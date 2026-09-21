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Pourquoi le Grand Prix d'Azerbaïdjan a lieu un samedi

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Formule 1 GP d'Azerbaïdjan

Le programme du Grand Prix d'Azerbaïdjan F1 2026 : dates, horaires et infos

Place à la 15e manche de la saison 2026 de Formule 1, à savoir le Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui se disputera du jeudi 24 au samedi 26 septembre sur le circuit urbain de Bakou.

Fabien Gaillard
Publié:
Programme F1 2026 Bakou

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan va constituer la 15e manche de la saison 2026 de Formule 1, sur le circuit de Bakou, avec la particularité de se disputer du jeudi au samedi et non du vendredi au dimanche.

Lire aussi :

Horaires du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026

Date Séance

Horaires français
Jeudi 24 septembre Essais Libres 1 10h30 - 11h30
  Essais Libres 2 14h00 - 15h00
     
Vendredi 25 septembre Essais Libres 3 10h30 - 11h30
  Qualifications 14h00 - 15h00
     
Samedi 26 septembre Course 13h00

Où regarder le Grand Prix d'Azerbaïdjan ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.

Pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, les essais libres et les qualifications seront diffusés sur Canal+ Sport. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course.

Le circuit de Bakou

La collision entre Max Verstappen et Daniel Ricciardo, l'une des images fortes du GP d'Azerbaïdjan 2018.

La collision entre Max Verstappen et Daniel Ricciardo, l'une des images fortes du GP d'Azerbaïdjan 2018.

Photo de: Hasan Bratic / Sutton Images via Getty Images

Arrivée au calendrier il y a tout juste dix ans, la piste de Bakou s'est fait une place dans le petit monde de la F1. Cette situation s'explique par deux facteurs : le premier est son tracé urbain atypique, où la vitesse de pointe est primordiale, en dépit d'une portion très sinueuse et étroite dans la vieille ville. Le second, bien entendu, est le spectacle offert par les éditions 2017 et 2018, voire 2021 avec le départ arrêté avant les deux derniers tours de la course.

Longue de 6,003 km et composée de 20 virages, la piste de la capitale azerbaïdjanaise est donc particulièrement rapide pour un circuit en ville, notamment grâce à la très longue pleine charge de 2,2 km qui fait le lien entre le dernier (virage 16) et le premier freinage (virage 1) du circuit. Aussi, impossible évidemment de privilégier beaucoup d'appui au risque de se retrouver en grande difficulté dans les longues lignes droites.

En course, il faut boucler 51 tours, pour une distance totale de 306,049 km.

Les polemen et vainqueurs à Bakou en F1

Max Verstappen avait remporté le GP d'Azerbaïdjan depuis la pole l'an passé.

Max Verstappen avait remporté le GP d'Azerbaïdjan depuis la pole l'an passé.

Photo de: Bryn Lennon / Formula 1 / Getty Images

Année Pole position Victoire
2025 Netherlands Max Verstappen Netherlands Max Verstappen
2024 Monaco Charles Leclerc Australia Oscar Piastri
2023 Monaco Charles Leclerc Mexico Sergio Pérez
2022
 Monaco Charles Leclerc Netherlands Max Verstappen
2021
 Monaco Charles Leclerc Mexico Sergio Pérez
2019 Finland Valtteri Bottas Finland Valtteri Bottas
2018 Germany Sebastian Vettel United Kingdom Lewis Hamilton
2017 United Kingdom Lewis Hamilton Australia Daniel Ricciardo
2016
 Germany Nico Rosberg Germany Nico Rosberg

La météo attendue à Bakou

Le temps devrait être calme et sec pendant les trois journées de compétition du côté de Bakou. Le jeudi devrait être la journée la plus chaude, avec des températures pouvant monter jusqu'à 27 ou 28°C. Les journées de vendredi et samedi devraient être un peu moins chaudes, avec jusqu'à 23°C ou 24°C. À ce stade, aucune précipitation n'est attendue.

Course suivante : Grand Prix de Bahreïn (2-4 octobre)

Retrouvez le calendrier F1 2026 complet

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