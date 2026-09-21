Williams va encore alléger ses F1 à Bakou... et compromettre la fin 2026

Alors que Williams connaît une saison 2026 bien loin des attentes, son directeur James Vowles a expliqué que l'écurie allait devoir accepter un "compromis" en matière de développement d'ici la fin de la campagne, après avoir basculé ses principales ressources vers 2027.

Dans le cadre de son habituel débriefing d'après Grand Prix, suite à une manche difficile en Espagne qui constituait la huitième consécutive sans le moindre point pour Carlos Sainz ou Alexander Albon, le dirigeant britannique a évoqué les perspectives pour l'avenir tout en s'appuyant sur un nouveau résultat très loin des attentes.

"[Le circuit de Madrid] exagère simplement les problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement ; cela fait bien trop longtemps que nous n'avons pas amélioré les performances de la voiture et nous avons pris du retard par rapport aux écuries qui nous entourent."

"La course de Bakou arrive, et c'est une épreuve que nous attendons avec impatience depuis un certain temps", explique Vowles, alors que Williams va de nouveau travailler à l'allègement de ses voitures. "Nous allons y emmener deux nouveaux châssis afin de ramener le poids de notre voiture sous la limite."

Ces améliorations, bien que performantes, ne suffiront tout simplement pas à nous permettre de marquer des points de manière régulière.

"Cela devrait donc représenter un net gain de performance pour nous. Et en plus de ça, nous bénéficierons de quelques améliorations aérodynamiques qui vont de pair."

"Il y a toutefois un bémol", s'est-il empressé d'ajouter. "Le peloton a tellement progressé que ces améliorations, bien que performantes, ne suffiront tout simplement pas à nous permettre de marquer des points de manière régulière."

Quant au travail pour 2027, il a donc pris le pas sur l'aspect développement et accapare une grande partie des ressources de l'équipe.

"Nous avons déjà beaucoup investi pour l'année prochaine et au-delà, et cela signifie que nous acceptons le compromis pour cette année ; cela découle de ce qui s'est passé cet hiver, et nous ne sommes pas parvenus à nous remettre au niveau que nous souhaitions."

"C'est donc un pas en avant positif, mais nous avons réellement besoin de plus, et cela se concrétisera l'année prochaine."

Avec Lydia Mee