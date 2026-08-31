Directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur a demandé à son équipe de continuer à améliorer son exécution des week-ends de course, alors que les écarts entre les top teams cette saison continuent de se resserrer.

Après avoir consacré une grande partie de l'année 2025 à travailler sur le nouveau règlement, Ferrari dispose avec la SF-26 d'une monoplace compétitive, qu'elle a améliorée sans relâche afin de permettre à Lewis Hamilton comme à Charles Leclerc de remporter chacun un Grand Prix. Ferrari occupe actuellement la deuxième place du championnat constructeurs.

Mais lors des deux derniers week-ends de course, en Hongrie et aux Pays-Bas, la Scuderia n'est pas parvenue à concrétiser le potentiel de sa monoplace, échouant à monter sur le podium alors qu'elle en avait les moyens.

À Budapest, Ferrari s'était montrée rapide en essais sur un circuit sinueux qui devait lui convenir, Hamilton ayant même failli décrocher la pole position. Mais un mauvais départ, suivi d'une pénalité pour excès de vitesse puis d'arrêts aux stands trop lents, ont empêché le Britannique comme son coéquipier de terminer dans le top 3.

À Zandvoort, l'écurie a estimé avoir perdu de la performance en qualifications en sortant de la fenêtre de fonctionnement idéale des pneus. D'autres opportunités ont ensuite été gâchées en course, l'empêchant de décrocher un podium sur un circuit qui convenait lui aussi à sa monoplace et masquait ses faiblesses moteur.

Les stratèges de Ferrari sont sous pression. Photo de: Eric Le Galliot

Dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com, Frédéric Vasseur dit être parfaitement conscient que Ferrari ne peut pas se permettre de laisser passer la moindre opportunité si elle veut rattraper Mercedes ou contenir le retour de McLaren. Il souligne toutefois que la Scuderia a déjà réalisé d'importants progrès ces dernières saisons.

"Sincèrement, je pense que nous avons fait d'énormes progrès en termes d'exécution au cours des deux ou trois dernières années. En matière de stratégie, d'arrêts aux stands, nous faisons du bon travail", a déclaré le Français. "Nous avons principalement manqué des opportunités lors des deux derniers week-ends, mais je ne suis pas certain que nous en ayons manqué davantage que McLaren ou Mercedes depuis le début de la saison."

"Mais si on veut être champion, on ne peut pas laisser des points en route. Nous devons marquer le maximum de points que nous pouvons."

Ferrari a introduit un nombre impressionnant d'évolutions sur sa monoplace ces dernières semaines et ces derniers mois. De nouvelles pièces aérodynamiques ainsi qu'une unité de puissance améliorée sont attendues ce week-end pour son Grand Prix à domicile, à Monza. Mais alors que les performances des monoplaces continuent de converger, Vasseur estime que l'amélioration de l'exécution des week-ends de course devient encore plus importante.

"Il y a deux courses", a-t-il souligné. "Il y a la course au développement : Grand Prix après Grand Prix, on apporte des pièces pour améliorer le potentiel. Mais ensuite, il faut aussi exploiter pleinement notre potentiel. Parfois, on y parvient, parfois non."

"C'est un défi cette saison parce que tout est nouveau. La réglementation, l'énergie, les pneus sont différents par rapport à l'année dernière, ce qui signifie que nous avons beaucoup plus de nouvelles interrogations à résoudre que l'an dernier, et c'est pourquoi nous faisons tous davantage d'erreurs. Mais mon travail consiste aussi à minimiser ce nombre d'erreurs. Peu importe ce que font les autres, nous devons minimiser les nôtres."

Frédéric Vasseur et Lewis Hamilton. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alors que les équipes et les motoristes ont désormais une meilleure compréhension des unités de puissance complexes de 2026 et de la réglementation particulièrement alambiquée qui encadre leur fonctionnement, l'optimisation de la gestion de l'énergie peut encore faire une grande différence.

"L'unité de puissance est la clé. D'un tour à l'autre, on peut encore avoir des variations de performance", a prévenu le Français. "C'est beaucoup moins que ce que nous avions en Chine ou en Australie, où nous perdions parfois quatre ou cinq dixièmes. Maintenant, nous en perdons un ou deux. Mais cela représente quatre positions sur la grille à Zandvoort. Cela signifie que nous devons continuer à nous concentrer là-dessus."

"Je pense que c'est davantage lié au fait qu'il s'agit d'une nouvelle réglementation et d'une année difficile, mais c'est clairement l'un des axes de travail de l'équipe."

Ferrari aborde le week-end du Grand Prix d'Italie avec 87 points de retard sur Mercedes, tandis que Lewis Hamilton est à égalité avec George Russell, les deux hommes accusant 59 points de retard sur le leader du championnat, Kimi Antonelli.