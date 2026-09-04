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Hadjar de retour à Madrid ? Red Bull affiche son pessimisme

La présence d'Isack Hadjar au Grand Prix d'Espagne 2026 de F1 est loin d'être garantie, comme l'a expliqué le directeur de Red Bull, Laurent Mekies.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Blessé au poignet durant la trêve estivale, Isack Hadjar a depuis dû déclarer forfait pour les deux Grands Prix qui ont suivi la reprise, aux Pays-Bas il y a deux semaines et en Italie ce week-end. La question de sa participation au Grand Prix d'Espagne, qui aura lieu la semaine prochaine, n'a pas encore été tranchée même si Red Bull a reconnu que ce serait "compliqué".

Suppléé depuis le début de son absence par Liam Lawson aux côtés de Max Verstappen, le Français - qui aura toutefois connu une bonne nouvelle avec la récupération de son podium du Grand Prix de Monaco - est forcément impatient de reprendre.

 

Toutefois, dans une saison où les enjeux sportifs demeurent limités dans le clan autrichien, son écurie ne veut prendre aucun risque. Et si cela veut dire, pour Hadjar, manquer la première du championnat sur le Madring, il faudra s'y résoudre.

C'est en tout cas le sens des propos tenus par Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, au micro de Canal+ pendant les EL1 à Monza ce vendredi. "Écoutez, Isack va bien. Il ne peut pas rouler aujourd'hui donc, évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il est content, parce qu'il ne l'est pas."

"Mais la priorité absolue, c'est sa récupération. On n'a aucune raison de prendre des risques par rapport à ça. Il a fait un début de saison fantastique, il est très jeune, il progresse à chaque fois qu'il monte dans la voiture et donc, c'est important qu'il revienne dans la voiture quand il est à 100%."

"Donc on va prendre le temps nécessaire, suivre son feeling et l'avis des médecins, et lui laisser le temps nécessaire. Ce sera quelque chose dont on rigolera bientôt, j'en suis sûr."

La priorité, ce qui va faire pencher notre décision, c'est d'être sûr qu'il revienne à 100% et avec zéro risque pour son futur.

Quand il lui a été demandé s'il avait l'espoir de le voir de retour en piste à Madrid, Mekies s'est montré relativement pessimiste "Vous l'avez dit : Madrid, c'est dans quelques jours donc c'est compliqué. On fera une autre évaluation avec lui, mais c'est sans doute compliqué de penser à Madrid."

"Mais on prend course par course et on regarde de façon plus rationnelle ensemble. De nouveau, la priorité, ce qui va faire pencher notre décision, c'est d'être sûr qu'il revienne à 100% et avec zéro risque pour son futur."

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