Le programme du Grand Prix d'Azerbaïdjan F1 2026 : dates, horaires et infos
Place à la 15e manche de la saison 2026 de Formule 1, à savoir le Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui se disputera du jeudi 24 au samedi 26 septembre sur le circuit urbain de Bakou.
Le Grand Prix d'Azerbaïdjan va constituer la 15e manche de la saison 2026 de Formule 1, sur le circuit de Bakou, avec la particularité de se disputer du jeudi au samedi et non du vendredi au dimanche.
Horaires du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026
|Date
|Séance
|
Horaires français
|Jeudi 24 septembre
|Essais Libres 1
|10h30 - 11h30
|Essais Libres 2
|14h00 - 15h00
|Vendredi 25 septembre
|Essais Libres 3
|10h30 - 11h30
|Qualifications
|14h00 - 15h00
|Samedi 26 septembre
|Course
|13h00
Où regarder le Grand Prix d'Azerbaïdjan ?
Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.
Pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, les essais libres et les qualifications seront diffusés sur Canal+ Sport. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course.
Le circuit de Bakou
La collision entre Max Verstappen et Daniel Ricciardo, l'une des images fortes du GP d'Azerbaïdjan 2018.
Photo de: Hasan Bratic / Sutton Images via Getty Images
Arrivée au calendrier il y a tout juste dix ans, la piste de Bakou s'est fait une place dans le petit monde de la F1. Cette situation s'explique par deux facteurs : le premier est son tracé urbain atypique, où la vitesse de pointe est primordiale, en dépit d'une portion très sinueuse et étroite dans la vieille ville. Le second, bien entendu, est le spectacle offert par les éditions 2017 et 2018, voire 2021 avec le départ arrêté avant les deux derniers tours de la course.
Longue de 6,003 km et composée de 20 virages, la piste de la capitale azerbaïdjanaise est donc particulièrement rapide pour un circuit en ville, notamment grâce à la très longue pleine charge de 2,2 km qui fait le lien entre le dernier (virage 16) et le premier freinage (virage 1) du circuit. Aussi, impossible évidemment de privilégier beaucoup d'appui au risque de se retrouver en grande difficulté dans les longues lignes droites.
En course, il faut boucler 51 tours, pour une distance totale de 306,049 km.
Les polemen et vainqueurs à Bakou en F1
Max Verstappen avait remporté le GP d'Azerbaïdjan depuis la pole l'an passé.
Photo de: Bryn Lennon / Formula 1 / Getty Images
|Année
|Pole position
|Victoire
|2025
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|2024
|Charles Leclerc
|Oscar Piastri
|2023
|Charles Leclerc
|Sergio Pérez
|2022
|Charles Leclerc
|Max Verstappen
|2021
|Charles Leclerc
|Sergio Pérez
|2019
|Valtteri Bottas
|Valtteri Bottas
|2018
|Sebastian Vettel
|Lewis Hamilton
|2017
|Lewis Hamilton
|Daniel Ricciardo
|2016
|Nico Rosberg
|Nico Rosberg
La météo attendue à Bakou
Le temps devrait être calme et sec pendant les trois journées de compétition du côté de Bakou. Le jeudi devrait être la journée la plus chaude, avec des températures pouvant monter jusqu'à 27 ou 28°C. Les journées de vendredi et samedi devraient être un peu moins chaudes, avec jusqu'à 23°C ou 24°C. À ce stade, aucune précipitation n'est attendue.
Course suivante : Grand Prix de Bahreïn (2-4 octobre)
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