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"Déception et frustration" : Alpine réagit au podium retiré à Gasly

Alpine a très rapidement réagi après l'annonce du verdict de la Cour d'Appel de la FIA concernant les résultats du Grand Prix de Monaco.

Basile Davoine Téha Courbon
Publié:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La Cour d'Appel de la FIA a choisi un vendredi de Grand Prix, à Monza, pour rendre sa décision concernant les résultats de l'épreuve de Monaco. De quoi agiter un peu plus le paddock dans les prochaines heures, alors que Pierre Gasly a perdu son podium en voyant sa pénalité rétablie, le faisant chuter au septième rang final tandis qu'Isack Hadjar récupère le podium. 

Lire aussi :

Le pilote Red Bull - forfait ce week-end pour le Grand Prix d'Italie - avait participé à la cérémonie en Principauté, avant que le trophée ne soit restitué à Alpine quelques semaines plus tard. Une coup qui devra donc quitter Enstone pour reprendre le chemin de Milton Keynes. Pour l'écurie française, c'est l'amertume qui prédomine, et une réaction a été transmise par communiqué aussitôt la décision publiée par la FIA

"L'écurie se dit déçue et frustrée par la décision rendue par la Cour d'appel internationale de la FIA concernant le résultat du Grand Prix de Monaco 2026", a réagi Alpine.

"Bien que nous ne soyons pas d'accord avec cette décision et maintenions pleinement que la voiture n°10 n'a à aucun moment dépassé la limite de vitesse dans la voie des stands pendant la course, l'écurie prend acte de la décision rendue par le panel de juges à l'issue de l'audience qui s'est tenue récemment à Paris."

"Même si ce résultat n'est pas celui que nous espérions, puisque nous estimons avoir été injustement sanctionnés, l'équipe reste pleinement concentrée sur l'amélioration de ses performances en piste et demeure engagée dans une lutte dans les championnats aussi serrée que concurrentielle."

"Cette décision ne détournera pas l'équipe de ses efforts et de sa motivation pour atteindre ses objectifs d'ici à la fin de la saison."

L'écurie Alpine est à la lutte avec Racing Bulls pour la cinquième place du championnat constructeurs et va perdre des points précieux dans le duel qui l'oppose à l'écurie de Faenza, une fois que les classements des championnats auront été mis à jour avec les résultats définitifs du Grand Prix de Monaco. 

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