen et Daniel Ricciardo, l'une des images fortes du GP d'Azerbaïdjan 2018. Photo de: Hasan Bratic / Sutton Images via Getty Images

Arrivée au calendrier il y a tout juste dix ans, la piste de Bakou s'est fait une place dans le petit monde de la F1. Cette situation s'explique par deux facteurs : le premier est son tracé urbain atypique, où la vitesse de pointe est primordiale, en dépit d'une portion très sinueuse et étroite dans la vieille ville. Le second, bien entendu, est le spectacle offert par les éditions 2017 et 2018, voire 2021 avec le départ arrêté avant les deux derniers tours de la course.

Longue de 6,003 km et composée de 20 virages, la piste de la capitale azerbaïdjanaise est donc particulièrement rapide pour un circuit en ville, notamment grâce à la très longue pleine charge de 2,2 km qui fait le lien entre le dernier (virage 16) et le premier freinage (virage 1) du circuit. Aussi, impossible évidemment de privilégier beaucoup d'appui au risque de se retrouver en grande difficulté dans les longues lignes droites.

En course, il faut boucler 51 tours, pour une distance totale de 306,049 km.

Les polemen et vainqueurs à Bakou en F1

Max Verstappen avait remporté le GP d'Azerbaïdjan depuis la pole l'an passé. Photo de: Bryn Lennon / Formula 1 / Getty Images

Année Pole position Victoire 2025 Max Verstappen Max Verstappen 2024 Charles Leclerc Oscar Piastri 2023 Charles Leclerc Sergio Pérez 2022

Charles Leclerc Max Verstappen 2021

Charles Leclerc Sergio Pérez 2019 Valtteri Bottas Valtteri Bottas 2018 Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2017 Lewis Hamilton Daniel Ricciardo 2016

Nico Rosberg Nico Rosberg

La météo attendue à Bakou

Le temps devrait être calme et sec pendant les trois journées de compétition du côté de Bakou. Le jeudi devrait être la journée la plus chaude, avec des températures pouvant monter jusqu'à 27 ou 28°C. Les journées de vendredi et samedi devraient être un peu moins chaudes, avec jusqu'à 23°C ou 24°C. À ce stade, aucune précipitation n'est attendue.

Course suivante : Grand Prix de Bahreïn (2-4 octobre)

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