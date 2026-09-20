Marini percuté au torse par un débris de Quartararo : "Ça aurait pu être bien pire"

Luca Marini s'est fait une petite frayeur pendant le GP d'Autriche. Alors qu'il suivait un groupe de pilotes parmi lesquels figurait Fabio Quartararo, une pièce aérodynamique, visiblement en provenance de la Yamaha du Français, s'est décrochée et l'a frappé au niveau du buste.

"Je crois que c'était l'aileron de Quartararo, parce que j'ai vu une pièce bleue me percuter au freinage du virage 4", a expliqué Marini face aux médias de la presse internationale à Spielberg, dont Motorsport.com. "Je ne sais pas s'il a eu un contact avec quelqu'un dans la ligne droite entre les virages 3 et 4."

Marini a vu la pièce s'approcher de lui mais n'a rien pu faire pour l'éviter et le choc a entraîné quelques douleurs. Il a quand même pu voir l'arrivée : "J'ai vu l'aileron, j'ai essayé de l'éviter, mais il a fini [sur mon torse]. J'avais très mal pendant deux virages, puis j'ai essayé de l'oublier et de me reconcentrer sur mon pilotage."

"J'étais un peu inquiet au début", a reconnu le pilote Honda. "J'ai un peu mal au niveau du buste, mais heureusement tout va bien. Ça aurait pu être bien pire."

Luca Marini a finalement pris la 14e place, derrière Takaaki Nakagami, qui disputait pourtant son premier Grand Prix depuis près d'un an. Le pilote d'essais de Honda remplaçait Joan Mir, contrait au forfait en raison d'anomalies dans ses résultats sanguins après s'être senti très diminué à Misano.

Fabio Quartararo a quant à lui perdu de nombreuses places dans la deuxième partie de la course, en raison de la dégradation de son pneu arrière. Le champion du monde 2021 a fini l'épreuve hors des points, en 17e position.