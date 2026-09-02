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Isack Hadjar encore forfait à Monza

Toujours en convalescence, Isack Hadjar manquera le Grand Prix d'Italie et sera de nouveau remplacé par Liam Lawson chez Red Bull, tandis que Yuki Tsunoda retrouvera le baquet de ce dernier chez Racing Bulls.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Mis à jour:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Isack Hadjar ne participera pas au Grand Prix d'Italie ce week-end à Monza, le Français poursuivant sa convalescence après sa blessure au poignet. Liam Lawson le remplacera chez Red Bull, tandis que Yuki Tsunoda retrouvera son baquet chez Racing Bulls.

Hadjar s'est fracturé le poignet lors d'une séance de boxe pendant la trêve estivale, le contraignant à déclarer forfait pour le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Liam Lawson avait alors pris sa place au volant de la Red Bull RB22, tandis que le pilote de réserve Yuki Tsunoda avait été appelé pour remplacer le Néo-Zélandais chez Racing Bulls, aux côtés d'Arvid Lindblad.

Red Bull espérait initialement que Hadjar serait suffisamment remis pour reprendre la compétition ce week-end à Monza. L'équipe a toutefois préféré ne prendre aucun risque avec son pilote de 21 ans, qui poursuit sa récupération.

Red Bull a déclaré : "Liam prendra place aux côtés de Max [Verstappen] lors du Grand Prix d'Italie à Monza, tandis qu'Isack poursuit de manière encourageante sa récupération après la blessure au poignet contractée pendant la trêve estivale."

"L'équipe suit attentivement sa rééducation et ne prendra aucun risque inutile concernant son retour à la compétition. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement."

Lawson et Tsunoda s'étaient tous deux montrés convaincants dans leur rôle de remplaçants aux Pays-Bas. Lawson avait notamment hissé sa Red Bull à la septième place après s'être élancé huitième. Tsunoda avait quant à lui échoué aux portes des points en terminant 11e. Les deux pilotes avaient par ailleurs affiché un rythme sur un tour proche de celui de leur coéquipier respectif.

Pendant ce temps, l'autre pilote de réserve de l'équipe, Ayumu Iwasa, prendra le volant de la Red Bull de Verstappen lors des premiers essais libres du Grand Prix d'Italie, permettant à l'écurie de remplir l'une des quatre séances obligatoires réservées aux rookies cette saison.

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